Rio Acre segue em queda e registra 12,15 m nesta terça na capital
O nível do Rio Acre em Rio Branco continuou em tendência de queda nesta terça-feira, 27, e atingiu 12,15 metros na medição das 15h, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal.
O dado confirma a redução gradual do volume do rio ao longo do dia, mantendo-se abaixo da cota de alerta, que é de 13,50 metros, e distante da cota de transbordo, estabelecida em 14,00 metros.
De acordo com o relatório, nas medições anteriores o rio marcou 12,50 metros às 5h14, 12,38 metros às 9h e 12,26 metros ao meio-dia, consolidando um cenário de recuo contínuo do nível das águas. Nas últimas 24 horas, o volume de chuva registrado foi de apenas 0,60 milímetro, índice considerado baixo para o período chuvoso na capital acreana.
Justiça do Acre aceita denúncia contra dois homens por assassinato de ativista cultural Moisés Ferreira
Moisés Alencastro, 59 anos, colunista social foi morto a facadas em dezembro; réus respondem por homicídio qualificado e furto de veículo e celular
A Justiça do Acre aceitou a denúncia do Ministério Público contra Antônio de Sousa Morais, 22 anos, e Nataniel Oliveira de Lima, 23, acusados de matar o ativista cultural, advogado e servidor do MP-AC Moisés Ferreira Alencastro, de 59 anos, em dezembro de 2025. Com a decisão do juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Júri, os dois passam a réus no processo.
Moisés foi encontrado morto com quatro facadas no dia 22 de dezembro, e seu carro foi localizado abandonado na Estrada do Quixadá, zona rural de Rio Branco. Os suspeitos foram presos no dia 25. A denúncia aponta homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e furto do veículo e celular da vítima.
O caso agora segue para a fase de instrução processual e, posteriormente, será julgado pelo Tribunal do Júri. O advogado de Antônio, David Santos, informou que a defesa será apresentada no prazo legal e que seu cliente mantinha relacionamento com Moisés há mais de dois anos. O caso seguirá para instrução e depois será julgado pelo Tribunal do Júri.
Entre 20 de janeiro e 4 de fevereiro, universitários e profissionais podem se inscrever na maratona online de ideias, que acontece em 7 de fevereiro e distribui R$ 10 mil em prêmios
Acidentes na rede elétrica são uma realidade em todo o país. Aqui no Acre, o número de acidentes com a comunidade tem aumentado. Apesar das campanhas de conscientização com a população e o reforço diário com orientações sobre os riscos e perigos com a rede elétrica, entre as principais causas de acidentes que, em muitos casos, levam à morte são: as ligações clandestinas, a auto religação, poda de árvore, uso bomba d’água, construções civis próximas a rede, além de ocorrências que geram riscos de segurança e interrupções no fornecimento, como pipa e objetos estranhos na rede.
Com o objetivo de mudar esse cenário, a Energisa vai realizar no dia 7 de fevereiro um Ideathon, uma maratona criativa e colaborativa em busca de ideias inovadoras e soluções. O evento será totalmente online, das 9h às 22h (horário de Brasília).
A coordenadora de Segurança da Energisa Acre, Gabriella Mendes, reforça a importância da população participar.
“Os acidentes com a comunidade têm crescido e precisamos mudar essa realidade. Por isso, convido a participarem do nosso Ideathon, é uma oportunidade de transformar ideias em soluções que salvam vidas”, afirma a coordenadora.
Em parceria com a Hackathon Brasil, organização que promove, produz e organiza eventos de hackathon, ideathons e workshops, será resolvido o seguinte desafio: Como podemos desenvolver soluções (ideias e boas práticas) eficazes para minimizar os riscos e garantir maior segurança da população no manuseio e proximidade com a rede elétrica?
“Segurança é um valor muito importante para a Energisa. Temos um compromisso com a comunidade e com a redução de acidentes envolvendo a rede elétrica, por meio de treinamentos e campanhas de conscientização. O Ideathon é uma forma de buscar novas ideias, pensar fora da caixa e contar com o apoio da sociedade para encontrar soluções para um problema tão relevante”, explica Renato Deladea, gerente de Segurança do Grupo Energisa.
Quem pode participar?
Universitários e profissionais já formados nas mais variadas áreas, como tecnologia, inovação e engenharia.
Inscrições
De 20 de janeiro a 4 de fevereiro no site do evento. O resultado será divulgado no dia 3 de março.
Cada participante deve se inscrever individualmente, mas a participação ocorre em equipes de no mínimo três e no máximo cinco pessoas. Quem não tiver equipe será integrado a uma no momento do Ideathon. Cada participante receberá um certificado digital de participação, desde que o time tenha cumprido as atividades propostas e enviado o projeto.
O Ideathon da Energisa contará com até 150 participantes, vigorando a ordem de inscrição. Durante a maratona, profissionais da empresa estarão disponíveis para esclarecer dúvidas dos participantes e as ideias serão avaliadas por uma comissão de executivos da Energisa.
Premiação
Com premiação total de R$ 10 mil — R$ 5 mil para a equipe vencedora, R$ 3 mil para a segunda colocada e R$ 2 mil para a terceira.
O Ideathon busca ideias para solucionar os acidentes com a rede que utilizem tecnologia, como a aplicação de inteligência artificial, sensores, aplicativos ou sistemas de monitoramento; engenharia, por meio do desenvolvimento de novos materiais, equipamentos de proteção ou metodologias de segurança; educação e conscientização, como estratégias para engajar a comunidade e aumentar a percepção e prevenção dos riscos; e inovação, com ideias ou boas práticas que sejam viáveis de aplicar a curto e médio prazo.
Governo do Acre muda calendário e define 23 de fevereiro como início do ano letivo
O governo do Acre anunciou por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), nesta terça-feira (27), a mudança na data de início do ano letivo de 2026 para o ensino médio da rede estadual para o dia 23 de fevereiro. A decisão altera o calendário inicialmente divulgado e passa a unificar o começo das aulas para todas as etapas da educação básica.
Pelo cronograma anterior, os estudantes do ensino médio retornariam às salas de aula no dia 9 de fevereiro, enquanto os alunos do ensino fundamental iniciariam o ano letivo apenas em 23 de fevereiro. Após uma reavaliação logística, a SEE optou por alinhar as datas, estabelecendo o dia 23 de fevereiro como início oficial das atividades escolares para toda a rede estadual.
Enquanto o novo calendário não entra em vigor, as equipes gestoras das escolas estaduais participam de atividades de formação continuada, com foco na troca de experiências e no alinhamento das estratégias pedagógicas que irão orientar o trabalho ao longo do ano letivo.
Com a nova data definida, a rede estadual de ensino se prepara para receber os estudantes a partir de 23 de fevereiro, com a expectativa de iniciar 2026 em condições mais organizadas, assegurando qualidade no ensino e planejamento pedagógico adequado desde o primeiro dia de aula.
