Rio Acre registra vazante nas cabeceiras após alagamentos em várias regiões – Boletim enchentes – 30 de dezembro
O Rio Acre continua em elevação em quase todo o estado, registrando em dezembro uma cheia que não ocorria há mais de 50 anos, segundo a Defesa Civil estadual. Diante desse cenário, o governo do Estado atua de forma integrada com órgãos e instituições vinculados direta ou indiretamente à agenda ambiental e à proteção social, executando um plano de contingência com ações coordenadas para garantir a segurança das pessoas atingidas, reduzir riscos e assegurar assistência imediata às populações mais vulneráveis.
Para informar a população e fornecer subsídios às instituições sobre a cheia, incluindo dados de acolhimento, contatos emergenciais, níveis dos rios e índices de chuva, a Agência de Notícias do Acre passou, a partir deste domingo, 28, a divulgar diariamente o Boletim da Enchente. Os dados publicados poderão sofrer alterações ao longo do dia, em razão da rapidez com que o fenômeno evolui. O governo do Acre decretou situação de emergência de nível 2 nos municípios de Feijó, Plácido de Castro, Rio Branco, Santa Rosa do Purus e Tarauacá, em razão das inundações provocadas pelo aumento expressivo do volume de chuvas e pela elevação dos níveis dos rios Acre, Purus e Tarauacá. O Decreto nº 11.812, publicado em edição extra do Diário Oficial (DOE) desta segunda-feira, 29, foi assinado pela governadora em exercício, Mailza Assis, e tem validade de 180 dias.
Nível dos rios
O Rio Acre na capital ultrapassou a cota de transbordo (14m) no sábado, 27. O Estado está em alerta e intensificou o monitoramento dos rios em todo o território acreano. Nesta terça-feira, 30, o manancial registrou 15,35m na medição das 9h.
Nível do Rio Acre e de seus principais afluentes, em metros, às 6h (30/12):
Aldeia dos Patos (declínio): 2,31m
Assis Brasil (declínio): 3,56m
Brasileia e Epitaciolândia (declínio): 3,97m
Xapuri (declínio): 7,94m
Capixaba (declínio): 9,95m
Riozinho do Rola (elevação): 15,21m
Rio Branco (estabilidade): 15,36m
Porto Acre (elevação): 12,71m
Sena Madureira (declínio): 13m
Manoel Urbano (elevação): 11,62m
Santa Rosa do Purus (estabilidade): 9,42m
Porto Walter (elevação): 8,27m
Cruzeiro do Sul (elevação): 9,74m
Tarauacá (elevação): 10,13m
Feijó (elevação): 12,08m
Plácido de Castro (elevação): 12,56m
Acolhimento
Devido às inundações, o Estado mantém oito abrigos em funcionamento. No total, pelo menos 758 pessoas, distribuídas em 241 famílias, foram diretamente atingidas pela cheia. Destas, 443 pessoas (153 famílias) estão desabrigadas, acolhidas em estruturas montadas pelo Estado, enquanto outras 315 pessoas (88 famílias) encontram-se desalojadas, hospedadas em casas de parentes ou amigos.
Ações realizadas
- Visita ao abrigo;
- Monitoramento das famílias no abrigo;
- Informações repassadas à Diretoria de Vigilância em Saúde Municipal;
- Elaboração de comunicado de evento;
- Divulgação desse comunicado ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) estadual;
- Acompanhamento com a Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil, quanto à entrada de novas famílias no abrigo e abertura de novos abrigos.
Volume de chuvas
Não houve chuvas significativas segundo a plataforma de coleta de dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Porém, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) ainda considera alto o risco hidrológico de continuidade do processo de inundação do Rio Acre e de seus afluentes, na Região Geográfica Intermediária de Rio Branco (AC). As estações do município seguem registrando níveis críticos.
Contatos emergenciais
Em caso de necessidade para retirada de famílias ou qualquer outra demanda, a população pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do 193 – canal principal para resgates, salvamentos e situações de risco à vida.
