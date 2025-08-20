Rio Branco bate o Real Sociedade no Campeonato Estadual Feminino

O Rio Branco bateu o Real Sociedade por 3 a 1 nesta terça, 19, no ginásio do Sesc, em um duelo válido pela fase de classificação do Campeonato Estadual Feminino de Futsal da Série A. As garotas do Rio Branco conquistaram o segundo triunfo na competição e encaminharam a classificação para a fase semifinal da competição.

Na outra partida da rodada, Borussia e Villa empataram por 2 a 2 em confronto bastante disputado.

Jogo isolado

Veneza e Calafate fecham a 2ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual nesta quarta, 20, a partir das 20h30, no ginásio do Sesc. As duas equipes foram derrotadas na rodada de abertura e o confronto vale a reabilitação.

