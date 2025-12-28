Rio Acre ultrapassa 15 metros em Rio Branco e desabriga 43 famílias

Defesa Civil confirma famílias desalojadas, bairros atingidos e prepara estrutura para receber desabrigados

A elevação do nível do Rio Acre segue ocorrendo de forma gradual ao longo do dia e já ultrapassou a marca dos 15 metros, ficando acima da cota de transbordamento e configurando um cenário de atenção contínua para as áreas ribeirinhas da capital.

As medições sucessivas confirmam uma tendência de subida lenta, porém constante, impulsionada pelas chuvas registradas em Rio Branco e pela contribuição dos afluentes que deságuam no manancial.

A Defesa Civil informou que segue monitorando a situação de forma permanente e mantém o alerta para possíveis novos impactos, especialmente em bairros mais vulneráveis. Equipes continuam mobilizadas para orientar moradores e adotar medidas preventivas caso o nível do rio continue avançando nas próximas horas.

Até o momento, 35 famílias foram desalojadas e cerca de 20 bairros já foram afetados pela cheia do Rio Acre.

De acordo com dados da Agência Nacional de Águas (ANA), neste domingo (28), as réguas de monitoramento instaladas na Aldeia dos Patos, acima do município de Assis Brasil, registraram aproximadamente 3 metros, com tendência de baixa. Em Brasiléia, o nível do rio foi registrado em pouco mais de 7,40 metros, também apresentando tendência de recuo nas próximas horas.

A previsão é que o efeito da vazante nessas regiões só chegue à capital dentro de dois a três dias.

O Governo do Estado, por meio de suas secretarias, juntamente com a Prefeitura, Defesa Civil e forças de apoio, já atua em regime de prontidão com a execução do Plano de Contingência para atender as famílias atingidas.

O Parque de Exposições de Rio Branco já está sendo preparado para receber desabrigados.

