Conecte-se conosco

Acre

Rio Acre sobe um metro nas últimas 24 horas e e mede 11,07m neste domingo (21)

Publicado

21 minutos atrás

em

Foto: Jardy Lopes/ac24horas

A Defesa Civil Municipal de Rio Branco divulgou, na manhã deste domingo (21), um novo boletim informando que o nível do Rio Acre chegou a 11,07 metros na medição realizada às 5h14, confirmando uma elevação significativa nas últimas horas na capital acreana.

De acordo com dados divulgados ao longo dos últimos dias, o aumento do nível do rio ocorreu de forma gradual, porém contínua. Na manhã de sábado (20), às 5h21, o Rio Acre marcava 10,06 metros. Em menos de 24 horas, o rio acumulou uma elevação de pouco mais de um metro, mesmo sem registro de chuvas em Rio Branco.

O boletim mais recente também aponta que não houve precipitação nas últimas 24 horas, com acumulado de 0,00 milímetro, indicando que a elevação pode estar associada ao volume de chuvas ocorridas nas cabeceiras do rio ou em municípios situados a montante da capital.

Apesar da subida, o nível do Rio Acre segue abaixo das cotas de risco. A cota de alerta em Rio Branco é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordamento é de 14,00 metros. Ainda assim, a Defesa Civil mantém o monitoramento constante diante do aumento registrado nas últimas horas.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Acre

Ex-empresário procurado pela Interpol é preso no Acre e aguarda transferência para Roraima

Publicado

19 segundos atrás

em

21 de dezembro de 2025

Por

Gessé Diomar Mendes Barros, ex-empresário de 67 anos e considerado um dos homens mais procurados do país, foi preso neste sábado (20) no estado do Acre. Ele deverá ser transferido para Roraima, onde cumpre condenação judicial.

Mendes Barros foi condenado como mandante do assassinato do empresário Rogério de Oliveira Rosa, conhecido como “Rogério BC”, executado em agosto de 2007, em Boa Vista. O crime teve grande repercussão à época e, após anos de investigações e trâmites judiciais, resultou na condenação do ex-empresário.

Além desse caso, o Ministério Público aponta que Gessé Diomar responde ou já respondeu a outros processos criminais, incluindo porte ilegal de arma de fogo, embriaguez ao volante, direção perigosa e tentativa de homicídio contra um sobrinho. O histórico criminal contribuiu para que ele fosse incluído entre os alvos prioritários das forças de segurança.

O ex-empresário também integra a lista de procurados da Interpol, o que ampliou o alcance das investigações e demandou cooperação entre órgãos de segurança em âmbito estadual, interestadual e internacional.

Após a prisão no Acre, Gessé Diomar permanece sob custódia, aguardando os procedimentos legais para a transferência ao estado de Roraima, onde deverá cumprir a pena determinada pela Justiça.

Comentários

Continue lendo

Acre

INMET emite alerta de perigo potencial para chuvas intensas em Rio Branco e outros municípios do Acre

Publicado

23 minutos atrás

em

21 de dezembro de 2025

Por

Aviso é válido até o fim deste domingo e prevê chuva forte, ventos intensos e baixo risco de transtornos

Foto: Sérgio Vale

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo potencial para a ocorrência de chuvas intensas em Rio Branco e outros dez municípios do Acre. O aviso entrou em vigor à 0h deste domingo (21) e segue válido até as 23h59 do mesmo dia, abrangendo também áreas de outros estados do país.

Segundo o INMET, a previsão indica volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia, acompanhados de ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 km/h. Apesar do alerta, o grau de severidade é classificado como perigo potencial, com baixo risco para ocorrências como cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas.

No Acre, o alerta atinge os municípios de Acrelândia, Bujari, Capixaba, Feijó, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Senador Guiomard, Sena Madureira e Xapuri.

O instituto orienta a população a adotar medidas preventivas durante o período de instabilidade. Em caso de ventos fortes, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, além de evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é aconselhável evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as chuvas.

Comentários

Continue lendo

Acre

Campeão do Norte de Futsal e Tri-campeão acreana Atlético Brasileense busca mais um título após empate espetacular neste sábado

Publicado

12 horas atrás

em

20 de dezembro de 2025

Por

Campeão do Norte empata com o Quinari fora de casa após estar perdendo por 4 a 0; decisão será no próximo jogo, em Brasiléia ou em outra praça definida pela Fafs

Em um jogo de reviravoltas emocionantes, o Atlético Clube Brasileense garantiu um empate heroico contra o Quinari Sport Clube, na noite deste sábado, pela primeira partida da final do Campeonato Acreano de Futsal 2025. Foto: captada 

O Atlético Clube Brasileense (Selecionado de Brasiléia), primeiro e único Campeão do Norte de Futsal e Tri-campeão Acreana, protagonizou uma virada histórica na primeira partida da final do Campeonato Acreano de Futsal 2025, neste sábado, dia 20. Mesmo perdendo por 4 a 0 para o Quinari Sport Clube, no ginásio José Édson Honorato, a equipe conseguiu reagir e garantir um empate heroico fora de casa, deixando a taça em aberto para o segundo jogo.

