Rio Acre marca 5,41 metros e permanece distante da cota de alerta em Rio Branco

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informou que o diretor operacional, Tienio Rodrigues Costa, foi exonerado do cargo até que todos os fatos apontados em processo judicial sejam devidamente esclarecidos.

Segundo a nota, enviada neste sábado (29), o Iapen segue colaborando com as autoridades competentes até a conclusão do processo. A comunicação oficial é assinada por Marcos Frank Costa, presidente do Iapen.

Tiênio Rodrigues Costa foi exonerado do cargo em edição extra do Diário Oficial (DOE) na tarde de sexta-feira (28). No mesmo cargo, foi nomeado Maycon Mendonça de Mesquita.

O afastamento ocorre após denúncia de agressão à ex-companheira, identificada pelas iniciais D.N.S., registrada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Rio Branco. Segundo informações obtidas pelo ac24horas, a vítima relatou que o episódio ocorreu no dia 10 de novembro, envolvendo uma caminhonete Triton cinza, veículo oficial do Iapen.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher, com quem Tiênio viveu por 23 anos, relatou que chegou à residência do ex-companheiro por volta das 20h15. Ao tentar conversar, apoiou o braço na porta do veículo, quando o diretor teria acelerado a caminhonete, arrastando-a por alguns segundos até que ela caísse ao solo e desmaiasse.

O Iapen reforçou que continuará colaborando integralmente com as investigações, garantindo o cumprimento das medidas legais até que o caso seja esclarecido.

