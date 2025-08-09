Rio Acre registra menor nível do ano e entra em situação de emergência

A Prefeitura de Epitaciolândia realizou, nesta sexta-feira, a entrega de uma nova pá carregadeira e uma Escavadeira Hidráulica – PC, que irá reforçar os trabalhos de manutenção e melhorias tanto na zona urbana quanto na zona rural do município.

O dois equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do senador da República Sérgio Petecão, e a solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Sérgio Lopes, do vice-prefeito Sérgio Mesquita, do secretário municipal de Agricultura e Abastecimento José Antônio (Nego), dos vereadores Ary Mendes e José Henrique, de demais secretários municipais e da população em geral.

Em seu pronunciamento, o vice-prefeito Sérgio Mesquita agradeceu ao senador pela constante atenção ao município. “Essa parceria com o senador Petecão é fundamental para que possamos avançar nas melhorias para nossa cidade”, afirmou.

O prefeito Sérgio Lopes destacou a importância da aquisição: “Estamos aqui para celebrar a entrega de mais uma pá carregadeira e uma escavadeira hidráulica, fruto da emenda parlamentar do nosso grande parceiro Sérgio Petecão. São essas parcerias que nos fortalecem. Em nome de toda a população, o nosso muito obrigado.”

O secretário de Agricultura, José Antônio (Nego), ressaltou que o senador já destinou várias emendas para o município, demonstrando seu compromisso com Epitaciolândia.

Encerrando a solenidade, o senador Sérgio Petecão disse estar satisfeito em contribuir com o desenvolvimento local:

“Me sinto imensamente feliz em ver que nossas emendas estão sendo executadas, beneficiando quem realmente precisa. Aqui em Epitaciolândia, tudo é feito com muita responsabilidade e transparência.”

