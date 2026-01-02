Rio Acre mantém vazante e segue abaixo da cota de alerta em Rio Branco

Nível chegou a 12,62 metros ao meio-dia desta quinta-feira (2), aponta Defesa Civil

O nível do Rio Acre continua em tendência de vazante em Rio Branco nesta quinta-feira (2), conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal.

Na primeira medição do dia, realizada às 5h25, o rio marcou 12,91 metros, apresentando queda em relação aos registros anteriores. Ao meio-dia, uma nova aferição confirmou a continuidade da vazante, com o nível atingindo 12,62 metros, permanecendo abaixo da cota de alerta, que é de 13,50 metros.

A atualização prevista para às 9h não pôde ser realizada. Segundo a Defesa Civil, a medição foi prejudicada devido a dificuldades encontradas durante uma missão na zona rural do município.

Nas últimas 24 horas, não houve registro de chuva, com volume acumulado de 0,00 mm, fator que contribui para a estabilidade e o recuo do nível do rio.

A cota de transbordo do Rio Acre é de 14 metros e, no momento, o cenário não apresenta risco iminente de alagamentos na capital acreana.

Relacionado

Comentários