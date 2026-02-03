Cotidiano
Rio Branco derrota o Independência de virada e vira líder do Estadual
Em um dos melhores jogos do Campeonato Estadual Sicredi de 2026, o Rio Branco derrotou o Independência por 2 a 1, de virada, nesta segunda, 2, no Tonicão, e assumiu a liderança da competição com 9 pontos. Gabriel e Matheus Nego marcaram os gols do Estrelão e João Bravo anotou para o Independência.
O Tricolor, atual bicampeão, é o lanterna do torneio com 1 ponto.
Mudanças decidiram
O Independência dominou o primeiro tempo jogo e também criou as melhores oportunidades. Israel acertou um belo chute e Anderson realizou a defesa. Nos acréscimos, a trave salvou o Rio Branco após a batida de Gabriel Ramos.
No volta para o segundo tempo, Ulisses Torres promoveu as entradas do volante Lima e do atacante Lobinho nas vagas dos volantes Thiago e Israel.
Aos 15, o zagueiro Marcelo falhou e João Bravo fez 1 a 0, Independência.
O atacante Gabriel entrou no jogo e o Rio Branco foi ainda mais para o ataque.
Aos 33, Gabriel aproveitou uma sobra dentro da área e empatou a partida. Aos 43, a bola foi cruzada e Matheus Nego bateu para o marcar o gol da virada.
O cara do jogo
O goleiro Anderson, do Rio Branco, realizou grandes defesas e foi o escolhido o cara do jogo.
Fala, Ulisses!
“Acreditamos até o final e conquistamos um resultado muito expressivo. Estamos trabalhando duro e essa vitória nos motiva para seguir em busca dos objetivos”, afirmou o técnico do Rio Branco, Ulisses Torres.
Derrota dura
O técnico Ivan Mazzuia, bastante abatido, classificou a derrota como dura.
“Fizemos um bom primeiro tempo e sentimos o jogo no final. Essa derrota nos deixa em uma situação muito complicada”, disse Ivan Mazzuia.
Cotidiano
Humaitá e Vasco perdem oportunidades e confronto termina empatado
Humaitá e Vasco empataram por 0 a 0 nesta quarta, 4, na Arena da Floresta, em um confronto válido pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Humaitá assume a 2ª colocação com 8 pontos e o Vasco sobe para o 4º lugar somando 4 pontos.
Chances perdidas
Humaitá e Vasco fizeram um jogo de muita marcação e chances perdidas. Os técnicos Rogério Pina, do Humaitá, e Erick Rodrigues, do Vasco, realizaram mudanças na segunda etapa, mas o confronto terminou empatado.
O cara do jogo
Kaike, do Humaitá, foi o cara do jogo. O volante marcou forte e em muitos lances chegou no ataque tentando construir boas jogadas.
Fala, Pedro!
“Esse é um empate tem um gosto amargo. Criamos oportunidades e poderíamos ter vendido a partida. Estamos invictos no Estadual e vamos seguir com o trabalho pensando no jogo contra o Galvez”, declarou o lateral do Humaitá, Pedro.
Tentamos a vitória
Segundo o atacante Titô, o Vasco tentou a vitória desde o início da partida.
“Tivemos chances para ganhar o jogo e infelizmente não conseguimos marcar. Vamos seguir com o trabalho e o nosso objetivo é a classificação”, disse Titô.
Cotidiano
São Francisco e Adesg disputam partida importante na Arena
São Francisco e Adesg disputam nesta quinta, 5, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, uma partida importante pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O São Francisco é 6º com 3 pontos e a Adesg ocupa a 7ª colocação somando 2 pontos.
São Francisco
O elenco do São Francisco trabalhou forte para o confronto a Adesg. O técnico Daniel Pereira deixou para definir a equipe somente na Arena e destacou a importância da vitória para seguir com boas chances de classificação.
Adesg
Na Adesg, o técnico Rodrigo Deião espera a evolução do time e sabe a importância de conquistar a primeira vitória no Estadual. O Leão aposta na dupla Eduardo e Polaco para triunfar.
Trio de arbitragem
São Francisco e Adesg terá Marcos Santos no comando. Os auxiliares serão Carlos Alberto Ramos e Douglas Santos.Foto Glauber Lima: O meia Gu(bola) é um dos destaques do São Francisco
Cotidiano
Prefeitura de Rio Branco mantém apoio à agricultura familiar mesmo durante o inverno amazônico
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária, segue garantindo apoio contínuo aos produtores da agricultura familiar, mesmo durante o período chuvoso do inverno amazônico. Na manhã desta quarta-feira (4), uma equipe técnica da Secretaria, coordenada pela diretora de Apoio à Produção, Amanda Siegloch, realizou uma visita técnica à comunidade do Barro Vermelho, localizada no Ramal do Junqueira.
A ação teve como objetivo acompanhar as condições de produção nas propriedades rurais e reforçar o suporte oferecido pela gestão municipal aos agricultores da região. Durante a agenda, foram visitadas unidades produtivas que recebem assistência técnica, insumos agrícolas e apoio mecanizado.
De acordo com Amanda Siegloch, o acompanhamento é fundamental para garantir que os produtores mantenham suas atividades, mesmo em períodos de maior dificuldade.
“Durante a visita, conseguimos acompanhar alguns produtores e constatar que a Prefeitura continua dando apoio, mesmo no inverno amazônico. Visitamos a produtora Aline, junto com sua mãe, dona Maria, que recebeu calcário, adubo e assistência técnica. Também estivemos na propriedade do seu Sebastião, que trabalha com a produção de hortaliças. Mesmo nesse período chuvoso, a Prefeitura segue acompanhando, oferecendo apoio com tratores para retirada da produção, além de insumos como adubo e calcário, garantindo que eles continuem produzindo”, explicou.
A equipe técnica também visitou a produtora familiar Suzanete dos Reis, que atua na criação de galinha caipira. A agricultora quer ampliar a produção para comercializar nas feiras e mercadinhos da capital. “A minha intenção é criar para vender, porque a galinha caipira tem boa saída. Quero produzir para vender frango e galinha”, ressaltou.
Além do apoio direto no campo, a Secretaria Municipal de Agropecuária atua de forma estratégica no fortalecimento da comercialização da produção rural. Os produtores que participam das feiras de bairro contam com transporte gratuito, estrutura para montagem das bancas e suporte logístico completo, desde a saída das comunidades até o retorno após o encerramento das atividades.
O presidente da Associação dos Produtores do Barro Vermelho, Odair da Silva Lima, destacou a importância do apoio oferecido pela Prefeitura de Rio Branco. Segundo ele, o incentivo vai desde o fornecimento de insumos agrícolas até o escoamento da produção e o acompanhamento dos agricultores nas feiras da cidade.
“Já são dez anos que estamos aqui nesse ramal. Hoje, com o apoio da prefeitura, conseguimos um trator maior, uma carrocinha nova e implementos agrícolas. É um trabalho difícil, mas somos gratos pelo apoio que tem chegado até nossa comunidade”, evidenciou o líder comunitário.
As ações da Prefeitura de Rio Branco ocorrem de forma contínua, tanto no inverno, quanto no verão, assegurando condições adequadas para a produção, o escoamento e a comercialização dos alimentos. A iniciativa fortalece a agricultura familiar, promove o desenvolvimento rural e garante alimentos de qualidade para a população da capital.