Há ainda o canal da Polícia Militar 190 – para auxílio em segurança pública e apoio logístico durante o período de cheia.
Órgãos envolvidos
Com a coordenação da Casa Civil e a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Comdec), diversos órgãos estão envolvidos, entre eles: Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Polícia Militar do Acre (PMAC), Departamento de Estradas de Rodagem e Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi), Secretaria de Educação e Cultura (SEE), Secretaria de Comunicação (Secom), Secretaria de Agricultura (Seagri), Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre) e Secretaria de Governo (Segov). Outras secretarias e autarquias também serão recrutadas, caso haja necessidade.
Cuidados com a rede elétrica
A Energisa orienta os clientes afetados pela cheia a não tentar consertar eventual falta de energia.
A empresa atua sempre em parceria com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros para avaliar ou realizar o desligamento da energia, para evitar acidentes e garantir a segurança das equipes que estão atuando no resgate das famílias atingidas pelas águas, além da população.
A Energisa reforça que, ao identificar algum perigo com a rede elétrica, o cliente deve entrar em contato pelos canais de atendimento: aplicativo Energisa ON, Gisa (68) 99233-0341 ou Call Center 0800-647-7196.
Detran divulga calendário de licenciamento anual de veículos para 2026
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou a Portaria nº 1.196, de 19 de dezembro de 2025, que define os prazos para a renovação do licenciamento anual de veículos automotores em todo o estado no exercício de 2026.
Conforme a portaria, o calendário de licenciamento seguirá o algarismo final da placa do veículo. Proprietários de veículos com placas terminadas em 1 e 2 deverão regularizar a situação até 31 de março. Para os finais 3 e 4, o prazo se encerra em 30 de abril; final 5, em 29 de maio; final 6, em 30 de junho; final 7, em 31 de julho; final 8, em 31 de agosto; final 9, em 30 de setembro; e final 0, em 30 de outubro.
O Detran destaca que o licenciamento anual é obrigatório e garante a circulação regular do veículo, além de evitar penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, como multas, pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo. A autarquia orienta os proprietários a ficarem atentos aos prazos e a buscarem os canais oficiais do órgão para mais informações sobre o procedimento
VÍDEOS: Câmeras flagram furto de lixeira no conjunto Castelo Branco, em Rio Branco
Um homem em situação de rua foi flagrado por câmeras de segurança furtando uma lixeira durante a madrugada desta terça-feira (30), no conjunto Castelo Branco, em Rio Branco. A ação ocorreu na Rua Afrânio Peixoto e foi registrada por equipamentos de monitoramento instalados em uma residência da via.
As imagens mostram o momento em que o suspeito se aproxima da área residencial, observa a movimentação da rua e, em seguida, recolhe a caixa de lixo, deixando o local logo depois. O furto aconteceu em horário de pouco movimento, o que teria facilitado a ação.
Moradores relataram que casos semelhantes vêm ocorrendo com frequência no bairro. Segundo eles, objetos deixados nas áreas externas das residências, como lixeiras, vasos e outros itens, têm sido alvo de pequenos furtos, o que vem aumentando a sensação de insegurança na comunidade.
Até o momento, não há informações sobre a identificação ou o paradeiro do suspeito. O caso poderá ser encaminhado às autoridades policiais para apuração e adoção das medidas cabíveis.
Diante da situação, moradores solicitam o reforço de rondas policiais na região e orientam a população a redobrar os cuidados, evitando deixar objetos soltos ou de fácil acesso em frente às casas, principalmente no período noturno.
Relatório aponta avanço na igualdade social no Acre após 38,6 mil pessoas saírem da pobreza e 17 mil empregos formais serem gerados
Em relatório divulgado pelo governo federal nesta segunda-feira, 29, que destacou as principais conquistas dos estados em 2025 por meio de ações integradas entre União e entes federativos, o Acre apresentou avanços significativos. No período, 38,6 mil pessoas deixaram a situação de pobreza, 29 mil adolescentes foram beneficiados pelo programa Pé-de-Meia e R$ 9,9 bilhões foram destinados ao orçamento do governo estadual e das prefeituras, montante 29% superior ao repassado em 2022.
