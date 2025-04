Rio Acre volta a ultrapassar os 10 metros em Rio Branco

A Receita Federal já recebeu 50.467 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025 no Acre até às 9h desta quinta-feira (17). O número representa 43% da expectativa total de entrega no estado, que é de 117.059 declarações.

No ano passado, o Acre registrou 109.489 declarações enviadas dentro do prazo. Com o novo prazo final de envio fixado para 31 de maio, a Receita alerta os contribuintes para não deixarem para a última hora, evitando instabilidades no sistema e possíveis penalidades por atraso.

A campanha deste ano mantém algumas das novidades implementadas anteriormente, como a possibilidade de declaração pré-preenchida e o uso da conta gov.br para facilitar o acesso e preenchimento dos dados. A Receita também reforça a importância de revisar cuidadosamente as informações antes do envio, para evitar cair na malha fina.

Quem perder o prazo estará sujeito à multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários