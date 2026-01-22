Acre
Rio Acre segue acima da cota de alerta em Rio Branco, informa Defesa Civil
O Rio Acre continua em nível elevado em Rio Branco, segundo o boletim da Defesa Civil Municipal divulgado nesta quinta-feira (22).
De acordo com o coordenador Cláudio Falcão, às 5h21 o rio marcou 14,68 metros, subindo levemente para 14,69 metros às 9h. O nível segue acima da cota de alerta, que é de 13,50 metros, e próximo à cota de transbordo, fixada em 14 metros.
Nas últimas 24 horas, o município registrou 16,20 mm de chuva, reforçando a atenção das equipes de monitoramento. A Defesa Civil mantém acompanhamento constante e alerta a população para possíveis riscos em áreas de maior vulnerabilidade.
Ifac inicia nesta segunda-feira (26) inscrições para o 2º bloco do 4º Ciclo do Programa Mulheres Mil
As inscrições estarão abertas no período de 26 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026, e vagas são para os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira e Xapuri
O Instituto Federal do Acre (Ifac), através da Pró-reitoria de Extensão (Proex), divulgou editais complementares referentes à abertura das inscrições para o 2º bloco do Programa Mulheres Mil, referente ao 4º Ciclo, que tem como objetivo promover a inclusão educacional, social e produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade social no estado do Acre.
Os cursos estão sendo ofertados através da parceria do Ifac com o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), que tem como titular a vice-governadora Mailza Assis, além do apoio das prefeituras municipais. Estão sendo disponibilizadas 120 vagas nos cursos de qualificação profissional.
O programa reúne um conjunto de políticas públicas e diretrizes governamentais voltadas para promover a inclusão educacional, social e produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade.
Período de inscrições – As inscrições estarão abertas no período de 26 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026, conforme os editais complementares publicados no dia 12 de janeiro de 2026. Nesta etapa, o programa contempla os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira e Xapuri, ampliando o acesso à formação profissional e cidadã em diferentes regiões do estado.
No 2º bloco, são ofertados cursos de qualificação profissional, alinhados às demandas locais e ao fortalecimento da autonomia econômica das participantes. Entre as formações previstas estão áreas como microempreendedorismo, assistência escolar, operadora de caixa, cuidadora infantil, frentista, entre outras, variando conforme o município.
As inscrições são realizadas presencialmente, em locais definidos nos editais de cada cidade, incluindo escolas, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e secretarias municipais parceiras. O processo seletivo prevê a publicação do resultado preliminar em 19 de fevereiro, com período para recursos no dia 20 de fevereiro e divulgação do resultado final em 24 de fevereiro de 2026.
Previsão de início das aulas – A previsão de início das aulas do 2º bloco é 2 de março de 2026. O Programa Mulheres Mil é uma ação estratégica do Ifac voltada à promoção da equidade de gênero, da inclusão social e do desenvolvimento local, reafirmando o compromisso institucional com a transformação social por meio da educação pública, gratuita e de qualidade.
Para mais informações, as interessadas devem consultar os editais complementares (links abaixo) e que estão disponíveis no site oficial do Ifac (https://editais.ifac.edu.br/) ou procurar os locais de inscrição em seus municípios.
Acesse os editais complementares de cada município
Edital complementar 06 ao edital 14/2025 – Alunas Rio Branco
Edital complementar 04 ao edital 15/2025 – Alunas Cruzeiro do Sul
Edital complementar 06 ao edital 16/2025 – Alunas Tarauacá
Edital complementar 05 ao edital 17/2025 – Alunas Sena Madureira
Chuvas volumosas castigam boa parte do país nesta quinta-feira (22/1)
O deslocamento das Zonas de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) seguem influenciando o clima na maior parte do país; por isso, a quinta-feira (22/1) deve ser chuvosa em quase todo o território nacional.
Alguns estados, com destaque para Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, no Sudeste, podem ter volumes mais altos de precipitação, com rajadas de vento em algumas áreas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de “perigo potencial” para chuvas intensas válido até o próximo sábado (24/1), para os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, para todo o território de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Tocantins, Piauí e Maranhão, parte de Pernambuco, Ceará, Pará e Amapá.
Temperaturas amenas
Também em razão da continuidade das chuvas e após um período de calor intenso, as temperaturas seguem mais amenas. No entanto, elas tendem a subir gradativamente.
O Rio de Janeiro (RJ) terá os termômetros variando de 21°C a 24°C; em Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP), será entre 15°C e 21°C; e Vitória (ES), entre 20°C e 25°C. Goiás e Brasília têm previsão de muita chuva também sob influência da ZCAS.
Em áreas do Nordeste, também é esperado um excesso de nebulosidade que favorece condição para chuva, que inclusive pode ser forte em vários momentos do dia. Há chuva isolada nas capitais e dia com muita nebulosidade. A temperatura também vai variar bem, com máxima chegando a 31°C, caso de Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Fortaleza e São Luis.
No Norte, a previsão é de bastante chuva em áreas do Amazonas e região do Pará, que também tem risco de chuva forte podendo, em alguns pontos, ter registro de granizo. Neste caso, a influência é da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), com uma faixa de nebulosidade que provoca chuvas, que podem vir fortes, com trovoadas e rajadas.
A Região Sul não tem previsão de chuva para esta quinta-feira. A atenção deve ser quanto às temperaturas, que podem variar muito ao longo do dia. Em Porto Alegra (RS), a mínima pode chegar a 18°C, enquanto a máxima pode atingir 30°C. Em Florianópolis (SC), os termômetros podem ficar entre 19°C e 28°C. Já em Curitiba (PR), entre 13°C e 25°C.
Com competição de jogos eletrônicos, Arena Gamer atrai juventude xapuriense para a Festa de São Sebastião
A Arena Gamer, iniciativa do governo do Estado, organizada pela Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), foi um dos destaques da programação da Festa de São Sebastião, em Xapuri, ao promover a Copa São Sebastião de jogos eletrônicos. O espaço reuniu centenas de jovens com competições que movimentaram o público, estimularam a convivência e aproximaram a juventude das ações de inovação e tecnologia levadas pelo Executivo estadual à festividade.
A Copa São Sebastião contou com quatro modalidades: Clash Royale e Fifa 26, disputados de forma individual; e Free Fire e Counter-Strike 1.6 (CS 1.6), em formato coletivo. O CS 1.6 é um jogo clássico, bastante conhecido no cenário gamer, no qual equipes se enfrentam em rodadas estratégicas que exigem cooperação, agilidade e raciocínio rápido. As disputas ocorreram ao longo de vários dias, com classificatórias diárias e finais até terça-feira, 20.
Ao todo, a competição reuniu mais de 18 inscritos no Clash Royale, mais de 22 participantes no Fifa 26 e 24 equipes no Free Fire, cada uma formada por quatro jogadores, além das equipes de CS 1.6, cujas partidas avançaram até as madrugadas dos dias de evento. A premiação totalizou R$ 3 mil, distribuídos entre as quatro modalidades, com R$ 500 para o primeiro lugar e R$ 250 para o segundo em cada competição, reforçando o caráter competitivo e atrativo da atividade.
Para o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, a Arena Gamer mostra que inovação e cultura podem caminhar juntas. “A Copa São Sebastião na Arena Gamer foi uma forma de dialogar com a juventude, valorizar talentos e mostrar que a tecnologia também faz parte do desenvolvimento social e econômico. Com esse espaço, o governo aproximou os jovens da cidade, incentivou a participação e cria novas oportunidades de interação, aprendizado e lazer”, destacou o secretário.
