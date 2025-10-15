Acre
Rio Branco abre mais de R$ 6 milhões em créditos suplementares para obras de infraestrutura
A Prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 15, uma série de decretos assinados pelo prefeito Tião Bocalom (PL) que abrem créditos suplementares no orçamento de 2025, totalizando mais de R$ 6,1 milhões destinados a obras e investimentos na área de infraestrutura e mobilidade urbana.
Os recursos, segundo os decretos, serão aplicados em diferentes frentes de trabalho sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), incluindo pavimentação de vias e ramais, construção de pontes, calçadas e implantação de uma usina de energia fotovoltaica.
Entre os valores autorizados, o maior montante individual é de R$ 2,6 milhões, destinado à pavimentação de vias urbanas. Outro destaque é o crédito de R$ 1,1 milhão para a construção de uma usina de energia solar, que faz parte da estratégia da gestão para reduzir custos com iluminação pública e tornar o município mais sustentável.
Também foram abertos créditos de R$ 1 milhão para o Programa Calçadas, R$ 789 mil para reforço em obras de pavimentação, R$ 306 mil para pontes e passarelas e R$ 298 mil para a pavimentação de ramais.
De acordo com os decretos, a maior parte dos recursos provém de superávit financeiro apurado em exercícios anteriores, conforme a Lei Federal nº 4.320/1964, que regula as finanças públicas. No caso do Programa Calçadas, o crédito será compensado por anulação de outra dotação orçamentária dentro da própria Seinfra.
Acre
STF derruba decreto de SP que suspendia isenção de ICMS para Áreas de Livre Comércio que prejudicava Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul
Decisão unânime considerou inconstitucional medida que prejudicava competitividade de empresas em Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul
O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional o decreto do governo de São Paulo que havia suspendido a isenção de ICMS sobre produtos destinados às Áreas de Livre Comércio (ALCs) do Acre, localizadas em Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul. A decisão foi publicada nesta semana, atendeu a uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pelo governador Gladson Cameli através da Procuradoria-Geral do Estado.
O decreto paulista nº 67.383/2022 havia retirado o benefício fiscal de 7% do ICMS nas remessas de mercadorias nacionais enviadas às ALCs, medida que impactava diretamente o comércio interestadual e ameaçava a competitividade das empresas acreanas. Durante o julgamento em sessão virtual, a ministra Cármen Lúcia (relatora) foi acompanhada pelos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin no entendimento de que o ato violava a Constituição Federal.
Em seu voto, a ministra Cármen Lúcia destacou a inconstitucionalidade de iniciativas isoladas de estados que modifiquem ou revoguem benefícios fiscais relativos ao ICMS sem respeitar os princípios constitucionais e as regras de cooperação federativa. A decisão restabelece a isenção e assegura a continuidade dos incentivos fiscais concedidos às ALCs acreanas com base na Lei nº 8.857/1994, que equipara seu tratamento tributário ao da Zona Franca de Manaus.
Acre
Secretaria de Assistência Social realiza ação especial do Dia das Crianças para participantes do PAIF
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu nesta terça-feira(14) uma ação especial em comemoração ao Dia das Crianças, dedicada às crianças atendidas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).
O evento proporcionou uma tarde repleta de diversão, com diversas atividades recreativas, desfile de cabelo maluco, brincadeiras coletivas e um lanche preparado com carinho para os pequenos. A iniciativa teve como objetivo fortalecer vínculos, incentivar a socialização e garantir momentos de alegria às crianças participantes do programa.
A gestão municipal reforça seu compromisso com o cuidado e bem-estar das famílias assis-brasilenses, especialmente das crianças, promovendo ações que estimulem o desenvolvimento social e afetivo.
Acre
Governo abre seleção para o Jovem Parlamentar Acreano 2025
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), em parceria com a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), por meio da Escola do Legislativo Deputado Edson Cadaxo e o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), lançou nesta quarta-feira, 15, o edital da 4ª edição do Programa Jovem Parlamentar Acreano (PJPA) 2025.
O programa tem como objetivo promover a vivência democrática e despertar a consciência política dos estudantes do ensino médio da rede pública estadual, proporcionando uma experiência prática de participação no processo legislativo. Os jovens selecionados atuarão em uma jornada parlamentar de quatro meses na Aleac, onde poderão debater temas de interesse social e aprender sobre o funcionamento do poder legislativo.
De acordo com o edital nº 01/2025, 24 escolas serão contempladas nesta edição, sendo duas em Rio Branco, duas em Cruzeiro do Sul e uma em cada um dos demais municípios acreanos. As escolas interessadas deverão realizar a inscrição entre os dias 15 e 22 de outubro, por meio do envio de redações produzidas pelos estudantes candidatos, com o tema relacionado a um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).
As redações devem ser inéditas, autorais, manuscritas e conter entre 20 e 30 linhas, respeitando os direitos humanos e a linguagem adequada. A avaliação será feita por uma comissão formada por representantes da SEE e da Aleac. As escolas com as melhores médias nas redações serão selecionadas para participar do programa, e o resultado será divulgado no dia 28 de outubro no site da SEE e no Diário Oficial do Acre.
Após a seleção das escolas, será realizado um pleito eleitoral interno, com o suporte do TRE/AC, para eleger o estudante que representará cada unidade no programa. A votação ocorrerá no dia 11 de novembro de 2025, utilizando urnas eletrônicas nas escolas habilitadas.
Poderão se candidatar estudantes da 1ª e 2ª séries do ensino médio, com frequência mínima de 75% e média escolar igual ou superior a 7,0. Durante o período de campanha, os candidatos poderão divulgar suas propostas por meio de materiais impressos e redes sociais, desde que respeitem as normas do edital e não promovam discursos de ódio ou cunho político-partidário.
Os resultados finais da eleição serão divulgados oficialmente no dia 14 de novembro, e a data de diplomação dos Jovens Parlamentares Acreanos será definida posteriormente.
