Rio Acre atinge marca de 1,79 metro na capital acreana

Nenhuma escola do Acre aparece entre as 50 instituições de ensino com as maiores médias no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, segundo levantamento feito pelo jornal O Globo com base nos microdados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC). Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (11).

O ranking, dominado por escolas privadas e instituições federais seletivas, concentra-se majoritariamente em capitais como Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). O Ceará, por exemplo, emplacou quatro das cinco escolas mais bem colocadas. Teresina (PI), cidade nordestina de porte médio, aparece com cinco escolas entre as melhores do país.

Enquanto isso, estados inteiros, como Acre, Amapá, Roraima, Rondônia e Tocantins, não figuram na lista. Das 50 escolas listadas, apenas três são públicas e todas vinculadas a universidades federais.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários