Rio Acre registra 4,72 metros em nova medição da Defesa Civil
A Defesa Civil de Rio Branco divulgou, nesta sexta-feira (28), a atualização do nível do Rio Acre. De acordo com o boletim, às 5h13 o manancial marcou 4,72 metros, apresentando leve elevação. Nas últimas 24 horas, o volume de chuva registrado foi de 4,80 mm.
O órgão reforça que a cota de alerta para o Rio Acre é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14 metros. As informações foram repassadas pelo coordenador municipal de Defesa Civil, Cláudio Falcão (TC BM).
Sexta-feira (28) terá sol, calor e chuvas pontuais em todo o Acre; algumas regiões podem registrar tempestades
A sexta-feira (28) deve ser marcada por tempo quente, abafado e com pancadas de chuva isoladas em todo o Acre, de acordo com o portal O Tempo Aqui. Apesar do predomínio de sol, nuvens se formam ao longo do dia e podem provocar chuvas localizadas — por vezes fortes — principalmente no período da tarde e início da noite. O mesmo padrão climático também se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de áreas da Bolívia e da selva peruana.
Leste e Sul do Acre
Regiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira seguem com calor e alta umidade.
Umidade: entre 50% e 60% à tarde, subindo até 100% no amanhecer.
Ventos: fracos, variando do norte, noroeste e nordeste.
Risco: moderado para chuvas intensas.
Centro e Oeste do Acre
Incluindo Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante: sol predominante, abafamento e pancadas pontuais que podem ganhar força.
Umidade: mínima entre 55% e 65% à tarde; máxima de 90% a 100% pela manhã.
Ventos: fracos, de norte, com variações de noroeste e nordeste.
Temperaturas por região
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre
Mínimas: 22°C a 24°C
Máximas: 30°C a 32°C
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil
Mínimas: 22°C a 24°C
Máximas: 31°C a 33°C
Plácido de Castro e Acrelândia
Mínimas: 22°C a 24°C
Máximas: 30°C a 32°C
Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus
Mínimas: 22°C a 24°C
Máximas: 30°C a 32°C
Tarauacá e Feijó
Mínimas: 22°C a 24°C
Máximas: 31°C a 33°C
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves
Mínimas: 22°C a 24°C
Máximas: 30°C a 32°C
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão
Mínimas: 22°C a 24°C
Máximas: 30°C a 32°C
Cameli sanciona lei que ajusta garantias para operações de crédito com Caixa e BNDES
Norma publicada nesta sexta-feira (28) altera dispositivos de leis aprovadas em outubro e amplia receitas que podem ser vinculadas como garantia pelo Estado
O governador Gladson Cameli sancionou, na quinta-feira (27), a Lei nº 4.680/2025, publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (28), que promove ajustes técnicos nas Leis nº 4.655 e nº 4.656, ambas de outubro deste ano. As normas tratam da contratação de operações de crédito pelo Estado do Acre junto à Caixa Econômica Federal (CEF) e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
A Lei nº 4.655, destinada ao financiamento de ações de transformação digital por meio de operação de crédito com a Caixa, passa a permitir que o governo utilize quotas do Fundo de Participação dos Estados (FPE), recursos do ICMS e a arrecadação de outros tributos para quitar principal, juros, tarifas e demais encargos do contrato.
Já a Lei nº 4.656, que trata de operações de crédito com o BNDES para fortalecimento de cadeias produtivas, recebeu nova redação autorizando o uso de receitas do FPE, do ICMS e de outros tributos como garantia. A norma também prevê que, caso esses recursos sejam insuficientes, o Estado poderá vincular parte de depósitos bancários, permitindo ao agente financeiro execução imediata em caso de inadimplência.
A Lei nº 4.680/2025 entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 24 de outubro de 2025.
Banda Volátil apresenta sucessos dos Beatles em celebração aos 60 anos do álbum “Help!”
“Help!”, quinto álbum de estúdio dos Beatles, completa 60 anos de lançamento. Além do single homônimo, o disco reúne grandes sucessos da banda, como “Ticket to Ride” e a clássica “Yesterday”, favorita de gerações de fãs. Para celebrar a data, a banda acreana Volátil fará, no próximo dia 20, no Garagem – Burger, Rock e Pub, em Rio Branco, um tributo ao lendário grupo britânico de Liverpool.
Os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente por R$ 20 pelos contatos: (68) 99948-8817 / (68) 99281-3385.
O vocalista da banda, João Alab, explica que a proposta é oferecer uma noite especial de celebração aos fãs.
“A princípio, pensamos em reproduzir o álbum na íntegra, mas não nos contentamos apenas com isso. Decidimos incluir músicas de toda a discografia, passando por praticamente todos os álbuns da carreira dos Beatles. Para enriquecer ainda mais a apresentação, contamos com a participação especial de José Coelho na guitarra, buscando nos aproximar ao máximo dos arranjos originais”, destaca.
Formada em 2016, a banda acreana vem marcando presença no cenário musical do estado ao interpretar sucessos que atravessam gerações. Agora, prepara uma noite especial para quem deseja reviver a energia da “Beatlemania”.
“A celebração dos 60 anos do álbum acabou se transformando em um verdadeiro tributo: uma homenagem à banda e um passeio por toda a sua discografia”, completa.
Além de João Alab, o grupo conta com Felipe Lima na guitarra, Alessandro Mendonça na bateria e Paulo Parente no baixo. O show terá ainda o reforço especial de José Coelho, também na guitarra.
Serviço
Help! – Tributo aos Beatles
• Data: 20 de dezembro
• Local: Garagem – Travessa Thaumaturgo de Azevedo, 70, Ipase
• Horário: 21h
• Ingresso: R$ 20
• Contato para compra: (68) 99948-8817 / (68) 99281-3385
