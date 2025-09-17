Rio Acre registra 1,70m nesta quarta-feira, aponta Defesa Civil

Calafate, Floresta e Distrito Industrial enfrentam redução temporária no fornecimento até conclusão de reparos

O abastecimento de água em parte de Rio Branco foi comprometido nesta quarta-feira (17) devido a uma falha na bomba principal da Estação de Tratamento de Água 2 (ETA II), que atende as regionais Calafate, Floresta e Distrito Industrial.

De acordo com a Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto (Saerb), equipes de mecânica estão atuando no reparo e a previsão é de que o serviço seja concluído até o fim da tarde de hoje.

Enquanto os trabalhos seguem, moradores dessas localidades devem enfrentar instabilidade no fornecimento. A normalização está prevista para ocorrer logo após a finalização da manutenção.

A gestão municipal pediu a compreensão da população e reforçou a necessidade do uso consciente da água durante o período de instabilidade. A Prefeitura ressaltou ainda que segue trabalhando para garantir a eficiência e regularidade no abastecimento em toda a capital.

