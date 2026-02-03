Conecte-se conosco

Acre

Rio Acre inicia vazante em Rio Branco, mas segue acima da cota de transbordamento

Publicado

16 minutos atrás

em

Mesmo em descida, nível do rio permanece 1,31 metro acima do limite crítico, segundo a Defesa Civil

Foto: Jardy Lopes

O Rio Acre começou a apresentar vazante em Rio Branco na manhã desta terça-feira (3). De acordo com boletim divulgado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, o nível do manancial foi registrado em 15,31 metros às 5h16, já com indicação de descida.

Apesar da redução, o rio segue acima da cota de transbordamento, estabelecida em 14,00 metros, permanecendo 1 metro e 31 centímetros acima do limite considerado crítico. A cota de alerta no município é de 13,50 metros.

Ainda segundo a Defesa Civil, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas, com acumulado de 0,00 milímetro no período, fator que contribuiu para a tendência de vazante observada.

O comportamento de descida do rio já havia sido identificado na noite desta segunda-feira (2). Às 18h, o nível estava em 15,43 metros e, às 21h, marcou 15,42 metros, confirmando o início da vazante.

As informações foram repassadas pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que segue monitorando o nível do Rio Acre.

Acre

Deracre executa limpeza de acesso à área da ZPE em Senador Guiomard

Publicado

12 minutos atrás

em

3 de fevereiro de 2026

Por

Foto: Ascom/Deracre

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), executa nesta segunda-feira, 21, serviços de limpeza e organização do acesso à Zona de Processamento de Exportação (ZPE), localizada no município de Senador Guiomard. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que a ação atende à orientação do governador Gladson Camelí de cuidar da infraestrutura estratégica do estado.

“Estamos executando a limpeza e a organização do acesso à ZPE para garantir um ambiente adequado, seguro e funcional. Esse cuidado com a infraestrutura é fundamental para apoiar o desenvolvimento econômico e criar condições para atrair novos investimentos”, afirmou.

As frentes de trabalho concentram-se na limpeza da área de acesso, retirada de resíduos, desobstrução de trechos e adequação do entorno, garantindo melhores condições de circulação e melhor apresentação do espaço. A intervenção contribui para a organização visual e funcional da ZPE, que conta com 117 terrenos disponíveis para a instalação de empresas.

O trabalho do Deracre integra o processo de reestruturação física, regulatória e operacional do complexo, iniciado após a atualização da legislação federal das Zonas de Processamento de Exportação, em 2023. Nesta etapa, o governo do Estado atua de forma integrada, com a participação de secretarias, autarquias e da Prefeitura de Senador Guiomard, em ações voltadas à infraestrutura, organização do espaço e articulação logística.

Com os serviços executados, o acesso à ZPE passa a oferecer melhores condições para a circulação de veículos, a realização de visitas técnicas e futuras operações, reforçando o compromisso do governo do Acre com o fortalecimento da industrialização e da capacidade exportadora do estado.

Acre

Ieptec convoca aprovados em seletivos para atuação na educação profissional e EJA

Publicado

34 minutos atrás

em

3 de fevereiro de 2026

Por

Chamamentos abrangem Cruzeiro do Sul, Porto Acre, Marechal Thaumaturgo e Rio Branco, com contratos de até 24 meses

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec) publicou, nesta quarta-feira (03), uma série de convocações de candidatos aprovados em processos seletivos simplificados, com o objetivo de reforçar ações nas áreas de educação profissional, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e gestão administrativa.

Entre os editais divulgados está o nº 01/2025, que convoca candidata classificada para atuar como profissional bolsista docente mensalista, com carga horária de 40 horas semanais e contrato de 12 meses, no município de Cruzeiro do Sul, na área de assessoria pedagógica. A convocada deverá comparecer ao CEPT CEFLORE nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro de 2025 para entrega da documentação e assinatura do termo de compromisso.

O mesmo edital também prevê convocação para atuação no município de Porto Acre, na função de mediação em sala, com carga horária de 25 horas semanais e contrato de 12 meses. Nesse caso, a entrega da documentação deve ser feita na Unidade Central do Ieptec, em Rio Branco, entre os dias 3 e 5 de fevereiro de 2026.

Outro chamamento foi realizado por meio do Edital nº 03/2025, que convoca candidato aprovado para o município de Marechal Thaumaturgo, na função de assessoria pedagógica, com jornada de 40 horas semanais e período de contratação de 24 meses. A documentação deverá ser entregue no CEPT CEFLORE, em Cruzeiro do Sul, entre os dias 3 e 5 de fevereiro de 2026.

Além disso, o Ieptec publicou convocação referente ao Edital nº 03/2024, destinada à atuação como profissional bolsista docente mensalista na Educação de Jovens e Adultos (EJA), em Rio Branco, com carga horária de 25 horas semanais e contrato de 12 meses. Os convocados devem comparecer à Unidade Central do instituto, no bairro José Augusto, no mesmo período estipulado nos demais editais.

Em todas as convocações, os candidatos deverão apresentar documentação pessoal, comprovantes fiscais, certidões negativas e cadastro de credor junto à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). O não comparecimento dentro do prazo estabelecido poderá resultar na perda da vaga.

Acre

Prefeitura de Assis Brasil lança seletivo simplificado para cadastro de reserva na educação

Publicado

36 minutos atrás

em

3 de fevereiro de 2026

Por

Processo prevê contratação temporária de professores, agentes educacionais e oficineiros para a rede municipal

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), publicou nesta terça-feira (03) o Edital nº 01/2026, que trata da realização de processo seletivo simplificado para a formação de cadastro de reserva destinado à contratação temporária de profissionais para a rede municipal de ensino.

O seletivo contempla vagas para Professor P2 da zona rural, Agente de Educação do Programa Caminhos da Educação do Campo e da Primeira Infância, além de oficineiros que atuarão no programa Escola em Tempo Integral, nas áreas de música, esporte, informática, capoeira e artes. As contratações ocorrerão conforme a necessidade da administração municipal e a disponibilidade orçamentária, obedecendo à ordem de classificação.

As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma presencial, nos dias 02, 03 e 04 de fevereiro de 2026, na sede da Semec, localizada na Rua Raimundo Chaar, nº 620, no Centro de Assis Brasil, em horário comercial. Para participar, os candidatos deverão entregar a ficha de inscrição e o currículo, acompanhados da documentação exigida no edital, em envelope lacrado.

O processo seletivo será composto apenas por análise curricular, que ficará a cargo de uma comissão organizadora formada por representantes da Semec, da Prefeitura, de diretores escolares, professores e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac). A pontuação considerará critérios como formação acadêmica, experiência profissional e cursos de formação continuada, conforme o cargo pretendido.

Para o cargo de Professor P2 – Zona Rural, é exigido diploma de graduação em Pedagogia. Já para Agente de Educação do Programa Caminhos da Educação do Campo e da Primeira Infância, o requisito mínimo é o ensino médio completo. No caso dos oficineiros, será necessária formação ou experiência comprovada na área de atuação.

