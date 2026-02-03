Rio Acre inicia vazante em Rio Branco, mas segue acima da cota de transbordamento

Mesmo em descida, nível do rio permanece 1,31 metro acima do limite crítico, segundo a Defesa Civil

O Rio Acre começou a apresentar vazante em Rio Branco na manhã desta terça-feira (3). De acordo com boletim divulgado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, o nível do manancial foi registrado em 15,31 metros às 5h16, já com indicação de descida.

Apesar da redução, o rio segue acima da cota de transbordamento, estabelecida em 14,00 metros, permanecendo 1 metro e 31 centímetros acima do limite considerado crítico. A cota de alerta no município é de 13,50 metros.

Ainda segundo a Defesa Civil, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas, com acumulado de 0,00 milímetro no período, fator que contribuiu para a tendência de vazante observada.

O comportamento de descida do rio já havia sido identificado na noite desta segunda-feira (2). Às 18h, o nível estava em 15,43 metros e, às 21h, marcou 15,42 metros, confirmando o início da vazante.

As informações foram repassadas pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que segue monitorando o nível do Rio Acre.

