Rio Acre registra estabilidade e segue em nível baixo, aponta Defesa Civil
A Defesa Civil de Rio Branco informou neste sábado, 30, que o Rio Acre mantém-se em nível baixo e estável. De acordo com o boletim divulgado às 5h14, o manancial marcou 1,49 metro, sem variação em relação à medição anterior.
Nas últimas 24 horas não houve registro de chuvas na capital acreana, o que contribui para a manutenção do nível reduzido. A cota de alerta do Rio Acre é de 13,50 metros, enquanto o transbordamento ocorre a partir de 14,00 metros, bem acima da atual marca.
Ação conjunta entre Polícia Civil e comunidade localiza criança desaparecida no Ramal da Cachoeira
Na manhã desta sexta-feira, 29, a Polícia Civil do Acre por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá foi acionada após receber informações sobre o paradeiro do menor João de Paulo, que havia sido previamente reportado como desaparecido. Por volta das 6h50, chegou à delegacia a notícia de que a criança teria sido vista no Ramal da Cachoeira, próximo à Chácara do senhor Machado.
Diante da informação, os agentes tentaram contato telefônico com os responsáveis, mas não obtiveram sucesso. Às 10h30, uma equipe deslocou-se até a região indicada e confirmou que o menor havia passado pelo local acompanhado de sua tia, irmã de seu pai e de outro indivíduo, ambos conduzindo motocicletas.
Devido à dificuldade de acesso à área, às 11h30 a equipe solicitou o apoio de um morador da área na localidade da “Colônia Escondido”. Utilizando uma motocicleta, ele conseguiu chegar até um ponto mais próximo e, em seguida, percorreu um trecho a pé até a colônia vizinha. Por volta das 13h35, o homem que ofertou ajuda retornou trazendo o menor João de Paulo, que foi encontrado em boas condições físicas e de saúde.
A tia da criança permaneceu na residência devido à dificuldade de deslocamento, mas se comprometeu a comparecer à delegacia posteriormente para prestar esclarecimentos. O menor foi entregue ao seu genitor na delegacia às 14h, encerrando a ocorrência de forma positiva.
O delegado José Ronério, responsável pelo caso, ressaltou a importância da mobilização da comunidade e da pronta atuação da equipe policial. “A rápida localização do João só foi possível graças à união entre a Polícia Civil e a comunidade. Tivemos o apoio de moradores locais, que foi essencial para chegar a áreas de difícil acesso. Felizmente, conseguimos encontrar a criança com saúde e entregá-la ao pai com segurança”, destacou.
Dia Nacional de Combate ao Fumo: Prefeitura de Rio Branco reforça prevenção e tratamento
O Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado no dia 29 de agosto, é uma oportunidade para alertar a população sobre os riscos do cigarro e reforçar os cuidados com a saúde. Em Rio Branco, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, desenvolve um trabalho contínuo de prevenção e apoio aos fumantes que desejam abandonar o vício.
Considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), uma das principais causas de morte evitável no mundo, o tabagismo está relacionado a doenças como câncer de pulmão, enfisema, bronquite crônica, infarto e acidente vascular cerebral (AVC). Além de comprometer a saúde do fumante, a fumaça do cigarro também afeta quem convive no mesmo ambiente.
Nas unidades de saúde do município, os grupos de combate ao tabagismo oferecem acompanhamento multiprofissional, rodas de conversa, suporte médico e psicológico, além de orientação sobre o uso de medicamentos que auxiliam no processo de parar de fumar. O objetivo é apoiar os fumantes em cada etapa da mudança de hábito, promovendo mais qualidade de vida.
Um dos exemplos de superação é o do pedreiro Gilson de Lima Nunes, 36 anos, entrevistado durante um encontro do grupo de tabagismo. Fumante desde a adolescência, ele buscou ajuda na unidade de saúde do bairro e passou a frequentar o grupo, recebendo acompanhamento multiprofissional e utilizando o adesivo de nicotina disponibilizado pelo SUS.
Gilson relembra: “Fumei durante 20 anos e chegava a consumir duas carteiras por dia. Depois que procurei ajuda na unidade de saúde e comecei a participar do grupo, passei a usar o adesivo que eles disponibilizam. Hoje já consigo sentir a diferença, reduzindo quase 90% do consumo. Sei que não é fácil, mas com apoio fica muito mais possível deixar o cigarro de lado”, salientou.
A Prefeitura de Rio Branco orienta os cidadãos que desejam largar o cigarro a procurarem a unidade de saúde mais próxima para receber informações sobre os grupos disponíveis.
Prefeitura leva mais uma edição do programa “Assis Brasil Mais Saúde pra Você” à comunidade Bélgica
Na manhã desta sexta-feira(29) o prefeito Jerry Correia, acompanhado do presidente da Câmara Municipal, vereador Wendell Marques, participou de mais uma edição do programa “Assis Brasil Mais Saúde pra Você”, realizada na comunidade Bélgica, um ponto estratégico que atende diversas comunidades da região.
A ação levou atendimento médico, odontológico, serviços de farmácia, aplicação de vacinas, testes rápidos, exame preventivo (PCCU) e também exame de vista. A grande vantagem é que o morador realiza a consulta e já sai com a medicação em mãos, garantindo mais agilidade e resolutividade no atendimento.
O vereador Wendell Marques parabenizou o prefeito Jerry Correia e a secretária municipal de Saúde, Silvani Klaumann, pela dedicação em promover ações que aproximam os serviços de saúde das comunidades.
Segundo a gestão municipal, até o final do verão novas edições do programa serão realizadas, ampliando o acesso da população aos serviços básicos de saúde em diferentes localidades.
