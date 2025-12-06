Rio Acre ultrapassa 7 metros após fortes chuvas na região de fronteira

O governo e Prefeitura informaram que a abertura será remarcada para o domingo (7), no mesmo horário

Após a Prefeitura de Rio Branco anunciar, neste sábado (6), o adiamento da abertura oficial da programação natalina, o Governo do Acre também comunicou, por meio de nota pública, o cancelamento do evento previsto para ocorrer logo mais, à noite. A decisão foi tomada em razão das fortes chuvas que atingem a capital e que têm provocado alagamentos em diversos pontos da cidade.

Segundo o comunicado estadual, as condições climáticas não oferecem segurança para a realização das atividades programadas, que incluíam apresentações culturais e a inauguração da decoração de Natal. O governo informou que a abertura será remarcada para o domingo (7), no mesmo horário, às 19 horas.

Com a medida, tanto governo quanto prefeitura reforçam que a prioridade, neste momento, é acompanhar os impactos da chuva, prestar apoio às equipes de monitoramento e garantir a segurança da população. A recomendação é para que moradores evitem áreas alagadas e fiquem atentos aos alertas da Defesa Civil.

Veja a notas:

Nota pública sobre abertura oficial da programação natalina

O governo do Estado do Acre informa que, em razão das fortes chuvas em Rio Branco, a abertura oficial da programação natalina, marcada para as 19h deste sábado, 6, será adiada para o domingo, 7, no mesmo horário.

A medida visa garantir a segurança do público e melhor aproveitamento do evento, que contará com o acender das luzes, seguida da Cantata de Natal, apresentada pela Escola de Música do Acre.

Governo do Acre

NOTA DE ADIAMENTO

A Prefeitura de Rio Branco informa que em decorrência das fortes chuvas registradas neste sábado — que demandaram maiores cuidados na finalização dos ajustes técnicos dos equipamentos eletrônicos que compõem a decoração natalina na Praça da Revolução — o evento de acendimento das luzes de Natal foi adiado para este domingo, dia 7 de dezembro, no mesmo local, às 18 horas.

Por esse mesmo motivo, a prefeitura informa também o adiamento da inauguração da Ponte do Caipora, com nova data a ser divulgada posteriormente.

A Prefeitura agradece a compreensão de todos e reforça o convite para que a população prestigie o Natal de Vida, Esperança e Dignidade 2025.