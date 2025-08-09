Acre
Rio Acre registra menor nível do ano e entra em situação de emergência
Defesa Civil e Prefeitura de Rio Branco intensificam ações para enfrentar estiagem prolongada
Acre
Prefeitura de Epitaciolândia recebe uma PC e uma pá carregadeira para reforçar serviços urbanos e rurais
A Prefeitura de Epitaciolândia realizou, nesta sexta-feira, a entrega de uma nova pá carregadeira e uma Escavadeira Hidráulica – PC, que irá reforçar os trabalhos de manutenção e melhorias tanto na zona urbana quanto na zona rural do município.
O dois equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do senador da República Sérgio Petecão, e a solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Sérgio Lopes, do vice-prefeito Sérgio Mesquita, do secretário municipal de Agricultura e Abastecimento José Antônio (Nego), dos vereadores Ary Mendes e José Henrique, de demais secretários municipais e da população em geral.
Em seu pronunciamento, o vice-prefeito Sérgio Mesquita agradeceu ao senador pela constante atenção ao município. “Essa parceria com o senador Petecão é fundamental para que possamos avançar nas melhorias para nossa cidade”, afirmou.
O prefeito Sérgio Lopes destacou a importância da aquisição: “Estamos aqui para celebrar a entrega de mais uma pá carregadeira e uma escavadeira hidráulica, fruto da emenda parlamentar do nosso grande parceiro Sérgio Petecão. São essas parcerias que nos fortalecem. Em nome de toda a população, o nosso muito obrigado.”
O secretário de Agricultura, José Antônio (Nego), ressaltou que o senador já destinou várias emendas para o município, demonstrando seu compromisso com Epitaciolândia.
Encerrando a solenidade, o senador Sérgio Petecão disse estar satisfeito em contribuir com o desenvolvimento local:
“Me sinto imensamente feliz em ver que nossas emendas estão sendo executadas, beneficiando quem realmente precisa. Aqui em Epitaciolândia, tudo é feito com muita responsabilidade e transparência.”
Acre
Mais de 60% dos lojistas estão otimistas para o Dia dos Pais
De acordo com pesquisa da Fecomércio/AC, realizada pelo Instituto DataControl nos dias 29 e 30 de julho de 2025, 61,2% dos comerciantes estão otimistas com as vendas para o Dia dos Pais, mesmo diante de incertezas como as novas políticas tarifárias internacionais impostas pelos Estados Unidos.
O levantamento ouviu 103 representantes de estabelecimentos comerciais que atuam na venda de produtos tradicionais para a data, com destaque para o setor de vestuário (35,9%) e acessórios (35,9%), seguidos por cosméticos (9,7%), móveis e eletrodomésticos (5,8%), calçados (4,5%) e outros segmentos (28,2%).
A maioria dos empresários (63,3%) está investindo em divulgação e ampliação da oferta de produtos e serviços. Outros 16,3% apostam na venda online, 8,2% na distribuição de panfletos e apenas 1,0% oferecerá embalagens gratuitas. Uma parcela de 11,2% não preparou nenhuma estratégia especial.
Entre as ações para atrair clientes, o uso das redes sociais (35,0%) e o marketing tradicional (34,0%) são as mais citadas. Também aparecem brindes (17,5%) e sorteios relâmpagos (3,9%), enquanto 9,7% não têm planos específicos para o período.
Com relação ao que cada filho pretende gastar com presentes, o valor médio esperado é de até R$ 200,00 para 60,2% dos entrevistados, enquanto 39,8% acreditam em vendas acima desse valor.
Desafios do comércio
Apesar da expectativa positiva, 81,6% não pretendem contratar funcionários temporários para a data. No primeiro semestre de 2025, 34,3% contrataram, 25,5% demitiram e 40,2% mantiveram o quadro.
Sobre a Expoacre 2025, 50,5% dos lojistas avaliam que o evento pode influenciar os gastos com o Dia dos Pais, 41,7% descartam essa possibilidade e 7,8% não têm opinião formada.
Segundo a Fecomércio/AC, os números demonstram que, mesmo com um cenário econômico desafiador, o comércio local aposta em estratégias de divulgação e atendimento para aproveitar a data, considerada uma das mais relevantes do segundo semestre.
Acre
Mailza participa da abertura do Campeonato Brasileiro de Taekwondo Regional Norte
O Acre sedia, neste fim de semana, um dos maiores eventos esportivos do país, o Campeonato Brasileiro de Taekwondo – Regional Norte, realizado neste sábado, 9, e domingo, 10, no Ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco. A competição reúne 400 atletas dos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, nas categorias mirim ao máster, além da modalidade poomsae, que simula movimentos de luta.
A abertura oficial contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis, que reforçou o compromisso da gestão estadual com o incentivo às práticas esportivas. “O esporte transforma vidas, protege, traz equilíbrio e contribui para a educação, saúde e segurança. Investir no esporte é investir em pessoas, em cidadãos melhores. Parabéns a todos os atletas e organizadores. O governo está ao lado de vocês para continuar fomentando iniciativas como esta”, destacou.
Promovido pela Liga Nacional e Liga Acreana de Taekwondo, com apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL) e de patrocinadores locais, o evento vale como seletiva para a Copa América e para o Campeonato Mundial, ambos previstos para outubro deste ano.
O deputado estadual Pedro Longo, apoiador da competição, ressaltou o impacto social da modalidade. “Cada centavo investido no esporte é um investimento na segurança e na formação de uma sociedade mais saudável e disciplinada. O Acre já mostrou que pode se destacar, mesmo sendo um estado pequeno em população, e isso é motivo de orgulho”, disse.
O presidente da Liga Acreana de Taekwondo, mestre Levy Azevedo, falou da importância do momento para o estado. “É a primeira vez que realizamos esse evento em Rio Branco e temos a satisfação de sediar uma etapa tão importante. Além do título brasileiro, nossos atletas têm a chance de garantir vaga no Mundial e na Copa América”, afirmou.
A competição conta com 200 lutas e 100 atletas no poomsae. As disputas vão do nível mirim (5 a 7 anos) até o adulto (18 a 30 anos) e máster, com premiação para os quatro primeiros colocados de cada categoria e troféus para as seis melhores equipes.
Além da vice-governadora e do deputado Pedro Longo, também participaram da abertura o deputado estadual Adailton Cruz, autoridades esportivas e mestres de diversas delegações, que vieram de estados vizinhos, reforçando a integração regional por meio do esporte.
Delegações de outros estados também ressaltaram o valor da competição para a integração regional.
O mestre Reginaldo, de Manaus, conta que não foi fácil participar da competição e que trouxe 52 participantes para o evento. “Não olhamos para as dificuldades, mas para a oportunidade. É um feito histórico para nossa equipe, que agora pode mostrar a força do Amazonas no Norte do país,” afirmou.
De Rondônia, o mestre Streit, que liderou a delegação campeã da edição anterior, reforçou o espírito esportivo da competição. “Tudo o que fazemos na Liga Nacional é comunhão, amizade e respeito. Viemos com 15 atletas determinados a representar bem nosso estado,” disse.
Já o mestre Chiquinho, de Roraima, destacou o esforço para participar da competição. Segundo ele, a equipe saiu do estado na terça-feira para conseguir chegar ao Acre na quinta. “Saímos do nosso município na terça-feira para chegar aqui. É uma honra fazer esse sacrifício em nome dos nossos atletas e viver essa troca tão importante para o crescimento da modalidade,” avaliou.
