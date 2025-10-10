Rio Acre mantém nível estável e segue longe da cota de alerta, informa Defesa Civil

Envira (AM), 10 de outubro de 2025 — A cidade de Envira viveu uma noite inesquecível nesta quinta-feira (9), com a abertura oficial da Expo Envira 2025, a tradicional Feira do Produtor, que retorna com força total após anos de abandono. Criada pelo prefeito Ivon Rates, a festa reúne o melhor do agro, da economia rural e das tradições do campo, trazendo de volta o orgulho e o protagonismo do produtor rural envirense.

O evento acontece no Centro de Eventos Agropecuários de Envira (CENA), espaço que também foi totalmente revitalizado pela atual gestão. O local, que por muitos anos permaneceu sem uso e em condições precárias, foi recuperado e entregue à população para sediar novamente uma das maiores celebrações do interior do Amazonas.

Autoridades e convidados marcam presença

A cerimônia de abertura contou com a presença do deputado federal Átila Lins, que anunciou novas parcerias e investimentos importantes para o município, especialmente nas áreas de infraestrutura rural, fomento ao agronegócio e apoio ao pequeno produtor.

“Envira está no caminho do progresso. É uma alegria ver a cidade renascer, ver o produtor rural valorizado novamente. O prefeito Ivon Rates está de parabéns pela dedicação e por devolver ao povo essa festa tão importante”, destacou o deputado Átila Lins.

O prefeito Ivon Rates fez um discurso emocionado, ressaltando a importância do evento para a economia local e para a valorização da cultura do campo:

“A Expo Envira é mais do que uma feira, é um símbolo da força do nosso povo. Resgatamos não apenas uma tradição, mas um espaço de oportunidades, de aprendizado e de lazer para toda a população. O produtor rural de Envira voltou a ter vez e voz”, afirmou o prefeito Ivon Rates.

Beleza e tradição: escolha da Rainha do Rodeio

Durante a programação da noite, aconteceu a esperada escolha da Rainha do Rodeio 2025, vencida pela jovem Lohane, de apenas 15 anos, que encantou o público e os jurados com simpatia e carisma. Ela será a representante oficial da festa durante os dias de rodeio.

“É um sonho estar aqui, representando as mulheres e os jovens do nosso município. A Expo Envira é uma festa linda, e eu quero viver cada momento com alegria e gratidão”, disse Lohane, emocionada após ser coroada.

Presenças ilustres e união regional

O evento também contou com a presença de representantes da Prefeitura de Feijó, vereadores de cidades vizinhas e autoridades regionais, entre elas o vice-prefeito de Eirunepé, Amaurílio, e o vereador de Manaus, Elan, que destacaram a importância da integração entre os municípios do sul do Amazonas e do Acre.

Encerramento com show nacional

A primeira noite foi encerrada com um grande show do cantor sertanejo Israel Novaes, que levou o público ao delírio com sucessos que animaram milhares de pessoas no CENA.

Programação segue até o dia 12

A Expo Envira 2025 continua com uma programação intensa até o dia 12 de outubro, incluindo palestras técnicas, competições de rodeio, feira do produtor, exposições agropecuárias, atrações culturais e shows musicais.

Texto: Fabrício Mendes

Fatos: Aston Mello

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários