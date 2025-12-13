Rio Acre segue em queda e marca 7,50 metros em Rio Branco, aponta Defesa Civil

A Defesa Civil Municipal de Rio Branco divulgou, na manhã deste sábado (13), novo boletim informando que o nível do Rio Acre segue em tendência de baixa na capital. De acordo com a medição realizada às 5h15, o manancial atingiu a marca de 7,50 metros.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 12 milímetros de chuva em Rio Branco, volume que não foi suficiente para provocar elevação significativa no nível do rio. Segundo o órgão, a situação permanece estável e sem risco iminente de alagamentos.

Atualmente, o Rio Acre está bem abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que é de 14,00 metros. O monitoramento das condições hidrológicas e meteorológicas segue sendo feito de forma permanente.

O boletim é assinado pelo coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Cláudio Falcão, que reforça a atenção contínua das equipes diante de qualquer mudança no cenário.