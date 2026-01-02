Acre
Rio Acre segue em vazante e fica abaixo da cota de alerta em Rio Branco
Nível marcou 12,91 metros na manhã desta sexta-feira (2), segundo a Defesa Civil Municipal
O nível do rio Acre continuou em queda e ficou abaixo da cota de alerta na manhã desta sexta-feira (2), em Rio Branco, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal. Na medição realizada às 5h25, o rio marcou 12,91 metros, confirmando a continuidade do processo de vazante após a cheia registrada no fim de dezembro.
De acordo com dados oficiais, ao longo da quinta-feira (1º) o rio apresentou recuo constante. Às 5h48, o nível era de 13,94 metros, baixando para 13,80 metros às 9h, 13,67 metros ao meio-dia e atingindo a cota de alerta, de 13,50 metros, às 15h. No período da noite, o nível continuou descendo, marcando 13,42 metros às 18h, 13,30 metros às 21h e 13,17 metros à meia-noite.
Com a medição desta sexta-feira, o rio Acre está 59 centímetros abaixo da cota de alerta e mais de um metro abaixo da cota de transbordo, fixada em 14 metros. O cenário indica melhora significativa em relação aos dias anteriores, quando o nível chegou a ultrapassar 15 metros na capital acreana.
Apesar do recuo, a Defesa Civil informou que houve registro de chuva nas últimas 24 horas, com acumulado de 15,94 milímetros, sem impacto direto no comportamento do rio até o momento.
Comentários
Acre
Voos do Acre por R$ 681 (ida e volta) na primeira promoção de 2026
Os consumidores do Acre já podem comprar passagens aéreas e pacotes de viagens com descontos especiais na primeira promoção de 2026. A equipe do Tudo Viagem selecionou os menores valores para quem pretende viajar entre os meses de fevereiro a setembro deste ano. Na promoção da Gol tem voo direto entre as cidades de Cruzeiro do Sul e Rio Branco por apenas R$ 681 (ida e volta). Acesse aqui essa promoção.
Outro destaque da Gol é de Rio Branco para Manaus com passagens aéreas por R$ 776. Lembrando que a Gol oferece voos diretos entre as duas capitais às terças, quintas-feiras e sábados. Na promoção da Azul tem voos sem escalas da capital acreana para Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) pelo valor de R$ 1.107 (ida e volta).
Pacotes de viagens em 10 vezes sem juros
Quem está em Rio Branco poderá viajar para São Paulo (Guarulhos) em voo direto operado pela LATAM pagando R$ 1.469 (ida e volta). As passagens aéreas são para viagens de fevereiro a setembro deste ano. As taxas de embarques estão inclusas.
Na primeira promoção de 2026 tem várias opções de pacotes de viagens com descontos especiais em voo saindo do Acre. Além dos descontos, os pacotes poderão ser parcelados em 10 vezes sem juros. Garanta aqui o seu pacote com desconto.
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 681 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Cruzeiro do Sul para Rio Branco por R$ 681 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Manaus por R$ 776 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Belo Horizonte por R$ 1.107 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Brasília por R$ 1.934 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para São Paulo (Guarulhos) por R$ 1.469 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para o Rio de Janeiro por R$ 2.325 (ida e volta)
Não achou o que procurava? Clique aqui e consulte destinos em promoção
Garanta aqui passagens de viagens com descontos especiais e e m 10 vezes sem juros
Comentários
Acre
No Acre, adolescente perdido na mata volta para casa graças aos fogos do Réveillon
Foi graças aos fogos do réveillon que Gustavo Soares de Souza, de 15 anos, que estava perdido na mata na comunidade do rio Breu, em Marechal Thaumaturgo, conseguiu sair da floresta, nesta quinta-feira, 1, muito debilitado após passar cinco dias perdido na mata.
O jovem saiu para caçar com um tio e se perdeu. Ele contou que ficou caminhando e correndo, sem comer. Atravessou vários igarapés até chegar à margem do Breu, onde pediu socorro a pessoas que passavam de barco.
