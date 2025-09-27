Acre
Rio Acre volta a medir menos de 2 metros neste sábado (27), na capital
O nível do rio Acre em Rio Branco neste sábado (27) é de 1,90m e marcou uma redução de 17 cm nas últimas 24 horas, já que mediu 2,07m na sexta-feira (26). A aferição é da Defesa Civil municipal, realizada às 5h13. No mesmo período não foi identificada a ocorrência de chuva significativa.
Segundo o órgão, a cota de alerta está estabelecida em 13,50 metros e a de transbordo em 14 metros, patamares ainda distantes da atual medição. Apesar disso, o monitoramento segue sendo realizado diariamente.
Acre tem o maior número de estelionatos nos últimos 4 anos, diz Ministério Público
O estado do Acre está enfrentando uma onda sem precedentes de crimes de estelionato, com registros que batem recordes históricos. De acordo com dados do painel de acompanhamento de registros nas delegacias da Polícia Civil do Acre e do Observatório de Análise Criminal do Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público do Acre (MPAC), o ano de 2025 já registra o maior número de casos nos primeiros oito meses em comparação com os quatro anos anteriores.
Segundo os registros, até agosto, foram 4.200 ocorrências, superando os 3.995 casos do mesmo período em 2024 e consolidando uma tendência alarmante de crescimento. Em menos de cinco anos, o Acre acumulou quase 24 mil registros de estelionato nas delegacias, conforme dados divulgados pelo MPAC em abril deste ano. Não há registro de anos anteriores na plataforma.
De janeiro de 2021 a fevereiro de 2025, o total chegava a 23.542 casos, com picos anuais: 4.314 em 2021, 5.779 em 2022, 5.767 em 2023 e 6.637 em 2024. Apenas nos primeiros dois meses de 2025, foram 1.045 registros – um sinal precoce de que o ano seria excepcional. Agora, com os dados atualizados até agosto, os 4.200 casos indicam que 2025 pode superar facilmente os totais anteriores, projetando um fechamento anual acima de 7 mil ocorrências se a tendência se mantiver.
Os registros de janeiro a agosto dos últimos anos para uma comparação precisa, considerando que agosto é o mês mais recente disponível. Os dados revelam um aumento progressivo:
– Janeiro a julho de 2021: 2.799 casos;
– Janeiro a agosto de 2022: 3.359 casos;
– Janeiro a agosto de 2023: 3.254 casos;
– Janeiro a agosto de 2024: 3.995 casos;
– Janeiro a agosto de 2025: 4.200 casos;
A distribuição por municípios em 2025 mostra uma concentração urbana, com Rio Branco liderando disparado: 2.787 casos, representando 66,36% do total. Em seguida, vêm Cruzeiro do Sul (324 casos, 7,71%), Sena Madureira (124 casos, 2,95%) e Brasiléia (115 casos, 2,74%). Por outro lado, municípios menores registram números baixos, como Santa Rosa do Purus (apenas 3 casos, 0,07%), Jordão (11 casos, 0,26%) e Porto Walter (14 casos, 0,33%). Essa disparidade sugere que as fraudes estão mais ligadas a centros econômicos, onde há maior circulação de dinheiro e acesso a tecnologias usadas em golpes, como internet e aplicativos de pagamento.
O estelionato é definido no artigo 171 do Código Penal brasileiro como “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”. A pena varia de 1 a 5 anos de reclusão, além de multa. No Acre, esses crimes vão desde golpes simples, como falsos anúncios online, até esquemas sofisticados envolvendo investimentos fraudulentos.
A onda de estelionatos não é apenas estatística; ela se reflete em casos reais que ganharam as manchetes. Em março de 2023, o esquema da ex-professora da rede pública Elydiane de Castro Gomes, acusada de aplicar golpes que somaram mais de R$ 400 mil. Condenada pela segunda vez em outubro daquele ano, ela cumpre pena em regime aberto, similar à sua primeira condenação em 2022.
Mais recentemente, em 24 de março de 2025, uma reportagem expôs o caso de Antônio Pereira de Oliveira Neto, proprietário da empresa Atos Engenharia. Ele é acusado de usar a parceria com a rede de lojas Gazin para atrair investimentos em placas fotovoltaicas e, em seguida, desaparecer com o dinheiro dos clientes. A Polícia Civil investiga o caso, que envolve dezenas de vítimas e prejuízos ainda não totalmente quantificados.
Acre está sob alerta para chuvas intensas, aponta previsão do Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteorológico neste sábado, 27, para todo o estado do Acre, com grau de severidade classificado como perigo potencial (cor amarela). O alerta segue até as 10h de domingo (28).
De acordo com o órgão, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, além da ocorrência de ventos intensos, que podem variar entre 40 e 60 km/h.
Embarcação afunda no Rio Juruá entre Cruzeiro do Sul e Porto Walter
Acidente ocorreu neste sábado; ninguém ficou ferido e parte da carga foi recuperada
Uma embarcação que fazia o trajeto entre Cruzeiro do Sul e Porto Walter afundou neste sábado (27), no trecho do Rio Juruá entre as comunidades Mirim e Simpatia.
De acordo com informações preliminares, não houve registro de feridos ou mortos, e grande parte da mercadoria transportada foi recuperada. Entre os itens da carga estavam botijões de gás, que foram retirados da água e levados para uma praia próxima, a fim de evitar maiores prejuízos.
O nível baixo do Rio Juruá tem dificultado a navegação na região, mas ainda não há confirmação sobre o que teria provocado o afundamento do batelão.
