Rio Branco é a 6ª capital mais sustentável do Brasil, aponta ranking nacional

Na semana em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, um levantamento nacional revela que Rio Branco ocupa a 6ª posição entre as capitais brasileiras no Ranking de Sustentabilidade Ambiental, elaborado a partir do Ranking de Competitividade dos Municípios. No cenário nacional geral, que inclui todas as cidades avaliadas, a capital do Acre aparece na 77ª colocação.

O ranking leva em consideração cinco indicadores-chave para medir a sustentabilidade ambiental dos municípios: emissões de gases de efeito estufa, cobertura de floresta natural, desmatamento ilegal, velocidade do desmatamento ilegal e áreas recuperadas.

Entre as capitais, Manaus (AM) lidera com a 1ª colocação no ranking entre capitais e 10ª no ranking geral. Cuiabá (MT) aparece em segundo lugar entre as capitais e em 22º na classificação nacional.

Responsabilidade compartilhada e papel do Estado

Os dados ganham ainda mais relevância diante dos desafios atuais enfrentados pelas cidades brasileiras quanto à preservação ambiental. A proteção da biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais e o equilíbrio climático são condições fundamentais para garantir o bem-estar das futuras gerações.

Embora todas as esferas da sociedade — poder público, setor privado e população — tenham papel essencial na promoção de um modelo ambientalmente responsável, destaca-se a responsabilidade do Estado como indutor de políticas sustentáveis. O desempenho de Rio Branco neste ranking reforça a importância da atuação integrada entre os entes federativos, especialmente em regiões com forte presença de floresta e grandes desafios socioambientais, como a Amazônia.

O Ranking de Competitividade dos Municípios é produzido anualmente e serve como referência para a formulação de políticas públicas e iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável nos municípios brasileiros.

