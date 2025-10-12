Rio Acre segue com nível baixo e sem registro de chuvas nas últimas 24 horas, aponta Defesa Civil

O domingo, 12, será marcado por tempo quente e abafado em todo o Acre. De acordo com a previsão meteorológica, o sol predomina ao longo do dia, mas podem ocorrer pancadas rápidas e localizadas de chuva, principalmente no período da tarde. A umidade relativa do ar deve cair nas horas mais quentes, oscilando entre 30% e 40% nas regiões leste e sul do estado.

O mesmo cenário se repete nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, onde a probabilidade de chuva é baixa, mas o calor deve ser intenso, com temperaturas máximas entre 35ºC e 37ºC. Os ventos sopram fracos, vindos do norte e com variações de noroeste e nordeste.

No centro e oeste do Acre, que abrangem Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o domingo também será de sol e calor forte, com temperaturas variando entre 34ºC e 36ºC. A umidade mínima deve ficar entre 40% e 50%, enquanto a máxima pode chegar a 95% nas primeiras horas do dia.

O panorama regional segue semelhante em partes do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e regiões de selva da Bolívia e do Peru, onde o tempo quente predomina, mas há possibilidade de chuvas rápidas. Em áreas isoladas do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso, as pancadas podem ser mais intensas e acompanhadas de trovoadas. Apesar da previsão de poucas chuvas no Acre, o calor continua predominando em todas as regiões, exigindo atenção especial à hidratação e aos cuidados com a exposição prolongada ao sol.

Relacionado

Comentários