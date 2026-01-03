Geral
Rio Acre recua 26 centímetros em três horas e reforça tendência de vazante em Rio Branco
Nível marcou 11,68 metros na manhã deste sábado (3), segundo a Defesa Civil Municipal
O nível do Rio Acre apresentou nova queda nas primeiras horas deste sábado (3), em Rio Branco, conforme dados divulgados pela Defesa Civil Municipal. Em um intervalo de três horas, o rio recuou 26 centímetros, reforçando o cenário de vazante e estabilidade.
De acordo com o boletim oficial, às 5h17 o manancial marcava 11,94 metros. Já às 9h, o nível registrado foi de 11,68 metros, confirmando a redução no volume de água observada ao longo da manhã.
Nas últimas 24 horas, não houve registro de chuva na capital acreana. O acumulado pluviométrico foi de 0,00 milímetro, fator que contribuiu para a queda gradual do nível do rio.
Apesar da redução, a Defesa Civil informou que segue monitorando a situação. A cota de alerta do Rio Acre em Rio Branco é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14,00 metros.
Governo do Acre monitora fronteiras após agravamento da crise na Venezuela
Estado acompanha possível aumento do fluxo migratório após ofensiva dos EUA e prisão de Nicolás Maduro
O Governo do Acre divulgou nota oficial neste sábado (3) informando que acompanha de forma permanente a situação migratória nas fronteiras do estado, diante do agravamento do cenário político e militar na Venezuela, após a ofensiva liderada pelos Estados Unidos e a prisão do presidente Nicolás Maduro, ocorrida na madrugada deste sábado.
De acordo com o comunicado, o monitoramento é realizado de forma integrada pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres (SEASDH) e pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp), em articulação direta com o governo federal. A principal preocupação é uma possível acentuação do fluxo migratório em direção ao Acre, especialmente pelas fronteiras com o Peru e a Bolívia, rotas historicamente utilizadas em momentos de instabilidade regional.
Na nota, o governo estadual afirma que as equipes técnicas estão atentas aos desdobramentos do conflito internacional e preparadas para agir caso haja aumento significativo na entrada de migrantes. O Executivo acreano destaca que a atuação do Estado tem como pilares a garantia dos direitos humanos, a assistência social às pessoas em situação de vulnerabilidade e a manutenção da segurança pública.
“O Governo do Acre está monitorando a situação migratória na fronteira do estado e trabalhando em parceria com o governo federal para garantir os direitos humanos, a assistência social e a segurança pública”, afirma o texto.
O comunicado também reforça o compromisso institucional com a proteção e o bem-estar de todos os cidadãos, independentemente da nacionalidade, ao mesmo tempo em que ressalta a importância da preservação da ordem e da segurança. Ao final, o governo manifesta expectativa de que a crise internacional seja solucionada de forma pacífica e humanitária.
O Acre tem histórico recente de receber fluxos migratórios intensos, sobretudo de venezuelanos e haitianos, em períodos de instabilidade política e econômica na América Latina. Diante do novo episódio envolvendo Venezuela e Estados Unidos, o posicionamento oficial sinaliza atenção redobrada e preparação preventiva para evitar impactos sociais e humanitários mais severos no estado.
Nota do Governo do Acre – na íntegra
Com informações de AC24horas
PM apreende mais de 1 kg de maconha escondida em matagal de Sena Madureira
Suspeitos fugiram ao avistar viatura do GIRO no bairro Ana Vieira; droga foi recolhida e encaminhada à Polícia Civil
A Polícia Militar do 8º Batalhão apreendeu mais de 1 quilo de entorpecentes com características semelhantes à maconha no bairro Ana Vieira, em Sena Madureira. A ação foi realizada pelo Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) após informações de que dois indivíduos estariam escondendo drogas em uma área de matagal na Rua Victor Hugo.
Durante a abordagem, os suspeitos fugiram ao perceber a aproximação da viatura, abandonando o material ilícito no local. A droga foi recolhida e encaminhada à Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.
A operação faz parte das ações de combate ao tráfico de drogas realizadas pelo 8º BPM no município, reforçando o patrulhamento ostensivo em áreas com histórico de criminalidade.
PRF prende motorista por embriaguez ao volante após denúncia de condução perigosa na BR-317 entre Xapuri e Epitaciolândia
Condutor foi flagrado com 1,2 mg/L de álcool no teste do bafômetro, índice quase quatro vezes acima do permitido; veículo seguia em zigue-zague entre Xapuri e Epitaciolândia
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, no fim da tarde de quinta-feira (1º), um motorista por dirigir sob efeito de álcool na BR-317, no trecho entre Xapuri e Epitaciolândia, no Acre. A ação foi iniciada após uma denúncia de que uma caminhonete trafegava de forma perigosa, fazendo manobras em zigue-zague e colocando outros usuários da rodovia em risco.
Localizado no km 260, o condutor só parou cerca de dois quilômetros após a ordem policial, mesmo com o uso de sinais sonoros e luminosos. Ele negou ter ingerido bebida alcoólica, mas o teste do etilômetro apontou 1,2 miligrama de álcool por litro de ar alveolar — índice quase quatro vezes acima do limite legal de 0,34 mg/L, que já configura crime.
O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia. Um passageiro sem documentação foi levado para identificação e liberado posteriormente. O veículo e os pertences do condutor ficaram sob custódia da polícia.