No recorte estadual, os dados também evidenciam investimentos importantes na Saúde. Foram R$ 17,7 milhões destinados ao Samu local e à retomada do programa Farmácia Popular, que voltou a oferecer medicamentos gratuitos e distribuir fraldas geriátricas. Em 2025, 12,2 mil acreanos foram atendidos, quase o dobro do registrado em 2022.
O programa Mais Médicos contribuiu para reduzir as filas de espera, com quase 250 profissionais atuando no estado. Em dois anos, 27,5 mil gestantes realizaram pré-natal pelo SUS e, em dois anos e meio, as mulheres acreanas passaram por 128 mil exames de prevenção e combate ao câncer.
Redução da pobreza
O avanço do emprego no Acre também contribuiu para a redução da desigualdade. Em 2025, o Brasil registrou o menor patamar de pobreza da história, e no estado 38,6 mil pessoas deixaram essa condição.
Atualmente, 122 mil famílias acreanas recebem o Bolsa Família, programa reconhecido mundialmente no combate à desigualdade e que prioriza o atendimento às mulheres. Paralelo a isso, desde 2023, foram gerados 17 mil empregos formais para a população local.
Com o apoio do programa Desenrola, 20 mil pessoas conseguiram renegociar dívidas e retomar o equilíbrio financeiro. Além disso, a previsão do governo federal é de que 42 mil contribuintes com renda de até R$ 5 mil sejam beneficiados pela política de Imposto de Renda Zero.
Educação e Cultura
O programa Pé-de-Meia está incentivando 29 mil adolescentes acreanos a permanecerem na escola. Como reflexo desse esforço, o Brasil registrou em 2025 um recorde de estudantes da rede pública inscritos no Enem. Além disso, foram investidos R$ 26,6 milhões para garantir a alimentação escolar de 248 mil alunos da rede pública.
O Acre também contará com 102 novos empreendimentos educacionais viabilizados pelo Novo PAC, incluindo a instalação de um novo Instituto Federal.
Na área da cultura, a Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc asseguraram R$ 58,8 milhões para apoiar trabalhadores e artistas acreanos.
Desenvolvimento regional
Até 2027, três mil famílias acreanas devem realizar o sonho da casa própria por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. Além disso, R$ 3 bilhões em crédito rural estão sendo destinados para impulsionar o agronegócio e fortalecer a agricultura familiar no estado.
Em 2024, o governo do Brasil transferiu R$ 9,9 bilhões para complementar o orçamento do governo estadual e das prefeituras do Acre, valor 29% superior ao repassado em 2022.
Com o Novo PAC, o investimento previsto para o Acre é de R$ 5,7 bilhões, voltados para acelerar áreas estratégicas como saúde, educação, cultura, sustentabilidade, transporte e infraestrutura. Até 2030, serão 250 novos empreendimentos em todo o estado.
Governar com união
O governador do Acre, Gladson Camelí, avaliou os indicadores como resultado de uma política de união que tem dado certo e proporcionado avanços em diversos setores do estado.
“Sempre digo que não se governa sozinho. É preciso contar com o apoio da nossa bancada, do governo federal, dos prefeitos e de todos aqueles que assumem o compromisso político e social de transformar a realidade do Acre para melhor. Recebo esses números como a coroação de ações integradas que são o diferencial da minha gestão. O povo está acima de qualquer divergência política e, por isso, todo investimento e ajuda que o nosso estado recebe eu agradeço, como democrata que tem como prioridade reduzir as desigualdades.”
Camelí também agradeceu à equipe de governo, destacando o papel das secretarias na execução dos recursos.
“Não adianta ter o recurso e não saber aplicar. Por isso, agradeço aos secretários e a toda a equipe governamental, que honra nosso compromisso e se dedica para que esse dinheiro seja revertido em melhorias reais na vida das pessoas. Nossa intenção é unir forças, governar com responsabilidade e consciência de que, juntos, conseguimos alcançar mais pessoas e fazer o Acre crescer.”
