Acre
Rio Branco determina adoção obrigatória de nota fiscal de serviços em padrão nacional
A Prefeitura de Rio Branco publicou nesta quinta-feira, 30, o Decreto nº 3.028, que torna obrigatória a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) em padrão nacional a partir de 1º de janeiro de 2026. A medida, assinada pelo prefeito Tião Bocalom, segue o que determina a Lei Complementar Federal nº 214/2025 e tem como objetivo padronizar o sistema de emissão de notas fiscais de serviços em todo o país.
Com o novo decreto, todos os contribuintes já obrigados a emitir a NFS-e municipal, instituída pela Lei nº 2.025/2013, deverão migrar para o novo modelo nacional, que será gerido pelo Emissor Nacional de Notas Fiscais de Serviços.
As empresas que utilizam sistemas próprios ou integrados para emissão das notas terão até o dia 31 de dezembro de 2025 para realizar as adequações técnicas necessárias e se alinhar ao novo padrão.
De acordo com a Prefeitura, a mudança busca simplificar os procedimentos tributários, reduzir custos operacionais e melhorar o controle fiscal, facilitando o cumprimento das obrigações tanto para o fisco quanto para os prestadores de serviços.
Comentários
Acre
Seinfra regulamenta fiscalização de obras e urbanismo com novas regras e prazos
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), publicou nesta quinta-feira, 30, a Instrução Normativa nº 01/2025, que estabelece e regulamenta os procedimentos de fiscalização de obras e urbanismo no âmbito do município.
O documento, assinado pelo secretário Antônio Cid Rodrigues Ferreira, tem como objetivo garantir o cumprimento das leis urbanísticas, edilícias e de posturas municipais, além de reforçar a segurança, a acessibilidade e a organização do espaço urbano da capital acreana.
A normativa regulamenta o trabalho dos auditores fiscais de obras e urbanismo, que passam a seguir diretrizes padronizadas para coibir construções, reformas e demolições irregulares, fiscalizar o uso de espaços públicos e assegurar a proteção da paisagem urbana, conforme previsto na Lei Rio Branco Mais Limpa e no Plano Diretor do Município.
A instrução também define que as fiscalizações poderão ocorrer por denúncia formal, determinação da administração municipal ou por iniciativa do próprio auditor fiscal. Todos os procedimentos deverão ser documentados em relatórios e registros fotográficos.
Em caráter educativo, a Seinfra instituiu o documento de Orientação Fiscal, que permite ao cidadão receber informações e recomendações sobre a legislação urbanística antes da aplicação de penalidades. Caso as orientações não sejam seguidas, poderá ser lavrado um Auto de Notificação.
O texto ainda detalha as penalidades aplicáveis, que incluem advertências, multas, embargo ou interdição de obras, demolição e apreensão de materiais, sempre observando o devido processo legal. Além disso, reforça a fiscalização da acessibilidade em edificações públicas e privadas, exigindo relatórios específicos quando forem constatadas irregularidades nesse aspecto
Segundo a Seinfra, a iniciativa busca aperfeiçoar a atuação dos fiscais e promover maior transparência e eficiência nas ações urbanísticas. A nova regulamentação entrou em vigor na data de sua publicação e será complementada por um Manual de Procedimentos Fiscais, que detalhará as normas para cada tipo de fiscalização.
Comentários
Acre
Processo seletivo para professores temporários é aberto
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), em parceria com a Secretaria de Administração (SEAD), publicou nesta quinta-feira, 30, o Edital nº 001/SEAD/SEE, para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à contratação temporária de professores P2 (nível superior) para atuação em diversas modalidades de ensino na rede estadual do Acre.
O certame busca o provimento imediato de vagas e a formação de cadastro de reserva, com carga horária de 25 horas semanais. O processo será organizado pelo Idecan, responsável por inscrições, aplicação de provas, correção e divulgação de resultados. O certame terá validade de dois anos, prorrogável por igual período, conforme necessidade da SEE.
O PSS prevê prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, e os candidatos devem atender a requisitos como: nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos, quitação com obrigações eleitorais e militares, aptidão física e mental, além de registro em conselho profissional quando exigido.
O edital detalha 800 vagas para Educação do Campo, 210 para EJA Urbana, 25 para o programa Aprender é o Caminho, EJA Rural (57), EJA Socioeducativo (26), EJA prisional (23) entre outras oportunidades, distribuídas em municípios como Rio Branco, Porto Acre, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Xapuri e outros. Algumas vagas são destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Todas as informações, incluindo quadro completo de vagas, cronogramas e requisitos, estão disponíveis no site do Idecan: www.idecan.org.br e no Diário Oficial do Estado do Acre.
Comentários
Acre
Quinta-feira com sol, nuvens e chuvas pontuais; noite será amena no Acre
Nesta quinta-feira (30), o tempo no Acre será marcado pela presença do sol entre nuvens e ocorrência de chuvas pontuais, que podem ser fortes em algumas regiões. A previsão também se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, sul e oeste de Mato Grosso, além de áreas da Bolívia (planícies) e do Peru (região de selva), segundo informações do portal O Tempo Aqui.
Regiões leste e sul
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o dia será de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuvas passageiras e isoladas. A chegada de uma fraca onda polar deve deixar a noite mais amena. A probabilidade de chuvas fortes é baixa.
A umidade relativa do ar varia entre 50% e 60% durante a tarde e pode chegar a 95% ao amanhecer. Os ventos sopram de forma contínua, entre fracos e calmos, com rajadas moderadas vindas do sudeste.
Regiões centro e oeste
Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo segue instável, com alta umidade e chuvas a qualquer hora do dia, podendo ser intensas e acompanhadas de raios em alguns pontos. A probabilidade de chuvas fortes é muito alta.
A umidade mínima fica entre 70% e 80% à tarde, e a máxima, entre 90% e 100% no início da manhã. Os ventos sopram fracos, predominando da direção sudeste.
Temperaturas previstas
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 19°C e 21°C; máximas entre 26°C e 28°C.
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 18°C e 20°C; máximas entre 26°C e 28°C.
Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 27°C e 29°C.
Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 27°C e 29°C.
Tarauacá e Feijó: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 27°C e 29°C.
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 27°C e 29°C
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 27°C e 29°C.
Você precisa fazer login para comentar.