O time, que é o primeiro e único acreano campeão do Norte na modalidade Futsal e já possui três estaduais, terá agora a vantagem de decidir o título em sua cidade, diante da torcida. Na semifinal, o Brasileense havia eliminado o Fluminense da Bahia e garantido a melhor campanha da competição, o que lhe deu o direito de jogar a primeira final fora.

Agora, basta uma vitória simples em casa para que o Selecionado de Brasiléia levante a taça de campeão acreano de 2025.

O time, que já é tricampeão estadual e único campeão do Norte de Futsal, chega à decisão com a melhor campanha da competição e a confiança renovada após a reação no primeiro jogo. Foto: captada 

A decisão da Fafs e recursos da Atlético Brasileense

A Federação Acreana de Futebol de Salão (Fafs) divulgou na sexta-feira (19), resposta aos recursos apresentados pelo gerência do Atlético Clube Brasileense (Selecionado de Brasiléia). Em resumo, a entidade decidiu manter até então a perda de três mandos de quadra do time do interior.

A decisão inicial da Fafs ocorreu em virtude da série de ocorrências do duelo de volta das semifinais do Campeonato Acreano de Futsal Série A entre Atlético Clube Brasileense (Selecionado de Brasiléia) e Fluminense da Bahia, na última sexta-feira (12), no ginásio poliesportivo Eduardo Lopes Pessoa, na fronteira.

Na ocasião, a Fafs levou em consideração: tentativas de torcedores em derrubar uma das traves; puxão na camisa do árbitro Talisson Gomes – o que levou a paralisação do jogo – e arremessos de “bomba, latas de cervejas e pedras de gelo” da torcida na quadra.

Atlético Brasileense, que saiu de 4 a 0 para igualar o placar, precisa vencer em casa para conquistar o título estadual de 2025. Foto: cedida 

Apesar do Atlético Clube Brasileense (Selecionado de Brasiléia) alegar que a perda de mandos de quadra não consta no artigo 25 do regulamento da competição, base para aplicação da punição, a Fafs destacou que a pena está prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), e que entidade – assim como as demais – está submetida.

Veja abaixo o que diz o artigo 25 do regulamento da competição:
  • “Caso venham a ocorrer quaisquer animosidades, agressões, tentadas ou consumadas, física ou verbal, brigas, tumultos de qualquer natureza ou incidentes que venham causar, ou não, suspensão ou paralisação de jogo, arremesso de objetos ou líquidos de qualquer espécie dentro da quadra, independente de serem os autores membros das comissões técnicas, atletas, funcionários, colaboradores, dirigentes ou integrantes das torcidas, as equipes responsáveis, visitantes ou não, são passíveis de apenação, independentemente da ordem ou sequência de aplicação, com as seguintes sanções: Suspensão ou fim do jogo, Exclusão do jogador ou equipe da competição”.

A Fafs considerou ainda que, a perda dos três mandos de quadra, representam uma punição “sevara, de caráter pedagógico”, e “proporcional à gravidade dos fatos”. Na decisão, a Fafs informou ainda que será responsável por definir onde o Atlético Clube Brasileense (Selecionado de Brasiléia) vai mandar o segundo jogo da decisão: Rio Branco, Senador Guiomard ou em Xapuri.

Brasiléia x Fluminense da Bahia – semifinal volta Acreano de Futsal Série A. Foto: Divulgação/Fafs

Desta forma, a Federação Acreana de Futebol de Salão (Fafs) negou o recurso apresentado pela equipe do Fluminense da Bahia, que pedia a exclusão do Atlético Clube Brasileense (Selecionado de Brasiléia) com base no artigo 25 do regulamento da competição do futsal acreano.

Ida da final neste sábado

Quinari Sport Clube e Atlético Clube Brasileense (Selecionado de Brasiléia) se enfrentaram neste sábado (20), o jogo aconteceu às 19h, na cidade de Senador Guiomard, no primeiro jogo da decisão do estadual de futsal, com placar de 4+4. Os detalhes da segunda partida – dia, local e horário – ainda serão definidos pela Fafs.

Em caso de empate no número de pontos ganhos após o término de ambos os jogos, o confronto vai para prorrogação. Se persistir a igualdade no tempo extra, o campeão será definido nos pênaltis.

Com informações de Kelton Pinho

Comentários

Continue lendo