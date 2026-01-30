Conecte-se conosco

Rio Acre em Rio Branco segue acima da cota de transbordo nesta sexta-feira

Publicado

43 minutos atrás

em

Foto: Jardy Lopes

O nível do Rio Acre em Rio Branco continua em atenção especial nesta sexta-feira (30). Segundo o boletim da Defesa Civil Municipal, às 9h, o rio marcava 14,52 metros, superando a cota de transbordo, que é de 14 metros, e a cota de alerta, fixada em 13,50 metros.

O levantamento aponta ainda que nas últimas 24 horas choveu 1,00 mm na capital acreana, contribuindo para a manutenção do nível elevado do manancial. A medição realizada às 5h17 havia registrado 14,39 metros, demonstrando a tendência de subida do rio nas primeiras horas do dia.

A Defesa Civil segue monitorando os pontos de maior risco e orienta a população a manter atenção redobrada, especialmente nas áreas historicamente vulneráveis a alagamentos.

Cotidiano

Detran orienta proprietários sobre novo procedimento após recuperação de veículos roubados ou furtados

Publicado

37 minutos atrás

em

30 de janeiro de 2026

Por

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) orienta os proprietários de veículos sobre a atualização no procedimento para a recuperação de veículos com registro de roubo ou furto. A mudança garante mais segurança, organização e agilidade ao processo, além de evitar transtornos.

Atualmente, o serviço de vistoria veicular é realizado por empresas credenciadas. Com o novo modelo, essas empresas ficam impedidas, por sistema, de realizar qualquer atendimento enquanto houver uma restrição ativa de roubo ou furto no prontuário do veículo. Por isso, a baixa dessa restrição deve ser feita obrigatoriamente no Detran antes da vistoria.

Serviço de vistoria é realizado por empresas terceirizadas e credenciadas no Detran. Foto Kelvisson Monteiro/Detran

O primeiro passo, em caso de roubo ou furto, é registrar boletim de ocorrência (BO) em uma delegacia. Após a recuperação do veículo, o proprietário deve retornar ao local onde foi feito o BO para solicitar o termo de restituição, que comprova que o bem foi localizado e devolvido ao dono.

Com esse documento em mãos, o cidadão deve se dirigir ao Detran para solicitar a retirada da restrição de roubo ou furto do sistema. Nesse momento, a restrição é substituída pela restrição de vistoria, que é obrigatória para a devolução do veículo ao proprietário.

Somente após essa atualização no sistema do Detran, as empresas ficam liberadas para realizar a vistoria de recuperação. Com o laudo aprovado, o processo administrativo é finalizado e o veículo pode voltar a circular normalmente, sem impedimentos.

O Detran reforça que seguir corretamente esse fluxo evita atrasos e garante mais rapidez na conclusão do processo de recuperação do veículo.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Cotidiano

Sandro Resende comanda trabalho tático e ganha opções no Santa Cruz

Publicado

3 horas atrás

em

30 de janeiro de 2026

Por

Foto Sueli Rodrigues: Sandro Resende faz ajustes no Santa Cruz

O técnico Sandro Resende comandou um treino tático nesta quinta, 29, no CT do Cupuaçu, e realizou ajustes no Santa Cruz visando o confronto diante do Vasco. A partida será disputada no sábado, 31, às 15 horas, no Tonicão.

“Estamos trabalhando forte desde o início da semana e a meta é deixar a equipe mais competitiva. Podemos realizar um grande jogo”, comentou Sandro Resende.

Ganha opções

O Santa Cruz ainda não venceu no Estadual e a diretoria trabalhou na contratação de reforços. O lateral direito Railan, o zagueiro Vitor Salvador e o JP Bardales foram regularizados e são mais três opções para a partida contra o Vasco.

Último treinamento

O elenco do Santa Cruz faz um treinamento de bolas paradas no CT do Cupuaçu e fecha a preparação.

Cotidiano

ACEA realiza confraternização para marcar a abertura da temporada 26

Publicado

3 horas atrás

em

30 de janeiro de 2026

Por

Foto Clemerson Ribeiro: Cronistas esportivos estão na cobertura do Estadual

A Associação dos Cronistas Esportivos do Acre(ACEA) realizou nesta quinta, 29, na Arena da Floresta, uma confraternização para marcar a abertura da temporada de 2026. Jornalistas de vários órgãos de comunicação estavam presentes.

“Fizemos uma solenidade simples, mas para marcar o início da temporada. O trabalho dos jornalistas esportivos começa em janeiro e termina somente após o último evento em dezembro. Temos uma categoria envolvida em todas as modalidades no esporte acreano”, declarou o presidente da ACEA, Demóstenes Nascimento.

Para o narrador da Rádio Difusora Acreana, Zezinho Melo, esse é um reconhecimento importante da diretoria da ACEA para os profissionais.

“Iniciei na narração esportiva em 1970 e vivemos novos tempos com uma notícia em tempo real. O rádio continua sendo um veículo importante e vamos torcer por uma grande temporada do futebol acreano”, comentou Zezinho Melo.

