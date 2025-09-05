Cotidiano
Rio Branco bate o Café com Leite e voltar a sonhar com vaga nas quartas
O Rio Branco bateu o Café com Leite/Porto Acre por 7 a 4 nessa quarta, 3, no ginásio Álvaro Dantas, e voltou a sonhar com uma vaga nas quartas de final do Campeonato Estadual de Futsal da Série B. O Rio Branco assume a 4ª colocação no grupo A com 6 pontos.
Sequência no sábado
A primeira fase do Estadual da Série B terá cinco partidas no sábado, 6, a partir das 17 horas, no ginásio do Sesc. Os confrontos são: Xapuri x Rio Branco, Café com Leite x Epitaciolândia, Capixaba x Borussia, Amigos do Gerson x PSC e Adesg x Montenegro.
Classificação da Série B
Grupo A
1º Xapuri – 12 Pts
2º Epitaciolândia – 9 Pts
3º PSC – 6 Pts
4º Rio Branco – 6 Pts
5º Café com Leite/Porto Acre – 3 Pts
6º Amigos do Gerson – 0 Pt
Grupo B
1º Adesg – 12 Pts
2º Capixaba – 9 Pts
3º Montenegro – 7 Pts
4º Villa City – 3 Pts
5º Bujari – 3 Pts
6º Borussia Dortmund – 1 Pt
Cotidiano
Plácido de Castro goleia o Vasco e vence a 1ª no Estadual
Plácido de Castro goleou o Vasco por 6 a 2 nesta quinta, 4,na Arena da Floresta, e conquistou a primeira vitória no Campeonato Estadual Sub-17. O Tigre do Abunã assume a 7ª colocação com 4 pontos e entra na zona de classificação.
Independência x Rio Branco
Independência e Rio Branco fecham nesta sexta, 5, a partir das 15 horas, no Florestinha, a 5ª rodada da primeira fase do Estadual. Se vencer, o Estrelão assume a 5ª colocação com 7 pontos.
Cotidiano
São Francisco vence o Plácido de Castro e garante vaga na semifinal
O São Francisco venceu o Plácido de Castro por 3 a 0 nesta quinta, 4, na Arena da Floresta, e assumiu a liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão com 9 pontos e ainda garantiu uma vaga na semifinal do torneio. Catatau (2) e Manga marcaram os gols do triunfo Católico no segundo tempo.
Domínio total
O São Francisco dominou a partida desde o início. Os atacantes Titô e Kikinha conseguiram perder oportunidades sem goleiro e isso resume a quantidade de gols perdidos.
Atacante no gol
A falta de organização do Plácido de Castro na disputa do Estadual da 2ª Divisão ficou mais uma vez evidente. O atacante Coreia “foi obrigado” a atuar no gol porque o Tigre não tinha um goleiro para o confronto.
Santa Cruz e Andirá classificados
A vitória do São Francisco também classificou o Santa Cruz e o Andirá para as semifinais.
Atlético x Náuas
Atlético e Náuas fecham a 4ª rodada da primeira fase do Estadual da 2ª Divisão no sábado, 6, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta. Se o Galo ganhar, estará classificado para semifinal.
Cotidiano
Prefeito de Brasileia abre fase final da ‘Copa Bolpebra Master 2025’ em noite de integração internacional
Cerimônia no Estádio José Guiomard dos Santos marca retorno do torneio que reúne Bolívia, Peru e Brasil; prefeito destaca legado esportivo e cultural como “ponte esportiva entre povos”
Em meio às celebrações dos 203 anos da Independência do Brasil, a cidade de Brasileia reviveu uma tradição de quatro décadas ao sediar a abertura da terceira e última fase da ‘Copa de Futebol Master Bolpebra 2025’ na noite desta quinta-feira (4).
O estádio José Guiomard dos Santos recebeu delegações de Cobija/Pando/Bolívia, Porto Maldonado/Peru e Brasiléia/Acre/Brasil para o pontapé inicial da terceira fase do torneio internacional de futebol de campo, iniciado em 1980 e retomado após anos de interrupção.
A cerimônia contou com a presença do prefeito Carlinhos do Pelado (PP), que enfatizou o significado histórico do evento:
“É uma grande satisfação resgatar este campeonato que marcou gerações.
Ainda ressaltou que: “A COPA BOLPEBRA é mais do que uma competição esportiva. É um símbolo da irmandade entre Bolívia, Peru e Brasil. Celebramos nossa independência com orgulho e com os nossos vizinhos e amigos ao nosso lado”, disse o prefeito de Brasiléia.
A Copa Bolpebra une povos, valoriza o esporte e mostra que o futebol pode ser uma ponte de integração cultural e social”. Autoridades municipais e estaduais dos três países, incluindo a secretária de Cultura Arlete Amaral entre outras autoridades, acompanharam o evento junto com torcedores e atletas.
O torneio internacional que envolve três regionais (regional do Alto acre, região Perla Del Acre e Região Madre de Dios), onde é disputado em três fases, coincidindo com datas festivas de cada nação. As etapas anteriores ocorreram em julho no Peru (aniversário de Puerto Maldonado) e em agosto na Bolívia (festividades nacionais).
Clebson Venancio, gerente de esportes de Brasileia e coordenador da fase local, destacou o legado da competição: “Promovemos um campeonato de alto nível com arbitragem oficial, mas o maior resultado é o intercâmbio esportivo e a amizade entre os países”.
A cerimônia do torneio trinacional ocorre mesmo com a seleção master municipal anfritriões da fase 3 já garantida como ‘Campeã Master 2025’, após vencer as duas primeiras fases, primeira realizada em Porto Maldonado (Perú), e segunda em Cobija (Pando/Bolívia), onde conquistou o título em agosto durante as comemorações do bicentenário boliviano.
Com boa participação, arquibancadas em clima de festa e clima de confraternização, a ‘Copa Bolpebra Master 2025’ reafirmou seu papel como símbolo de união trinacional na fronteira da amazônica ocidental.
O evento mantém viva uma tradição que se consolidou como um dos principais símbolos de união entre Brasil, Bolívia e Peru.A Copa, que reúne atletas das três nações vizinhas, é considerada uma ferramenta diplomática e cultural esportiva de integração entre os países desde tríplice fronteira, promovendo o intercâmbio esportivo e fortalecendo os laços de amizade entre os povos da Amazonia ocidental.
