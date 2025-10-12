Acre
Rio Acre segue com nível baixo e sem registro de chuvas nas últimas 24 horas, aponta Defesa Civil
O nível do Rio Acre amanheceu neste domingo, 12, em 2,21 metros, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco. A medição foi realizada às 5h12 e indica estabilidade em relação aos últimos dias, mantendo-se muito abaixo das cotas de alerta (13,50 m) e de transbordo (14,00 m).
De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, não houve registro de chuvas nas últimas 24 horas, o índice pluviométrico permaneceu em 0,0 mm. A ausência de precipitação contribui para que o nível do rio continue baixo,
Comentários
Acre
Com possibilidade de chuvas, domingo será de sol forte e calor intenso no Acre
O domingo, 12, será marcado por tempo quente e abafado em todo o Acre. De acordo com a previsão meteorológica, o sol predomina ao longo do dia, mas podem ocorrer pancadas rápidas e localizadas de chuva, principalmente no período da tarde. A umidade relativa do ar deve cair nas horas mais quentes, oscilando entre 30% e 40% nas regiões leste e sul do estado.
O mesmo cenário se repete nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, onde a probabilidade de chuva é baixa, mas o calor deve ser intenso, com temperaturas máximas entre 35ºC e 37ºC. Os ventos sopram fracos, vindos do norte e com variações de noroeste e nordeste.
No centro e oeste do Acre, que abrangem Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o domingo também será de sol e calor forte, com temperaturas variando entre 34ºC e 36ºC. A umidade mínima deve ficar entre 40% e 50%, enquanto a máxima pode chegar a 95% nas primeiras horas do dia.
O panorama regional segue semelhante em partes do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e regiões de selva da Bolívia e do Peru, onde o tempo quente predomina, mas há possibilidade de chuvas rápidas. Em áreas isoladas do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso, as pancadas podem ser mais intensas e acompanhadas de trovoadas.
Apesar da previsão de poucas chuvas no Acre, o calor continua predominando em todas as regiões, exigindo atenção especial à hidratação e aos cuidados com a exposição prolongada ao sol.
Comentários
Acre
Um terço dos acreanos já sentiu os efeitos das mudanças climáticas, aponta pesquisa
As mudanças climáticas já fazem parte da realidade de milhares de acreanos. Segundo o estudo “Mais Dados, Mais Saúde – Clima e Saúde na Amazônia Legal”, realizado pela Umane e Vital Strategies, com apoio do Instituto Devive, 32% dos moradores da Amazônia Legal, incluindo o Acre, afirmam ter sido diretamente afetados por eventos climáticos extremos como secas, queimadas e ondas de calor.
A pesquisa, que ouviu 4 mil pessoas entre maio e julho de 2025, revelou que a percepção sobre o aquecimento global é praticamente unânime entre os moradores da região: 88,4% acreditam que as mudanças climáticas estão acontecendo, e 90,6% reconhecem que o planeta já aqueceu.
De acordo com o levantamento, mais de 82% dos entrevistados da região da Amazônia Legal relataram sentir calor mais intenso, enquanto 75% apontaram piora na qualidade do ar, fenômenos agravados pelas queimadas e pela redução dos cursos d’água.
Cerca de 73% dos moradores da Amazônia Legal perceberam alta no preço dos alimentos, resultado de períodos de estiagem e perda de produtividade agrícola. Entre comunidades tradicionais, como ribeirinhos e extrativistas, 21,4% afirmaram ter sofrido prejuízos diretos na produção de alimentos e 24,1% notaram piora na qualidade da água utilizada para o consumo e o cultivo
O levantamento também revelou que metade dos entrevistados mudou hábitos para reduzir danos ao meio ambiente, 64% afirmaram separar o lixo e 38,4% relataram sentir culpa ao desperdiçar energia. Entre os povos e comunidades tradicionais, 42,2% afirmaram ter sido diretamente afetados pelos eventos climáticos, reforçando a vulnerabilidade dessas populações.
Comentários
Acre
MPAC recomenda medidas urgentes para conter gastos com pessoal na prefeitura de Rodrigues Alves
Município excedeu limite legal em quatro períodos consecutivos e pode ter repasses suspensos; prefeitura tem 15 dias para apresentar plano de ajuste
O Ministério Público do Acre (MPAC) emitiu recomendação urgente para que a prefeitura de Rodrigues Alves adote medidas imediatas para conter os gastos com pessoal, após constatar que o município excedeu o limite permitido pela legislação em quatro períodos consecutivos. O promotor Washington Guedes Pequeno, autor da ação, alertou que a administração municipal pode sofrer sanções, incluindo a suspensão do recebimento de repasses de outras esferas governamentais.
A recomendação foi direcionada ao prefeito Salatiel Magalhães (PSD) e aos secretários municipais, dando um prazo de 15 dias para que a prefeitura detalhe as medidas adotadas e apresente um plano com prazos definidos para regularização da situação. O MPAC destacou que o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC) já havia emitido alerta em maio de 2023, sem que ações concretas fossem registradas.
Caso não promova a redução de despesas, Rodrigues Alves poderá atingir o limite prudencial, o que impediria a prefeitura de contratar pessoal, conceder reajustes, criar funções, autorizar horas extras, além de obrigar o corte de comissionados e a dispensa de temporários. Em casos extremos, até servidores efetivos poderiam ser dispensados, desde que haja amparo legal.
Você precisa fazer login para comentar.