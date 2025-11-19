Rio Acre registra nova elevação e marca 5,29 metros nesta quarta-feira

Um estudo da organização Todos Pela Educação aponta que o Brasil registrou avanços significativos na conclusão do ensino fundamental e do ensino médio nos últimos dez anos. Mesmo assim, o ritmo ainda é insuficiente para reduzir as desigualdades educacionais entre regiões, grupos raciais e faixas de renda.

A pesquisa analisou a conclusão da educação básica na idade adequada — 16 anos para o ensino fundamental e 19 anos para o ensino médio — comparando dados de 2015 e 2025 da Pnad Contínua e de seu módulo Educação, ambos do IBGE.

No ensino fundamental, o percentual de jovens que concluíram a etapa até os 16 anos passou de 74,7% em 2015 para 88,6% em 2025, um salto de 13,9 pontos percentuais. Já no ensino médio, o avanço foi ainda maior: a taxa subiu de 54,5% para 74,3% no mesmo período, crescimento de 19,8 pontos.

As disparidades regionais, porém, seguem marcantes. As maiores evoluções ocorreram no Norte, onde a taxa de conclusão do ensino médio avançou 25,7 pontos percentuais — de 43,4% para 69,1%. No Nordeste, o crescimento foi de 23 pontos, alcançando 69,3% em 2025. Apesar dos progressos, as duas regiões permanecem atrás do Sudeste (79,6%), Centro-Oeste (75,4%) e Sul (73,6%), que mantêm os melhores índices de conclusão na idade correta.

