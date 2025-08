Rio Acre registra nível de 1,53 metros nesta segunda, aponta Defesa Civil de Rio Branco

Final da 1ª Divisão do torneio municipal promete emoção no Estádio José Guiomard; equipes buscam prêmio de R$ 8 mil e troféu da competição

A Taça Cidade Brasiléia de Futebol 2025 terá seu grande duelo entre as equipes Anjos da Bola e Club dos Boleiros, que garantiram vaga na final da 1ª Divisão após campanhas impecáveis no torneio municipal. A decisão, com data e horário a serem confirmados pela ‘Gerencia de Esporte’, acontecerá no Estádio José Guiomard dos Santos e promete movimentar o cenário esportivo da cidade.

As duas equipes chegam à final após desempenhos consistentes, superando adversários fortes em partidas emocionantes. Agora, disputarão não apenas o título inédito da competição, mas também uma premiação de R$ 8 mil, além do cobiçado troféu.

A organização do campeonato reforça que os detalhes da partida serão divulgados em breve pelas redes oficiais. Torcedores já aguardam com expectativa o confronto que deve marcar a temporada do futebol amador em Brasiléia.

A Gerência de Esporte do município Clebeson Venâncio deverá anunciar data e horário do confronto decisivo, que será realizado no Estádio Municipal José Guiomard dos Santos. A partida promete movimentar o futebol local e atrair torcedores para prestigiar o duelo entre as duas equipes.

“Estamos preparados para uma grande final, que coroará o trabalho de todas as equipes envolvidas”, destacou o Gerente de Esporte Clebeson Venâncio. O evento deve atrair grande público ao estádio, consolidando a Taça Cidade como um dos principais eventos esportivos do município.

