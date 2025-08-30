Rio Acre registra estabilidade e segue em nível baixo, aponta Defesa Civil

Na manhã desta sexta-feira, 29, a Polícia Civil do Acre por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá foi acionada após receber informações sobre o paradeiro do menor João de Paulo, que havia sido previamente reportado como desaparecido. Por volta das 6h50, chegou à delegacia a notícia de que a criança teria sido vista no Ramal da Cachoeira, próximo à Chácara do senhor Machado.

Diante da informação, os agentes tentaram contato telefônico com os responsáveis, mas não obtiveram sucesso. Às 10h30, uma equipe deslocou-se até a região indicada e confirmou que o menor havia passado pelo local acompanhado de sua tia, irmã de seu pai e de outro indivíduo, ambos conduzindo motocicletas.

Devido à dificuldade de acesso à área, às 11h30 a equipe solicitou o apoio de um morador da área na localidade da “Colônia Escondido”. Utilizando uma motocicleta, ele conseguiu chegar até um ponto mais próximo e, em seguida, percorreu um trecho a pé até a colônia vizinha. Por volta das 13h35, o homem que ofertou ajuda retornou trazendo o menor João de Paulo, que foi encontrado em boas condições físicas e de saúde.

A tia da criança permaneceu na residência devido à dificuldade de deslocamento, mas se comprometeu a comparecer à delegacia posteriormente para prestar esclarecimentos. O menor foi entregue ao seu genitor na delegacia às 14h, encerrando a ocorrência de forma positiva.

O delegado José Ronério, responsável pelo caso, ressaltou a importância da mobilização da comunidade e da pronta atuação da equipe policial. “A rápida localização do João só foi possível graças à união entre a Polícia Civil e a comunidade. Tivemos o apoio de moradores locais, que foi essencial para chegar a áreas de difícil acesso. Felizmente, conseguimos encontrar a criança com saúde e entregá-la ao pai com segurança”, destacou.

