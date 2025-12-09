Rio Acre mantém nível estável em Rio Branco e marca 10,17 metros ao longo do dia

A terça-feira (9) será marcada por tempo instável em todo o Acre, com sol entre nuvens e chuvas pontuais a qualquer hora do dia, que podem ser intensas em algumas áreas. As informações são do portal O Tempo Aqui.

Esse padrão climático também se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de áreas da Bolívia (planícies) e da região de selva do Peru.

Leste e sul do Acre

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo segue abafado, com sol, aumento de nuvens e chuvas isoladas, algumas podendo ser fortes. A probabilidade de chuva intensa é considerada média.

A umidade relativa do ar varia entre 60% e 70% no período da tarde, podendo alcançar 90% a 100% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos ou calmos, predominando do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Centro e oeste do estado

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante, com tempo instável, calor e pancadas de chuva ao longo do dia, também com média probabilidade de episódios mais intensos.

A umidade mínima fica entre 60% e 70% à tarde, enquanto a máxima pode chegar a 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos permanecem fracos, de direção norte e variações de noroeste e nordeste.

Temperaturas por região

Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as temperaturas mínimas variam entre 22°C e 24°C, com máximas entre 28°C e 30°C.

Nos municípios de Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, os termômetros seguem com mínimas de 22°C a 24°C e máximas de 28°C a 30°C. Em Plácido de Castro e Acrelândia, as máximas ficam um pouco mais baixas, entre 27°C e 29°C.

Em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as máximas chegam a 30°C, enquanto as mínimas permanecem entre 22°C e 24°C.

Já em Tarauacá e Feijó, o calor aumenta, com máximas previstas entre 31°C e 33°C. Em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, assim como em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, os termômetros devem marcar máximas entre 30°C e 32°C, mantendo mínimas entre 22°C e 24°C.

