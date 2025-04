Rio Acre se mantém estável na fronteira, cidades de Brasiléia, Epitaciolândia e Cobija; Defesa Civil monitora áreas de risco

Processo simplificado oferece vagas em Biologia, Educação Física e Turismo; inscrições gratuitas por e-mail até a data limite

O Instituto Federal do Acre (Ifac), campus Cruzeiro do Sul, divulgou edital para contratação emergencial de professores substitutos. As vagas atendem a demanda temporária da instituição e oferecem:

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente por e-mail, com envio da documentação exigida em formato PDF para o endereço: [email protected]. O prazo de inscrição segue o cronograma disponibilizado na plataforma oficial do IFAC.

O processo seletivo será realizado em fase única, por meio de Prova de Títulos. Serão avaliadas titulações acadêmicas, experiências profissionais em docência e cursos extracurriculares. A pontuação máxima é de 100 pontos, sendo 60 destinados à formação acadêmica, 20 à experiência e 20 a cursos adicionais.

Podem se inscrever brasileiros natos ou naturalizados, bem como portugueses com igualdade de direitos. É vedada a participação de pessoas que tenham contratos anteriores com base na Lei nº 8.745/93 encerrados há menos de 24 meses.

Remuneração atrativa:

Até R$ 7.356,02 (para doutores)

Benefícios como auxílio-alimentação e transporte

Áreas com oportunidades:

Biologia (licenciatura exigida)

(licenciatura exigida) Educação Física (1 vaga imediata)

(1 vaga imediata) Turismo (cadastro reserva)

Como participar:

Enviar documentos em PDF para [email protected] Acompanhar prazos no site oficial do Ifac Aguardar avaliação por títulos (100 pontos)

Critérios de seleção:

Formação acadêmica (60 pts)

Experiência docente (20 pts)

Cursos complementares (20 pts)

Requisitos básicos:

Graduação específica para cada área

Disponibilidade para atuar em diferentes turnos

Não ter tido contrato pelo mesmo regime nos últimos 2 anos

Diferenciais do cargo:

Atuação em ensino, pesquisa e extensão

Possibilidade de trabalho em finais de semana

Integração com projetos acadêmicos

Interessados devem consultar o edital completo no site www.ifac.edu.br para informações sobre:

Cronograma detalhado

Documentação necessária

Critérios de desempate

A seleção reforça o compromisso do Ifac com a qualidade do ensino profissionalizante no interior do Acre, mesmo durante períodos de necessidade temporária de docentes.

Os candidatos aprovados poderão atuar em atividades de ensino, pesquisa e extensão, nos turnos diurno ou noturno, inclusive em finais de semana e feriados, conforme a demanda da instituição. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail de contato disponível no edital.

