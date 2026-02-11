Cotidiano
Rio Acre mesmo subindo quase 1 metro na fronteira com Brasiléia e Epitaciolândia, segue abaixo dos 5 metros
Nível saltou de 6,12 m para 7,08 m na madrugada e já recuou para menos de 5 m à tarde; Defesa Civil monitora e situação segue dentro da normalidade
O Rio Acre registrou uma elevação de quase 1 metro nas últimas 48 horas em Brasiléia/Epitaciolândia/Cobija, subiu quase um metro, saltando de 6,12 metros, na terça, para 7,08 metros na madrugada desta quarta-feira, dia 11, já na tarde desta quarta já registra uma baixa significante, ficando abaixo dos 5 metros.
Apesar da subida repentina e chuvas nos últimos três dias, o coordenador da Defesa Civil Municipal, major Emerson Sandro, informou que a situação permanece dentro da normalidade, uma vez que a cota de transbordo no município é de 11,40 metros.
O aumento é reflexo das águas que descem das cabeceiras do rio. Em Assis Brasil, as medições já indicam redução acentuada, com o nível marcando 4,60 metros.
O volume que provocou a elevação na fronteira da regional do alto acre já está passando e deve seguir em direção a Rio Branco nos próximos dias. A Defesa Civil segue monitorando o cenário.
Cotidiano
Genial/Quaest: governo Lula é desaprovado por 49% e aprovado por 45%
Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (11/2) mostra que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 49% dos eleitores e aprovado por 45%. Outros 6% não souberam ou optaram por não responder.
O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas entre 5 e 9 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. No TSE, a pesquisa tem o registro BR-00249/2026.
Avaliação
Quanto à avaliação do governo federal, a pesquisa mostra que, entre os eleitores:
- 39% consideram negativo;
- 33% consideram positivo;
- 26% consideram regular; e
- 2% não souberam responder.
A pesquisa também faz um levantamento da avaliação do governo de Lula seccionado em cinco grupos de orientações políticas: lulista; esquerda não lulista; independente,; bolsonarista e direita não bolsonarista.
- Lulistas: 86% consideram positivo; 14% regular e nenhum voto negativo.
- Esquerda não lulista: 62% consideram positivo, 34% regular e 4% negativo.
- Independentes: 19% consideram positivo, 41% regular e 36% negativo. 4% não soube responder.
- Bolsonaristas: 2% consideram positivo, 14% regular e 84% negativo. 1% não soube responder.
- Direita não bolsonarista: 5% positivo, 14% regular e 80% negativo.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Cotidiano
Carnaval na fronteira: Savana Santiago promove ‘Esquenta no Pimenta’ em Epitaciolândia nesta quinta (12)
Com tradição suspensa em Brasiléia, empresária aposta em noite com Paula Burg, sorteios em pix e muita purpurina no Pimenta Café. Savana Santiago lança “Esquenta no Pimenta” para aquecer o Carnaval na fronteira
Enquanto Brasiléia não terá programação carnavalesca oficial neste ano, a fronteira ganha uma alternativa para quem não abre mão da folia. A advogada e empresária Savana Santiago anunciou o “Esquenta no Pimenta”, que acontece nesta quinta-feira (12), no Pimenta Café, em Epitaciolândia — espaço já conhecido do público noturno da região.
A programação terá show da artista Paula Burg, três sorteios de 300 reais via Pix para os presentes e muita purpurina. “A fronteira não ficará sem noite de carnaval”, garantiu Savana, que promete uma noite mágica para receber foliões e convidados.
O evento começa na noite de quinta-feira e marca a entrada da empresária nas comemorações carnavalescas deste ano, apostando em estrutura, animação e atrações locais para movimentar a região durante o período festivo.
Veja vídeo promoção:
Cotidiano
Deputados federais do Acre têm média de 95,6% de presença na Câmara em 2025
Socorro Neri (PP) lidera com 100% de frequência; Coronel Ulysses (União) compareceu a 120 das 121 sessões realizadas no ano
Com Radar no Congresso
Os oito deputados federais do Acre mantiveram alta assiduidade nas sessões plenárias da Câmara ao longo de 2025, com média de presença de 95,66%. O levantamento da plataforma Radar no Congresso considerou 121 sessões realizadas no período e avaliou comparecimentos, faltas justificadas e não justificadas.
A parlamentar Socorro Neri (PP) liderou o ranking da bancada com 100% de frequência, participando de todas as votações. Em seguida, Coronel Ulysses (União Brasil) compareceu a 120 sessões (99,17%), com uma ausência não justificada.
Vejam abaixo os números dos deputados federais Roberto Duarte (Republicanos), Zé Adriano (PP), Zezinho Barbary (PP), Eduardo Velloso (União Brasil). Os menores índices foram de Antônia Lúcia (Republicanos) e Meire Serafim (União Brasil). A diferença está no tipo de ausência: Antônia Lúcia acumulou dez faltas não justificadas, enquanto Meire Serafim apresentou justificativa para todas as dez ausências.
Presença em Plenário dos Deputados Federais do Acre (2025)
Total de sessões analisadas: 121
|Deputado(a)
|Partido
|Presenças
|Frequência (%)
|Faltas Justificadas
|Faltas Não Justificadas
|Socorro Neri
|PP
|121
|100,00%
|0
|0
|Coronel Ulysses
|União Brasil
|120
|99,17%
|0
|1
|Roberto Duarte
|Republicanos
|117
|96,69%
|4
|0
|Zé Adriano
|PP
|116
|95,87%
|2
|3
|Zezinho Barbary
|PP
|116
|95,87%
|5
|0
|Eduardo Velloso
|União Brasil
|114
|94,21%
|4
|3
|Antônia Lúcia
|Republicanos
|111
|91,74%
|0
|10
|Meire Serafim
|União Brasil
|111
|91,74%
|10
|0
Destaques e Análise
-
Líder em Assiduidade:
A deputada Socorro Neri (PP) foi a única da bancada a registrar 100% de presença, participando de todas as 121 sessões do ano.
-
Segundo Melhor Índice:
Coronel Ulysses (União Brasil) compareceu a 120 sessões, com apenas uma falta não justificada (99,17%).
-
Média da Bancada:
Os oito deputados da bancada acreana encerraram o ano com uma média de 95,66% de presença — um índice considerado elevado no comparativo nacional.
-
Contraste nas Ausências:
-
Antônia Lúcia (Republicanos) teve o maior número de faltas não justificadas (10), embora tenha mantido 91,74% de presença.
-
Meire Serafim (União Brasil) também registrou 91,74% de presença, mas justificou todas as suas 10 ausências.
-
Zezinho Barbary (PP) e Roberto Duarte (Republicanos) não tiveram nenhuma falta não justificada.
-
-
Baixo Nível de Infrequência:
Apenas três deputados registraram faltas não justificadas: Coronel Ulysses (1), Zé Adriano (3), Eduardo Velloso (3) e Antônia Lúcia (10). Os demais justificaram todas as ausências ou não faltaram.
Conclusão
Os dados indicam alta assiduidade da bancada acreana no plenário da Câmara em 2025, com todos os oito parlamentares apresentando frequência superior a 91%. O desempenho coletivo reflete compromisso com as votações nominais e atividades legislativas presenciais, ainda que haja variações quanto à justificativa das ausências.
