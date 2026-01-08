Conecte-se conosco

Acre

Rio Acre volta a baixar e atinge 9,89 metros em Rio Branco nesta quinta-feira

Publicado

2 horas atrás

em

Sem registro de chuvas nas últimas 24 horas, manancial segue em vazante e permanece longe das cotas de alerta e transbordo

O nível do Rio Acre registrou nova queda na manhã desta quinta-feira (8), em Rio Branco, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal. Às 5h22, o manancial marcou 9,89 metros, confirmando a tendência de vazante observada ao longo dos últimos dias na capital acreana.

De acordo com a Defesa Civil, não houve registro de chuvas nas últimas 24 horas, com índice pluviométrico de 0,00 milímetro, fator que contribui para a estabilidade do cenário hidrológico atual.

Mesmo com o monitoramento contínuo, o nível do rio permanece bem abaixo das cotas consideradas críticas. A cota de alerta em Rio Branco é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14,00 metros, o que afasta, neste momento, riscos de alagamentos e transtornos à população.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Acre

Acre registra mais de 23,6 mil nascimentos em 2025, com concentração nos maiores municípios

Publicado

1 hora atrás

em

8 de janeiro de 2026

Por

Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Tarauacá respondem por cerca de dois terços dos registros de nascimento no estado, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil.

O Acre contabilizou 23.606 registros de nascimento ao longo de 2025, conforme dados do Portal da Transparência do Registro Civil. Os números revelam uma distribuição desigual entre os municípios, com forte concentração nas cidades mais populosas, que seguem como principais polos de crescimento demográfico do estado.

Rio Branco liderou com ampla vantagem o ranking estadual, registrando 10.161 nascimentos, o equivalente a aproximadamente 43% de todos os registros realizados no Acre no período. O dado reforça o peso da capital na dinâmica populacional acreana. Na segunda colocação aparece Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, com 4.347 registros, consolidando-se como o principal centro urbano do interior.

Em terceiro lugar está Tarauacá, que somou 1.318 nascimentos em 2025, destacando-se entre os municípios do interior. Juntas, Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Tarauacá concentraram 15.826 registros, cerca de dois terços de todos os nascimentos contabilizados no estado.

Na sequência do ranking aparecem Feijó (1.097), Sena Madureira (1.095) e Brasiléia (860). Outros municípios também apresentaram números relevantes, como Senador Guiomard (478), Xapuri (438), Manoel Urbano (408), Epitaciolândia (403) e Porto Acre (342).

Por outro lado, os menores volumes de registros foram observados em municípios de menor população. Capixaba contabilizou 213 nascimentos, Bujari 211, Porto Walter 195 e Santa Rosa do Purus 156. Rodrigues Alves apresentou o menor número do estado em 2025, com apenas 72 registros de nascimento.

Os dados evidenciam as desigualdades regionais no crescimento populacional e reforçam a centralização dos serviços e oportunidades nos principais centros urbanos do Acre.

Comentários

Continue lendo

Acre

Defesa Civil estima prejuízo de R$ 3 milhões a ribeirinhos após enchente na zona rural

Publicado

1 hora atrás

em

8 de janeiro de 2026

Por

Foto: Filipe Cavalcante/CBMAC

O coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, abordou a situação envolvendo os prejuízos causados às comunidades ribeirinhas da zona rural atingidas pela enchente do Rio Acre, ocorrida ainda em dezembro de 2025, são estimados preliminarmente em cerca de R$ 3 milhões. A informação ainda depende da conclusão da Avaliação de Danos (Avadan), que está em fase de elaboração.

Segundo Falcão, mesmo com o nível do rio abaixo da cota de alerta e com as famílias que estavam em abrigos públicos já tendo retornado às suas casas, o valor divulgado é apenas uma estimativa, baseada em levantamentos iniciais e em experiências anteriores de situações semelhantes. Ao todo, 16 comunidades rurais foram atingidas, sendo que cinco delas ficaram isoladas. O impacto recai principalmente sobre pequenos produtores, com perdas em hortas, plantações de mandioca e outras culturas que garantem a subsistência e a renda das famílias.

“Esse número pode variar para mais ou para menos, dependendo da conclusão do relatório final. Por enquanto, trabalhamos com a estimativa de R$ 3 milhões em prejuízos”, explicou o coordenador. De acordo com ele, o prazo para a finalização da Avadan é de até 30 dias após a ocorrência do desastre, período em que a Defesa Civil realiza um levantamento mais detalhado dos danos.

Além das perdas econômicas, o desastre afetou diretamente cerca de 968 famílias, o que corresponde a aproximadamente 4 mil pessoas na zona rural. Desse total, cerca de 250 famílias, aproximadamente mil pessoas, ficaram em situação de isolamento nas cinco comunidades mais impactadas.

Enquanto o levantamento técnico é concluído, a Defesa Civil tem atuado com ações de ajuda humanitária. “Após as perdas, levamos o mínimo necessário, como cestas básicas e kits de assistência, para minimizar os impactos imediatos. Toda essa produção perdida é a principal fonte de renda dessas famílias”, destacou Falcão.

Comentários

Continue lendo

Acre

Calor e chuvas pontuais marcam a previsão do tempo no Acre nesta quinta-feira

Publicado

1 hora atrás

em

8 de janeiro de 2026

Por

Clima segue quente e abafado em todas as regiões do estado, com possibilidade de pancadas intensas em áreas isoladas

O tempo quente e abafado deve predominar em todo o Acre nesta quinta-feira (8), com presença de sol, aumento de nuvens e ocorrência de chuvas passageiras e pontuais, que podem ser intensas em algumas localidades. As condições climáticas observadas no estado também se estendem ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru.

De acordo com a previsão meteorológica, há média probabilidade de chuvas fortes em várias áreas, especialmente no Amazonas, Rondônia e Mato Grosso, onde os volumes podem ser mais elevados ao longo do dia.

No leste e sul do Acre, que incluem as microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, o cenário permanece de calor intenso e sensação de abafamento, com sol entre nuvens e chuvas Harmônicas, rápidas e isoladas. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 60% durante a tarde, podendo alcançar entre 85% e 95% nas primeiras horas da manhã. Os ventos sopram fracos a calmos, com rajadas moderadas, predominando do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Já no centro e oeste do estado, abrangendo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também segue quente e abafado, com chuvas passageiras e pontuais, que podem ganhar intensidade em alguns pontos. A umidade mínima varia entre 55% e 65% à tarde, enquanto a máxima pode chegar a 90% ou 100% ao amanhecer. Os ventos permanecem fracos a calmos, com direção predominante do norte.

Em relação às temperaturas, os termômetros devem registrar mínimas entre 22°C e 24°C em todo o estado. As máximas variam entre 31°C e 33°C em municípios como Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, podendo alcançar entre 32°C e 34°C em Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil.

Comentários

Continue lendo