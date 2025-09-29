Rio Branco convoca nova lista de aprovados em seletivo da Educação

O prefeito Carlinhos do Pelado usou as redes sociais para enelceter e parabenizar as produtoras Keyti Kety e Antonia kurzvski que estão em Lavazza ( Turin-Italia), na maior importadora de café do mundo, em busca de parceira para avaliação dos componentes químicos do nosso café.

Keyti e Antônia tem percorrido o mundo divulgando a qualidade do café produzido em Brasiléia. Em 2024, as duas produtoras foram classificadas como top 20 deste Concurso 2024… agora estas produtoras de Brasileia no Concurso Florada Premiada Promovido pela empresa 3 corações.

Brasiléia tem se destacado no apoio técnico e incentivo aos produtores da região, principalmente na produção de café que tem crescido no município. Em sua postagem o gestor de Brasiléia parabenizou Keyti e Antônia, pelo feito maravilhoso de apresentar para o mundo, um dos produtos mais consumidos no planeta que é o café e ganhando destaque por onde passa com a qualidade do café produzido em Brasiléia.

“Parabéns às amigas e produtoras rurais Keyti Kety e Antônia Lima, apresentando em Turin – Itália, o café produzido com muito amor aqui na nossa região”, postou o prefeito.

As produtoras de Brasiléia estão na Itália na companhia de Rina Suarez, coordenadora de agronegócio do Sebrae no Acre e do secretário Secretaria de Agricultura do Acre (Seagri), José Luis Tchê.

Quem são as nossas produtoras que estão na Itália?

Keyti Kety Espíndola Souza da Silva mora no km 84 – Ramal Santa Luzia, produtora da marca Raízes da Floresta e liderança comunitária na Resex Chico Mendes, está em Turim, Itália numa missão internacional junto ao secretário de Agricultura do Estado Luiz Tchê em parceria com o SEBRAE-Acre, na pessoa de Rina Suarez, na intenção de apresentar a Europa o café Robusta Amazônico Acreano, um café que em missões nacionais já foi identificado como um dos top 20 ano passado no Concurso Florada Premiada Promovido pela empresa 3 corações.

As produtoras de Brasileia estão na Itália divulgando esse café da tríplice fronteira.

Na visão de Keyti, o Acre e, sobretudo Brasiléia tem que aproveitar essas oportunidades para mostrar o que de melhor é produzido na região. “Esse evento é extremamente importante, pois apresentamos o que fazemos de melhor e construímos pontes para exportações e tornar conhecido um produto Amazônico, estivemos no consulado, conhecemos um porto seco que viabilizará a exportação/importação, Palácio do comércio, escola técnica com curso de barista, cooperativa para idealização de modelo cooperativista e modelo individual”, comentou.

Para Keyti, os produtores precisam confiar mais em seus potenciais. “ Tudo é possível, independente do que você tem como acesso ou não das tecnologias no manejo da lavoura, acredite e aprenda a conhecer o que você está produzindo, conheça seu café gosto de uma frase em particular, em movimento mudamos o mundo, em particular o nosso mundo. Eu saio dessa missão com uma frase de albert ainstein “uma mente que se abre a uma nova ideia essa jamais voltará ao seu tamanho original”, disse ela.

Antonia Lima kurzvski dos Santos, reside na colônia Sítio Paraná da cidade de Brasileia Acre, já teve seu café premiado como melhor café do Alto Acre e também ganhei o prêmio de melhor café regional no florada premiada, na semana internacional do café em Belo Horizonte organizada pelas três corações.

Na Itália participa do evento internacional em parceria da Secretaria Estadual de Agricultura e Sebrae-Acre,que tem como principal foco apresentar o café do Acre para o mundo e promover parcerias para nós produtores. Através desses contatos, portas se abrem para os produtores de todo o estado e segundo ela, para os produtores de Brasileia é um passo enorme na divulgação de nossos cafés, a certeza que o trabalho duro e a dedicação sempre abrirão possibilidades.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários