Acre
Rio Acre volta a baixar e atinge 9,89 metros em Rio Branco nesta quinta-feira
Sem registro de chuvas nas últimas 24 horas, manancial segue em vazante e permanece longe das cotas de alerta e transbordo
O nível do Rio Acre registrou nova queda na manhã desta quinta-feira (8), em Rio Branco, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal. Às 5h22, o manancial marcou 9,89 metros, confirmando a tendência de vazante observada ao longo dos últimos dias na capital acreana.
De acordo com a Defesa Civil, não houve registro de chuvas nas últimas 24 horas, com índice pluviométrico de 0,00 milímetro, fator que contribui para a estabilidade do cenário hidrológico atual.
Mesmo com o monitoramento contínuo, o nível do rio permanece bem abaixo das cotas consideradas críticas. A cota de alerta em Rio Branco é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14,00 metros, o que afasta, neste momento, riscos de alagamentos e transtornos à população.
Acre
Acre registra mais de 23,6 mil nascimentos em 2025, com concentração nos maiores municípios
Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Tarauacá respondem por cerca de dois terços dos registros de nascimento no estado, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil.
Acre
Defesa Civil estima prejuízo de R$ 3 milhões a ribeirinhos após enchente na zona rural
O coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, abordou a situação envolvendo os prejuízos causados às comunidades ribeirinhas da zona rural atingidas pela enchente do Rio Acre, ocorrida ainda em dezembro de 2025, são estimados preliminarmente em cerca de R$ 3 milhões. A informação ainda depende da conclusão da Avaliação de Danos (Avadan), que está em fase de elaboração.
Segundo Falcão, mesmo com o nível do rio abaixo da cota de alerta e com as famílias que estavam em abrigos públicos já tendo retornado às suas casas, o valor divulgado é apenas uma estimativa, baseada em levantamentos iniciais e em experiências anteriores de situações semelhantes. Ao todo, 16 comunidades rurais foram atingidas, sendo que cinco delas ficaram isoladas. O impacto recai principalmente sobre pequenos produtores, com perdas em hortas, plantações de mandioca e outras culturas que garantem a subsistência e a renda das famílias.
“Esse número pode variar para mais ou para menos, dependendo da conclusão do relatório final. Por enquanto, trabalhamos com a estimativa de R$ 3 milhões em prejuízos”, explicou o coordenador. De acordo com ele, o prazo para a finalização da Avadan é de até 30 dias após a ocorrência do desastre, período em que a Defesa Civil realiza um levantamento mais detalhado dos danos.
Além das perdas econômicas, o desastre afetou diretamente cerca de 968 famílias, o que corresponde a aproximadamente 4 mil pessoas na zona rural. Desse total, cerca de 250 famílias, aproximadamente mil pessoas, ficaram em situação de isolamento nas cinco comunidades mais impactadas.
Enquanto o levantamento técnico é concluído, a Defesa Civil tem atuado com ações de ajuda humanitária. “Após as perdas, levamos o mínimo necessário, como cestas básicas e kits de assistência, para minimizar os impactos imediatos. Toda essa produção perdida é a principal fonte de renda dessas famílias”, destacou Falcão.
Acre
Calor e chuvas pontuais marcam a previsão do tempo no Acre nesta quinta-feira
Clima segue quente e abafado em todas as regiões do estado, com possibilidade de pancadas intensas em áreas isoladas
