Rio Acre sobe um metro nas últimas 24 horas e e mede 11,07m neste domingo (21)

A Defesa Civil Municipal de Rio Branco divulgou, na manhã deste domingo (21), um novo boletim informando que o nível do Rio Acre chegou a 11,07 metros na medição realizada às 5h14, confirmando uma elevação significativa nas últimas horas na capital acreana.

De acordo com dados divulgados ao longo dos últimos dias, o aumento do nível do rio ocorreu de forma gradual, porém contínua. Na manhã de sábado (20), às 5h21, o Rio Acre marcava 10,06 metros. Em menos de 24 horas, o rio acumulou uma elevação de pouco mais de um metro, mesmo sem registro de chuvas em Rio Branco.

O boletim mais recente também aponta que não houve precipitação nas últimas 24 horas, com acumulado de 0,00 milímetro, indicando que a elevação pode estar associada ao volume de chuvas ocorridas nas cabeceiras do rio ou em municípios situados a montante da capital.

Apesar da subida, o nível do Rio Acre segue abaixo das cotas de risco. A cota de alerta em Rio Branco é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordamento é de 14,00 metros. Ainda assim, a Defesa Civil mantém o monitoramento constante diante do aumento registrado nas últimas horas.

