Rio Acre segue em vazante e fica abaixo da cota de alerta em Rio Branco

Nível marcou 12,91 metros na manhã desta sexta-feira (2), segundo a Defesa Civil Municipal

O nível do rio Acre continuou em queda e ficou abaixo da cota de alerta na manhã desta sexta-feira (2), em Rio Branco, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal. Na medição realizada às 5h25, o rio marcou 12,91 metros, confirmando a continuidade do processo de vazante após a cheia registrada no fim de dezembro.

De acordo com dados oficiais, ao longo da quinta-feira (1º) o rio apresentou recuo constante. Às 5h48, o nível era de 13,94 metros, baixando para 13,80 metros às 9h, 13,67 metros ao meio-dia e atingindo a cota de alerta, de 13,50 metros, às 15h. No período da noite, o nível continuou descendo, marcando 13,42 metros às 18h, 13,30 metros às 21h e 13,17 metros à meia-noite.

Com a medição desta sexta-feira, o rio Acre está 59 centímetros abaixo da cota de alerta e mais de um metro abaixo da cota de transbordo, fixada em 14 metros. O cenário indica melhora significativa em relação aos dias anteriores, quando o nível chegou a ultrapassar 15 metros na capital acreana.

Apesar do recuo, a Defesa Civil informou que houve registro de chuva nas últimas 24 horas, com acumulado de 15,94 milímetros, sem impacto direto no comportamento do rio até o momento.

