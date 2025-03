Rio Acre diminui 81cm em 24 horas e tem a menor marca do mês: 9,91m

Rio Juruá ainda está acima da cota de alerta; Defesa Civil fará vistoria para liberar moradias conforme segurança

A partir de segunda-feira (31), as famílias desabrigadas pelas enchentes do Rio Juruá em Cruzeiro do Sul começarão a ser levadas de volta para suas residências. A decisão foi anunciada pela Defesa Civil municipal após análise do nível do rio, que registrou 12,14 metros neste sábado (29) — acima da cota de alerta (11,80 m), mas ainda abaixo do limite de transbordamento (13 m).

Segundo José Lima, coordenador da Defesa Civil de Cruzeiro do Sul, as equipes farão vistorias nas moradias para verificar as condições de segurança. “Só liberaremos o retorno quando houver garantias. Algumas famílias podem precisar aguardar o rio baixar mais, dependendo da localização de suas casas”, explicou.

Atualmente, 152 pessoas de 32 famílias estão abrigadas em quatro escolas da cidade. O município segue monitorando o nível do Juruá, que deve continuar baixando nos próximos dias.

