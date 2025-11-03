Acre
Rio Acre registra leve elevação, mas segue distante da cota de alerta em Rio Branco
O nível do Rio Acre apresentou uma pequena elevação nesta segunda-feira, 3, alcançando 2,87 metros às 6h13, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco. Nas últimas 24 horas, foi registrado um acumulado de 3,4 milímetros de chuva na capital.
Apesar da oscilação, o volume ainda está muito abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que é de 14 metros. O monitoramento é contínuo, especialmente neste período de transição entre a seca e o início das chuvas mais intensas na região.
Acre
Segunda-feira será quente, com sol e chuvas pontuais no Acre
A previsão do tempo para esta segunda-feira (3) indica um dia quente e abafado em todo o estado do Acre, com sol entre nuvens e chuvas pontuais, que podem ser fortes em algumas áreas, segundo dados meteorológicos regionais, segundo o portal O Tempo Aqui.
O mesmo padrão climático deve ocorrer no sul e sudoeste do Amazonas, em Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru.
Condições por região
Leste e sul do Acre (Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira):
Predomínio de tempo quente e abafado, com possibilidade de chuvas isoladas, por vezes intensas. A umidade relativa do ar varia de 45% a 55% à tarde e entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos serão fracos a calmos, com direção predominante do norte e variações de noroeste e nordeste.
Centro e oeste do estado (Cruzeiro do Sul e Tarauacá):
Condições semelhantes, com calor intenso, sol e pancadas de chuva localizadas. A umidade mínima fica entre 55% e 65% à tarde, e a máxima, entre 90% e 100% pela manhã. Os ventos também sopram de norte, com variações de noroeste e nordeste.
Temperaturas previstas
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 31°C e 33°C;
Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 21°C e 23°C, máximas entre 31°C e 33°C;
Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 31°C e 33°C;
Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 31°C e 33°C;
Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 31°C e 33°C;
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 30°C e 32°C;
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 30°C e 32°C.
Tudo Viagem
Passagem aérea de Rio Branco para 5 cidades por menos de R$ 730
As companhias aéreas incluíram os voos do Acre na primeira promoção de novembro da Black Friday 2025. A equipe do Tudo Viagem selecionou voos de Rio Branco para para 5 cidades por menos de R$ 730, Os menores valores estão disponíveis promoção da Gol. Por exemplo, tem voo direto da capital acreana para Manaus por apenas R$ 330. (Confira detalhes na imagem abaixo).
Outro destaque da Gol é de Rio Branco para a cidade de Cruzeiro do Sul: passagem aérea por R$ 438. Até para Brasília tem promoção para você viajar em voo direto da Gol. A companhia está vendendo passagem aérea para a capital federal por apenas R$ 571. Encontre aqui essa promoção.
Garanta aqui passagem aérea de Rio Branco para Manaus por R$ 330 (só ida)
Voos de Rio Branco para o Rio de Janeiro por R$ 635
A LATAM também lançou promoção na Black Friday 2025. A companhia tem voo direto de Rio Branco para São Paulo (Guarulhos) pelo valor de R$ 723. Na promoção da Azul tem passagem aérea da capital acreana para o Rio de Janeiro: apenas R$ 635. Essa promoção é com troca de aeronave em Belo Horizonte.
As passagens aéreas são de voos apenas de ida (um trecho). As ofertas são viagens de novembro a março de 2026. As agência de viagens também entraram no clima da Black Friday 2025. Os pacotes de viagens estão sendo vendidos com descontos especiais com opção de parcelamento em 10 vezes sem juros. Faça aqui a sua cotação.
Passagem aérea de Rio Branco para Manaus por R$ 330 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 438 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Brasília por R$ 571 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para o Rio de Janeiro por R$ 635 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Guarulhos por R$ 723 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Salvador por R$ 984 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Fortaleza por R$ 941 (só ida)
Passagem aérea de Rio Branco para Belo Horizonte por R$ 1.017 (só ida)
Não achou o que procurava? Clique aqui e consulte destinos em promoção
Garanta aqui passagens de viagens com descontos especiais em 10 vezes sem juros
Acre
Show de Bruno & Marrone é confirmado para 2026 em Rio Branco
A dupla sertaneja Bruno & Marrone foi confirmada como atração em Rio Branco em 2026. O anúncio foi feito pela agência de publicidade AcreFest Eventos por meio das redes sociais, neste sábado, 1º, prometendo um dos maiores shows já realizados na capital acreana.
De acordo com a publicação, o evento reunirá grandes sucessos que marcaram gerações e contará com toda a emoção característica das apresentações da dupla, que tem mais de três décadas de carreira e é reconhecida como um dos nomes mais consagrados da música sertaneja.
A data, o local e o início das vendas de ingressos ainda não foram divulgados.
