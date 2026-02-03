Acre
Rio Acre inicia vazante em Rio Branco, mas segue acima da cota de transbordamento
Mesmo em descida, nível do rio permanece 1,31 metro acima do limite crítico, segundo a Defesa Civil
O Rio Acre começou a apresentar vazante em Rio Branco na manhã desta terça-feira (3). De acordo com boletim divulgado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, o nível do manancial foi registrado em 15,31 metros às 5h16, já com indicação de descida.
Apesar da redução, o rio segue acima da cota de transbordamento, estabelecida em 14,00 metros, permanecendo 1 metro e 31 centímetros acima do limite considerado crítico. A cota de alerta no município é de 13,50 metros.
Ainda segundo a Defesa Civil, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas, com acumulado de 0,00 milímetro no período, fator que contribuiu para a tendência de vazante observada.
O comportamento de descida do rio já havia sido identificado na noite desta segunda-feira (2). Às 18h, o nível estava em 15,43 metros e, às 21h, marcou 15,42 metros, confirmando o início da vazante.
As informações foram repassadas pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que segue monitorando o nível do Rio Acre.
Comentários
Acre
Deracre executa limpeza de acesso à área da ZPE em Senador Guiomard
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), executa nesta segunda-feira, 21, serviços de limpeza e organização do acesso à Zona de Processamento de Exportação (ZPE), localizada no município de Senador Guiomard. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que a ação atende à orientação do governador Gladson Camelí de cuidar da infraestrutura estratégica do estado.
“Estamos executando a limpeza e a organização do acesso à ZPE para garantir um ambiente adequado, seguro e funcional. Esse cuidado com a infraestrutura é fundamental para apoiar o desenvolvimento econômico e criar condições para atrair novos investimentos”, afirmou.
As frentes de trabalho concentram-se na limpeza da área de acesso, retirada de resíduos, desobstrução de trechos e adequação do entorno, garantindo melhores condições de circulação e melhor apresentação do espaço. A intervenção contribui para a organização visual e funcional da ZPE, que conta com 117 terrenos disponíveis para a instalação de empresas.
O trabalho do Deracre integra o processo de reestruturação física, regulatória e operacional do complexo, iniciado após a atualização da legislação federal das Zonas de Processamento de Exportação, em 2023. Nesta etapa, o governo do Estado atua de forma integrada, com a participação de secretarias, autarquias e da Prefeitura de Senador Guiomard, em ações voltadas à infraestrutura, organização do espaço e articulação logística.
Com os serviços executados, o acesso à ZPE passa a oferecer melhores condições para a circulação de veículos, a realização de visitas técnicas e futuras operações, reforçando o compromisso do governo do Acre com o fortalecimento da industrialização e da capacidade exportadora do estado.
Você precisa fazer login para comentar.