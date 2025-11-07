Acre
Rio Acre segue em baixa e permanece longe da cota de alerta, informa Defesa Civil
O nível do Rio Acre em Rio Branco registrou nova queda nesta sexta-feira (07). De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal, às 5h16, o rio marcou 2,26 metros, apresentando leve recuo em relação à medição anterior.
Nas últimas 24 horas, não houve registro de chuva, o acumulado foi de 0,00 mm. A situação segue sob controle e distante das cotas de alerta e transbordamento, fixadas em 13,50 metros e 14,00 metros, respectivamente.
Acre
Acre é o segundo estado com melhor atuação do sistema de Justiça Criminal
O Acre conquistou a segunda colocação no ranking dos estados com melhor atuação do sistema de Justiça Criminal no Brasil, segundo levantamento divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) na quinta-feira (06). O indicador mede a proporção da população prisional acusada de homicídio em relação ao número de homicídios registrados no estado, quanto maior a porcentagem, mais eficiente é considerada a atuação do sistema de justiça na responsabilização dos crimes.
De acordo com o estudo, o Acre apresenta 9,04% da população prisional acusada de homicídio em comparação com o total de mortes violentas intencionais (MVIs), ficando atrás apenas do Distrito Federal, líder do ranking nacional. O índice coloca o estado à frente de todas as demais unidades da Região Norte e o destaca entre os cinco primeiros do país.
A análise foi elaborada a partir de dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen/Infopen) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), utilizados pelo CLP no Ranking de Competitividade dos Estados 2025. O cálculo considera tanto homicídios dolosos e culposos quanto mortes decorrentes de intervenção policial, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.
Segundo o CLP, a metodologia multiplica a população prisional pela participação dos crimes de homicídio no total de infrações registradas, e depois divide o resultado pelo número total de mortes violentas intencionais em cada estado. O objetivo é medir a capacidade do sistema de justiça em responsabilizar autores de crimes graves e, assim, contribuir para a redução da impunidade.
Acre
Acre institui política de segurança da informação para proteger dados
O Governo do Acre publicou nesta sexta-feira, 07, o Decreto nº 11.785/2025, que institui a Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC) no âmbito do Poder Executivo estadual. O novo ato normativo tem como objetivo garantir a integridade, confidencialidade, autenticidade e disponibilidade das informações produzidas e armazenadas pelo governo, além de padronizar os procedimentos de segurança digital entre os órgãos públicos.
De acordo com o decreto, a POSIC estabelece diretrizes, responsabilidades e competências que devem ser seguidas por todos os agentes públicos que lidam com dados e sistemas do Estado. A norma também integra a legislação estadual à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), reforçando a obrigação de servidores e gestores de adotarem medidas de proteção e uso responsável das informações públicas e pessoais.
Entre os principais objetivos da política estão a uniformização da segurança da informação em todos os órgãos, a promoção de uma cultura organizacional voltada à proteção de dados, e a implementação do Sistema de Gestão de Segura
A Secretaria de Estado de Administração (Sead) foi designada como responsável pela gestão da política, cabendo-lhe elaborar normas, revisar procedimentos e promover capacitação em segurança da informação. A Sead também presidirá o Grupo Técnico de Segurança da Informação (GTSI), formado por representantes de nove secretarias e órgãos estratégicos, entre eles, a Seplan, Sefaz, Sejusp, SEE e a Controladoria-Geral do Estado.
O GTSI atuará de forma permanente, assessorando o governo na implementação de ações preventivas e corretivas, monitorando incidentes e propondo investimentos em segurança cibernética. O grupo também deverá propor padrões de tecnologia da informação, revisar periodicamente a política e promover ações de capacitação dos servidores.
O decreto ainda define regras específicas para o uso da internet, e-mails institucionais, dispositivos móveis e gestão de senhas, proibindo, por exemplo, o uso de contas genéricas, o redirecionamento automático de e-mails corporativos e o acesso a conteúdos considerados ilegais ou inadequados. Também estabelece critérios para cópias de segurança (backups) e procedimentos de restauração de dados em caso de incidentes, falhas humanas ou desastres naturais.
Acre
Criado comitê para ampliar acesso à documentação básica
O Governo do Acre publicou nesta sexta-feira, 07, o Decreto nº 11.786/2025, que institui o Comitê Gestor Estadual para a Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Civil Básica. A medida assinada pela governadora em exercício, Mailza Assis, tem como objetivo fortalecer as políticas públicas voltadas à garantia de cidadania e inclusão social por meio do acesso gratuito aos principais documentos civis.
De caráter deliberativo, normativo e consultivo, o comitê será responsável por articular, coordenar e monitorar ações interinstitucionais destinadas à eliminação do sub-registro civil de nascimento, ou seja, casos em que a criança nasce, mas não é registrada e à ampliação do acesso a documentos essenciais como CPF, Carteira de Identidade Nacional e Carteira de Trabalho.
Entre as atribuições do grupo estão a promoção de campanhas de mobilização social, a integração de serviços de registro civil em todo o estado e a priorização de ações voltadas a populações em situação de vulnerabilidade social, incluindo comunidades indígenas e ribeirinhas. O comitê também deverá elaborar o Plano Estadual de Registro Civil de Nascimento e Acesso à Documentação Básica, alinhado ao Compromisso Nacional instituído pelo Decreto Federal nº 10.063/2019.
A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh) será responsável pela coordenação do comitê, que contará ainda com representantes de diversas pastas, entre elas Educação, Saúde, Mulher, Povos Indígenas, Agricultura, Meio Ambiente, Planejamento, Justiça e Segurança Pública, além do Iapen e da Casa Civil.
Como membros colaboradores, serão convidados representantes do Ministério Público do Estado (MPAC), Tribunal de Justiça (TJAC), Defensorias Pública Estadual e da União, e da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Acre (Arpen/AC). O decreto também prevê a criação de subcomitês temáticos e a participação de entidades da sociedade civil e especialistas em áreas específicas.
A participação no Comitê Gestor será considerada de relevante interesse público e não terá remuneração. Todo o apoio técnico e administrativo será provido pela Seasdh, de acordo com a disponibilidade orçamentária.
