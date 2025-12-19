Rio Acre segue em atenção em Rio Branco e pode subir novamente com retorno das chuvas, alerta Defesa Civil

Nível chegou a 10,04 m e caiu apenas 2 cm; coordenador destaca que precipitações concentradas em poucos dias dificultam previsões e mantêm cenário de alerta

O Rio Acre continua em situação de atenção na capital acreana, mesmo após registrar uma leve queda de 2 centímetros nesta sexta-feira (19). O nível, que chegou a 10,04 metros às 9h, passou para 10,02 metros ao meio-dia, mantendo-se acima da cota de atenção de 10 metros.

De acordo com a medição das 9h, o rio marcou 10,04 metros. Já na leitura realizada ao meio-dia, o nível apresentou uma pequena queda de 2 centímetros, atingindo 10,02 metros. Apesar da redução, o volume permanece acima da cota de atenção, que é de 10 metros na capital acreana.

Segundo o coordenador municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, a redução pontual não significa estabilidade no comportamento do rio. Ele alerta que a previsão meteorológica indica chuvas frequentes ao longo dos próximos dias, o que pode provocar novas elevações rápidas no nível.

“A previsão é de chuvas. Por exemplo: hoje nós realmente estamos dando uma trégua, mas nós temos previsão de chuvas praticamente todos os dias daqui para frente. Entrando no meio de janeiro e tudo mais, vai ter sempre esses dias que não chove. Mas o outro fator importante é que quando chove, chuvas bem mais torrenciais, o que era esperado para dez dias, chove num dia só, que é o que aconteceu agora, recente. Por exemplo, essa chuva que deu agora, recente, choveu em um dia o que era esperado para onze”, explicou.

De acordo com Falcão, esse padrão de precipitações intensas em curto espaço de tempo amplia o nível de atenção das autoridades responsáveis pelo monitoramento hidrológico. “Então, isso tudo complica a nossa situação também e acaba trazendo sempre uma tensão muito grande em relação a essa parte hidrológica”, acrescentou.

A Defesa Civil mantém monitoramento contínuo e alerta que, apesar da oscilação momentânea, o cenário ainda exige vigilância, especialmente diante da previsão de chuvas volumosas para o final de dezembro e início de janeiro. A população ribeirinha deve ficar atenta a possíveis mudanças e seguir as orientações dos órgãos oficiais.