Gustavo contou aos familiares que, na noite da virada do ano, ouviu fogos de artifício e marcou a direção do som com um galho de árvore e, pela manhã, seguiu caminhando naquela direção, o que o levou até o rio, onde foi encontrado. Ele está muito debilitado, sem conseguir caminhar, com ferimentos graves nos pés e dificuldades na fala e comunicação.
Uma tia do adolescente disse que fez contato com órgãos públicos de Marechal Thaumaturgo, mas não houve apoio ou mobilização oficial para as buscas ou atendimento médico. A família transportou Gustavo de barco até a sede do município em busca de atendimento médico, já que o acesso à comunidade é difícil e depende exclusivamente de embarcações. O município, que fica na fronteira com o Peru, é um dos municípios mais isolados do Acre.
Em 2025, no Vale do Juruá, 11 pessoas se perderam na mata. A maioria estava caçando.
Comentários
Acre
Em entrevista, governadora em exercício Mailza destaca investimentos em 2025 e planos da gestão para 2026
A governadora em exercício Mailza Assis participou, na tarde desta sexta-feira, 2, do programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, em Rio Branco, onde apresentou um balanço da gestão governamental em 2025.
Durante a entrevista, abordou as emendas parlamentares destinadas ao Acre no período em que atuou como senadora da República, o trabalho desenvolvido à frente da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e os caminhos que a gestão pretende seguir em 2026.
O apresentador Astério Moreira fez uma breve introdução destacando a quantidade de ações em andamento no estado, muitas delas viabilizadas por emendas parlamentares de autoria de Mailza Assis. Um trabalho descrito como discreto, mas que tem gerado impactos diretos e beneficiado grande parte da população acreana.
“Astério, me sinto muito realizada em ter ajudado o nosso querido Acre enquanto senadora, especialmente após a eleição do governador Gladson Camelí. Nos quatro anos em que estive no Parlamento, destinei mais de R$ 570 milhões em emendas para os municípios acreanos, recursos que até hoje beneficiam a população por meio de programas como o Juntos pelo Acre, Mães pela Ciência e Guarda-Roupa Social, além de investimentos em infraestrutura, saúde, educação, segurança, esporte e lazer”, destacou Mailza.
Por meio dos programas Juntos pelo Acre e Guarda-Roupa Social, a governadora em exercício afirmou ter conhecido de perto a realidade dos 22 municípios acreanos, garantindo atendimentos conforme as necessidades específicas de cada localidade. As ações também alcançaram comunidades rurais e aldeias indígenas, assegurando cobertura com serviços de saúde e assistência social em todo o estado.
Ao ser questionada sobre sua relação com o governador Gladson Camelí, Mailza destacou que o vínculo é baseado no respeito, na lealdade e no trabalho conjunto. “Minha relação com o governador Gladson é muito tranquila, fincada no respeito, na lealdade e em muito trabalho em prol do povo acreano. Ocupo este cargo graças à confiança que temos um no outro, e isso é essencial na política para garantir um governo próspero, cuja principal preocupação é desenvolver o Estado e melhorar a vida da população”, ressaltou.
Ao fazer um balanço das ações governamentais em 2025, a governadora em exercício destacou os investimentos em infraestrutura, com obras estruturantes em ramais, estradas e aeródromos. Somente o Deracre movimentou R$ 684.844.507,37 em investimentos, incluindo a entrega da Ponte da Sibéria e da estrada da variante que liga o município de Xapuri. Na área da saúde, a governadora em exercício ressaltou a construção da Maternidade Marieta Cameli, com investimento superior a R$ 100 milhões, ampliando significativamente o atendimento materno-infantil e pediátrico no estado.
Ao encerrar a entrevista, Mailza falou sobre o futuro da gestão, a continuidade do governo Gladson Camelí quando assumir o comando do Executivo estadual, o desenvolvimento das ações programadas para 2026, seu posicionamento sobre o processo eleitoral que ocorre neste ano, a visão sobre possíveis alianças políticas e deixou uma mensagem de otimismo, desejando um excelente ano de 2026 a todos os acreanos.
The post Em entrevista, governadora em exercício Mailza destaca investimentos em 2025 e planos da gestão para 2026 appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE - COTIDIANO
Você precisa fazer login para comentar.