Rio Acre marca 1,74m nesta quinta-feira, aponta boletim da Defesa Civil

Na tarde desta quarta-feira, 10, a Escola SENAI Cel. Auton Furtado recebeu Moção de Aplausos da Câmara de Vereadores de Rio Branco em reconhecimento à trajetória de excelência da instituição durante os 50 anos de atuação. A iniciativa reconhece a importância da escola na formação profissional de milhares de acreanos e sua contribuição direta para o desenvolvimento local.

A moção foi proposta pelo vereador Samir Bestene e aprovada por unanimidade como forma de enaltecer o trabalho do SENAI, que, ao longo de cinco décadas, se consolidou como uma das principais referências em educação profissional do estado.

Para o vereador Samir Bestene, o SENAI desempenha um papel fundamental na capacitação de mão de obra qualificada e na educação profissional.

“Hoje fizemos a entrega da Moção de aplausos que apresentamos na Câmara de Vereadores em homenagem aos 50 anos do SENAI. A escola não apenas oferece cursos, mas transforma vidas e, ao longo desses 50 anos já formou mais de 150 mil pessoas com seus cursos profissionalizantes, sendo ponte entre a educação e capacitação profissional garantindo emprego e desenvolvimento do município”, destacou Bestene.

Para o presidente da FIEAC e deputado federal, Zé Adriano, a moção é um gesto de gratidão pública e respeito pela contribuição da instituição à comunidade acreana. “A moção de aplausos reforça o reconhecimento público da sociedade rio-branquense à instituição, que segue inovando em seus métodos de ensino e contribuindo para o progresso do Acre’’, finalizou o presidente.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários