Rio Acre registra 2,69 metros em Rio Branco nesta quinta, informa Defesa Civil

Após a derrota por 2 a 0 para o Santa Cruz-AC, na última terça-feira (17), em jogo válido pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Acreano Sub-20, o Galvez Esporte Clube publicou uma nota de protesto nas redes sociais denunciando um caso de racismo ocorrido durante a partida, realizada no Estádio Florestão, em Rio Branco.

De acordo com o clube, o meia Erick foi alvo de ofensas racistas durante o confronto. A diretoria do Galvez afirmou que o episódio foi presenciado pelo árbitro da partida, Josue França de Castro, e devidamente registrado na súmula oficial do jogo.

“O Galvez Esporte Clube reitera seu repúdio a qualquer forma de preconceito, reforça total apoio ao atleta Erick e informa que utilizará o conteúdo da súmula como base para o registro de boletim de ocorrência junto às autoridades competentes”, destacou a nota.

O clube também elogiou a postura do árbitro, ressaltando sua conduta ética e compromisso com a verdade: “Nosso respeito e agradecimento ao árbitro Josue França de Castro, pela conduta exemplar.”

A diretoria do Galvez afirmou que aguarda um posicionamento da Federação de Futebol do Acre (FFAC) e da Justiça Desportiva sobre o caso. Na publicação, o clube finalizou com uma mensagem de repúdio: “Não é sobre rivalidade. É sobre dignidade. É sobre justiça.”

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários