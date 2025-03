Rio Acre registra 10,80 metros e mantém sinal de vazante na capital

A cidade de Brasileia, no Acre, recebeu nesta quinta-feira, 27, o 2º Comitê de Integração Bifronteiriça, um encontro que reuniu autoridades do Brasil e da Bolívia para debater temas essenciais à cooperação entre os dois países. Com a participação de representantes dos governos federal, estadual e municipal, além de lideranças bolivianas, o evento marcou a retomada de discussões estratégicas principalmente sobre segurança, educação, meio ambiente e desenvolvimento econômico na fronteira.

Após mais de uma década sem encontros formais, a reunião foi considerada um marco para fortalecer as relações entre Brasileia, Epitaciolândia e Cobija, promovendo a integração política, econômica e social das populações fronteiriças.

Os debates ocorreram ao longo do dia e foram organizados em três grandes mesas temáticas, que abordaram desde segurança pública e comércio até questões ambientais e saúde. Um dos pontos centrais foi a situação dos mais de oito mil estudantes brasileiros que frequentam universidades em Cobija, principalmente de medicina. Além disso, discutiu-se a implementação de ações conjuntas de segurança na fronteira, visando o combate ao contrabando e ao tráfico de pessoas.

A diplomata Luana Melo, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e coordenadora da reunião, ressaltou a importância do evento para estreitar a comunicação entre as autoridades.

“Nosso principal objetivo hoje foi promover esse contato entre as equipes estaduais, municipais e federais dos dois lados da fronteira, para que elas possam se reunir e discutir depois as temáticas de maneira mais aprofundada. Entre as propostas, destacamos campanhas de vacinação conjuntas e reuniões para atender questões dos estudantes brasileiros na Bolívia. Trabalhando juntos, podemos fazer mais”, conta a diplomata.

O ministro do governo da Bolívia, Jhonny Aguilera, também destacou a necessidade de maior cooperação entre os países para enfrentar desafios comuns.

“Este encontro representa uma oportunidade significativa, pois há mais de 14 anos não havia uma participação tão ativa das autoridades brasileiras e bolivianas em debates desse nível. Precisamos regular procedimentos administrativos para agilizar e resolver entraves enfrentados por ambos os países”, afirmou o representante da presidência boliviana.

Entre as pautas bolivianas, Aguilera enfatizou a necessidade de soluções para problemas ambientais e de segurança na fronteira, além da busca por um documento estratégico que possa direcionar futuras ações binacionais.

Prioridades em pauta

A segurança pública foi um dos temas mais debatidos no encontro, especialmente devido aos desafios impostos pela fronteira aberta entre os dois países. O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, destacou as preocupações locais com a criminalidade e os impactos da migração.

“Sabemos que nossa fronteira não tem problemas entre os países, mas há desafios com indivíduos que tentam se aproveitar para cometer atos ilícitos. Estamos felizes que, depois de tanto tempo, o governo federal está reabrindo esse espaço para discutirmos essas questões”, reforçou o prefeito.

O secretário de Estado de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão, que representou o governador Gladson Camelí e toda a ampla equipe do governo acreano presente nas discussões e junto a organização do evento, ressaltou o compromisso do governo estadual na busca por soluções.

“A principal expectativa do governo do Acre é fortalecer os laços entre os estados do Acre e de Pando, resolvendo desafios comuns para melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram e transitam na região. Além da segurança pública, buscamos soluções para as demandas dos estudantes brasileiros em Cobija e para os impactos das mudanças climáticas na região”, conta o secretário.

Entre as propostas apresentadas, destacou-se a facilitação do processo de devolução de veículos roubados e apreendidos em território estrangeiro, além da criação de um fluxo de procedimentos conjuntos para combater o tráfico de pessoas.

Educação e saúde na fronteira

A situação dos estudantes brasileiros que cursam Medicina em Cobija foi um dos temas centrais do encontro. As autoridades discutiram medidas para garantir mais segurança e assistência consular a esses jovens, além da criação de um guia informativo sobre os direitos e deveres dos estudantes no país vizinho.

Na área da saúde, um dos avanços discutidos foi a realização de campanhas de vacinação conjuntas entre Brasil e Bolívia, além da integração dos sistemas de vigilância epidemiológica para prevenir surtos de doenças.

Integração econômica e preservação ambiental

Outro ponto debatido foi o fortalecimento das relações comerciais e turísticas entre os países. Entre as propostas, destacam-se: desenvolvimento de roteiros binacionais para fomentar o turismo regional; criação de um calendário turístico conjunto, promovendo eventos culturais ao longo do ano; flexibilização de trâmites alfandegários para estimular o comércio e o trânsito de turistas.

No campo ambiental, um dos desafios apontados foi o impacto das mudanças climáticas na região de fronteira, especialmente no monitoramento da qualidade da água do Rio Acre e do Igarapé Bahia. Foram discutidas estratégias de prevenção a desastres naturais e ações para uso racional da água.

Perspectivas e próximos passos

A reunião resultará na elaboração de uma ata oficial, com os principais encaminhamentos e compromissos assumidos pelos dois países. A expectativa é que esses temas avancem nas esferas municipal, estadual e federal, garantindo que as demandas locais se transformem em políticas públicas concretas.

A continuidade do diálogo foi garantida com a agenda da próxima reunião do Comitê de Integração para, no máximo, dois anos. O evento reforçou a importância da cooperação bilateral e o compromisso do Brasil e da Bolívia em trabalhar juntos para enfrentar desafios comuns e promover o desenvolvimento sustentável na região de fronteira que tanto representa para o Acre.

