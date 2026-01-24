Conecte-se conosco

Rio Branco concentra quase 90% dos casos de aids do Acre e lidera taxa de detecção entre capitais

2 horas atrás

Foto: Reprodução Agência Brasil

Dados do Ministério da Saúde apontam avanço da doença e aumento da mortalidade no estado na última década

Rio Branco concentrou a maior parte dos casos de aids registrados no Acre em 2024 e aparece entre as capitais brasileiras com as maiores taxas de detecção da doença. De acordo com dados do Ministério da Saúde, divulgados em dezembro de 2025, a capital acreana contabilizou 114 casos no período, com taxa de detecção de 29,4 casos por 100 mil habitantes, índice bem acima da média estadual.

No mesmo ano, o Acre registrou 129 notificações de aids, o que significa que quase 90% dos casos ocorreram em Rio Branco, evidenciando a centralização da epidemia na capital. Em 2025, o número total de registros no estado caiu para 83 casos, indicando uma redução no volume absoluto, embora os desafios no controle da doença permaneçam.

Os dados também revelam um cenário preocupante em relação à mortalidade. Entre 2014 e 2024, enquanto o Brasil apresentou uma queda de 37% na taxa padronizada de mortalidade por aids, o Acre registrou aumento de 34,8%, figurando entre as quatro unidades da federação com crescimento desse indicador.

Outro ponto de alerta é o avanço da taxa de detecção no estado. Em uma década, o Acre teve aumento de 65,9%, um dos maiores do país. Em 2024, a taxa estadual foi de 14,6 casos por 100 mil habitantes, enquanto Rio Branco apresentou índice praticamente duas vezes maior, reforçando o papel da capital como principal foco da doença no estado.

Prefeitura de Brasiléia analisa projeto de regularização fundiária do Bairro Nazaré

4 horas atrás

24 de janeiro de 2026

Reunião tratou do avanço do REURB, que garante segurança jurídica a centenas de moradores do núcleo urbano informal

A Prefeitura de Brasiléia realizou, na última quarta-feira (21), um encontro técnico na sede do setor de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do município para análise do projeto de Regularização Fundiária Urbana (REURB) do núcleo urbano informal do Bairro Nazaré.

Durante a reunião, foi destacada a importância do avanço no processo de regularização fundiária da área, considerada essencial para garantir segurança jurídica aos moradores e demais envolvidos, além de promover a organização urbana e o acesso a direitos básicos.

Participaram do encontro o gerente de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do município, Luciano Augusto; a secretária municipal de Meio Ambiente, Liane Chaves; o economista da Secretaria de Planejamento, Nevisson Tavares; a secretária municipal de Assistência Social, Suly Guimarães; o consultor em Engenharia Civil, Anselmo Ricardo; o representante da Secretaria Municipal de Obras, Jefferson Luis Araújo; a consultora em Arquitetura, Leovânia Moraes; e Felipe Braga, da empresa Braga Consultoria e Serviços LTDA.

Apesar da relevância da iniciativa, a ação teve pouca divulgação institucional, mesmo beneficiando centenas de moradores com a regularização definitiva do bairro, que teve origem a partir de uma ocupação irregular e agora caminha para a legalização fundiária.

Suspeito é preso com pacotes de cocaína escondidos em isopor em Sena Madureira

1 dia atrás

23 de janeiro de 2026

Homem se passava por entregador para transportar drogas no bairro Cafezal

Policiais militares do 8º Batalhão prenderam em flagrante um homem que transportava 24 pacotes de uma substância esbranquiçada, supostamente cocaína, com peso aproximado de 254 gramas. A droga estava escondida dentro de um isopor utilizado, aparentemente, para entrega de produtos.

A prisão ocorreu após equipes do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva e Saturação receberem informações de que o suspeito estaria circulando pelo município disfarçado de entregador, utilizando o recipiente para ocultar o material ilícito.

A abordagem foi realizada na Rua Boulevard Cafezal, no bairro Cafezal, em Sena Madureira. Durante a verificação do isopor, os policiais encontraram os pacotes do entorpecente.

Após a ação, o suspeito foi preso e encaminhado, juntamente com a droga apreendida, à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, onde foram adotadas as providências cabíveis.

Prefeito de Rio Branco visita famílias em abrigo público e acompanha monitoramento do nível do Rio Acre

1 dia atrás

23 de janeiro de 2026

Gestor de Rio Branco esteve no Parque de Exposições, conversou com moradores, almoçou com as famílias acolhidas e recebeu informações técnicas da Defesa Civil sobre o nível do rio

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado da primeira-dama Kelen Bocalom, do coordenador municipal de Defesa Civil, tenente- coronel Cláudio Falcão, e do secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, realizou na manhã desta sexta-feira (23), uma visita às famílias acolhidas no abrigo público instalado pela Prefeitura no Parque de Exposições Wildy Viana.

O prefeito de Rio Branco realizou na manhã desta sexta-feira (23), uma visita às famílias acolhidas no abrigo instalado pela Prefeitura no Parque de Exposições Wildy Viana. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Durante a visita, o gestor percorreu os espaços do abrigo, conversou com os abrigados ouviu demandas e aproveitou o momento para almoçar junto às famílias, reforçando o compromisso da gestão com o cuidado e a atenção às pessoas atingidas pela cheia.

“Fiz questão de vir pessoalmente acompanhar de perto como estão sendo atendidas essas famílias”, destacou o gestor municipal. (Foto: Val Fernandes/Secom)

“Fiz questão de vir pessoalmente acompanhar de perto como estão sendo atendidas essas famílias. Nosso compromisso é garantir dignidade, acolhimento e toda a assistência necessária enquanto elas estiverem aqui”, destacou o prefeito.

Após a agenda no abrigo, o prefeito e sua equipe seguiram até a régua de medição do Rio Acre, onde acompanharam o nível das águas. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Após a agenda no abrigo, o prefeito e sua equipe seguiram até a régua de medição do Rio Acre, onde acompanharam o nível das águas e receberam orientações técnicas do coordenador da Defesa Civil sobre o comportamento do rio nos próximos dias.

Demonstrando envolvimento direto com a situação, o prefeito também registrou informações e compartilhou atualizações. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Demonstrando envolvimento direto com a situação, o prefeito também registrou informações e compartilhou atualizações, reforçando a transparência das ações e o acompanhamento contínuo da Prefeitura no enfrentamento aos impactos da cheia.

