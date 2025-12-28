Duas comunidades rurais já sofrem com os efeitos da alagação do Rio Acre: as comunidades do Panorama e do Catuaba, na região do Belo Jardim. Essas comunidades também estão recebendo auxílio da Prefeitura de Rio Branco.
Acre
Rio Acre ultrapassa 15 metros em Rio Branco e desabriga 43 famílias
Defesa Civil confirma famílias desalojadas, bairros atingidos e prepara estrutura para receber desabrigados
A elevação do nível do Rio Acre segue ocorrendo de forma gradual ao longo do dia e já ultrapassou a marca dos 15 metros, ficando acima da cota de transbordamento e configurando um cenário de atenção contínua para as áreas ribeirinhas da capital.
As medições sucessivas confirmam uma tendência de subida lenta, porém constante, impulsionada pelas chuvas registradas em Rio Branco e pela contribuição dos afluentes que deságuam no manancial.
A Defesa Civil informou que segue monitorando a situação de forma permanente e mantém o alerta para possíveis novos impactos, especialmente em bairros mais vulneráveis. Equipes continuam mobilizadas para orientar moradores e adotar medidas preventivas caso o nível do rio continue avançando nas próximas horas.
Até o momento, 35 famílias foram desalojadas e cerca de 20 bairros já foram afetados pela cheia do Rio Acre.
De acordo com dados da Agência Nacional de Águas (ANA), neste domingo (28), as réguas de monitoramento instaladas na Aldeia dos Patos, acima do município de Assis Brasil, registraram aproximadamente 3 metros, com tendência de baixa. Em Brasiléia, o nível do rio foi registrado em pouco mais de 7,40 metros, também apresentando tendência de recuo nas próximas horas.
A previsão é que o efeito da vazante nessas regiões só chegue à capital dentro de dois a três dias.
O Governo do Estado, por meio de suas secretarias, juntamente com a Prefeitura, Defesa Civil e forças de apoio, já atua em regime de prontidão com a execução do Plano de Contingência para atender as famílias atingidas.
O Parque de Exposições de Rio Branco já está sendo preparado para receber desabrigados.
Comentários
Acre
Prefeitura de Rio Branco intensifica ações de emergência para famílias afetadas por fortes chuvas
Diante da situação crítica, a administração municipal, em conjunto com a Defesa Civil estadual, está concentrando esforços nos 19 bairros mais atingidos pelos alagamentos
A Prefeitura de Rio Branco mobilizou, nas primeiras horas deste sábado (27), uma força-tarefa para atendimento às famílias afetadas pelas fortes chuvas registradas nas últimas 48 horas na capital.
O volume acumulado de água fez o nível do Rio Acre subir rapidamente e provocou o transbordamento de igarapés que cortam a cidade, atingindo diversas áreas urbanas. Diante da situação, o prefeito Tião Bocalom convocou uma reunião de emergência em seu gabinete, reunindo todos os secretários municipais para alinhar ações imediatas de resposta e assistência.
Logo após o encontro, o prefeito visitou a Escola Álvaro Vieira da Rocha, no bairro Conquista, onde 10 famílias — totalizando 36 pessoas — já estão abrigadas pela Defesa Civil Municipal e pela Secretaria de Assistência Social.
Tião Bocalom destacou o trabalho integrado das equipes municipais e reforçou que todas as providências vêm sendo adotadas desde o início das ocorrências.
“Não é com prazer, é com tristeza. Mas fazer o quê? Infelizmente, as chuvas chegaram e as inundações começaram a aparecer. Desde ontem, nossas equipes da Defesa Civil, apoiadas por todas as secretarias, estão em campo até duas horas da manhã para retirar famílias. Aqui nesta escola estão 10 famílias, 36 pessoas, e estamos tomando todas as providências possíveis. A prefeitura está fazendo a sua parte, como sempre fizemos, junto ao governo do Estado e à Defesa Civil. Tanto é que em 2021 ganhamos o prêmio de melhor acolhimento da Defesa Civil Nacional. Fazemos tudo com dor no coração, porque sabemos o quanto é difícil para as famílias, mas seguimos firmes para garantir apoio a quem mais precisa.” ressaltou o prefeito de Río Branco
Após visitar as famílias abrigadas, o gestor seguiu para o Parque de Exposições, onde equipes já iniciam a preparação para novas ações de acolhimento e prevenção, caso o nível das águas continue subindo.
A Prefeitura de Rio Branco segue monitorando a situação e reforça que está de prontidão para atender novas ocorrências decorrentes das chuvas.
Comentários
Acre
Com 40 bairros atingidos pela cheia do Rio Acre e enxurradas, Prefeitura de Rio Branco já abrigou mais de 70 famílias
Comentários
Acre
Vídeo: Cheia do Rio Acre vira cenário de lazer para donos de jet-skis e lanchas em Rio Branco
Calçadão da Gameleira e bairro da Base reuniram banhistas, famílias e embarcações recreativas durante a tarde de domingo
A cheia do Rio Acre em Rio Branco, que tem causado transtornos a dezenas de famílias ribeirinhas, também acabou se transformando em cenário de lazer para proprietários de veículos aquáticos, como jet-skis e lanchas, que aproveitaram o nível elevado do rio para se divertir neste domingo.
As regiões da Gameleira e do bairro da Base concentraram a maior movimentação. Em meio à descida de balseiros e à água barrenta, diversos condutores colocaram suas embarcações na água para realizar passeios e manobras, atraindo a atenção de quem acompanhava tudo do calçadão.
No calçadão da Gameleira, centenas de pessoas — entre adultos, crianças e até animais de estimação — aproveitaram a tarde ensolarada para caminhar, socializar e observar a movimentação no rio, transformando o local em um ponto de encontro informal.
Apesar de algumas manobras consideradas arriscadas, não houve registro de acidentes envolvendo jet-skis ou lanchas ao longo do dia, segundo informações apuradas.
As autoridades, no entanto, reforçam o alerta para que os condutores mantenham cautela, especialmente durante o período de cheia, quando há aumento do fluxo de balseiros, troncos e outros obstáculos que podem representar riscos à navegação recreativa.
Você precisa fazer login para comentar.