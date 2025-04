Rio Branco deve ter máxima de 34ºC e Cruzeiro do Sul 32ºC, aponta previsão

8º Batalhão da PM acreana reforça patrulhamento na fronteira com Peru; ações anteriores já apreenderam 1 kg de entorpecentes

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8º Batalhão, deflagrou neste fim de semana mais uma Operação Fluvial na cidade de Santa Rosa do Purus. A ação visa reforçar a presença das forças de segurança na região de fronteira e coibir práticas criminosas, especialmente o tráfico de entorpecentes.

De acordo com informações repassadas pelo comandante do 8º BPM, Fábio Diniz, a operação faz parte de um conjunto de ações estratégicas realizadas nos rios da região. “Estamos intensificando o policiamento fluvial para garantir mais segurança à população e dificultar o acesso de criminosos à cidade”, destacou.

A ação mobilizou efetivos especializados para:

• Intensificar o patrulhamento nos rios da região

• Bloquear rotas de acesso de criminosos

• Coibir o tráfico internacional de drogas

Resultados e estratégias:

O comandante Fábio Diniz destacou que a operação já rendeu frutos importantes:

1 kg de drogas apreendidas em ações anteriores

Aumento da sensação de segurança na população ribeirinha

Desarticulação de rotas criminosas em áreas de difícil acesso

Contexto geopolítico:

Santa Rosa do Purus representa:

Último município acreano no mapa do Brasil

Ponto vulnerável para entrada de entorpecentes

Área de atuação desafiadora para as forças de segurança

Apoio comunitário:

A PM reforça o canal de denúncias pelo 190 e destaca que:

70% das apreensões recentes partiram de informações populares

O anonimato é garantido aos denunciantes

Novas operações estão programadas para as próximas semanas

Em operações anteriores, os policiais conseguiram apreender quase 1 quilo de entorpecentes, resultado que demonstra a eficácia da atuação preventiva e repressiva da corporação nas áreas de difícil acesso.

A Polícia Militar segue com o compromisso de proteger os cidadãos acreanos, atuando com firmeza também nos municípios mais isolados do estado, como é o caso de Santa Rosa do Purus, que faz fronteira com o Peru e é um dos principais pontos de entrada de drogas no Acre.

A PM reforça que a colaboração da população é essencial. Denúncias anônimas podem ser feitas através do número 190.

