Conecte-se conosco

Acre

Rio Acre atinge cota de transbordamento e mantém Rio Branco em alerta

Publicado

1 hora atrás

em

Nível do rio chegou a 14 metros na manhã deste sábado (27), causando alagamentos e atingindo áreas vulneráveis da capital acreana.

O Rio Acre atingiu a cota de transbordamento na manhã deste sábado, 27, em Rio Branco. De acordo com boletim da Defesa Civil Municipal, o nível do manancial chegou a 14 metros às 9h, marca considerada crítica e que representa risco de alagamentos em diversas regiões da capital. A informação foi divulgada pelo portal ac24horas Play.

Na primeira medição do dia, realizada às 5h26, o rio registrava 13,73 metros, ficando a apenas 27 centímetros do limite de transbordo. A elevação rápida do nível manteve os órgãos de monitoramento em estado de atenção ao longo de toda a manhã.

Segundo a Defesa Civil, não houve registro de chuvas nas últimas 24 horas em Rio Branco. Mesmo assim, o volume elevado do rio é consequência das fortes precipitações ocorridas nos dias anteriores, principalmente nas cabeceiras e em municípios do interior, cujas águas continuam desaguando na capital.

A cota de alerta do Rio Acre é de 13,50 metros, ultrapassada desde a madrugada. O boletim é assinado pelo tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador municipal da Defesa Civil.

Durante a apuração da reportagem, a equipe esteve na Rua Barbosa Lima, no bairro da Base, onde uma residência ocupada por indígenas da etnia Kaxinawá já foi parcialmente invadida pela água, evidenciando a situação de vulnerabilidade enfrentada pelos moradores da região.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Acre

Com mais cirurgias, especialistas e tecnologia, Sesacre avança em 2025

Publicado

24 minutos atrás

em

27 de dezembro de 2025

Por

Iniciativas organizaram um fluxo integrado para o atendimento rápido de casos neurológicos e cardiovasculares. Foto: Ingrid Kelly/Secom

Ao longo de 2025, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) consolidou importantes avanços na ampliação do acesso, na regionalização dos serviços e na resposta às principais demandas da população. Entre as ações, o Opera Acre se destacou como uma das políticas mais expressivas do ano, elevando o volume de cirurgias eletivas e reduzindo o tempo de espera de pacientes em diferentes regiões do estado.

Integrado ao Programa Nacional de Redução de Filas, do Ministério da Saúde, o projeto reafirmou o compromisso estadual com um atendimento mais ágil, seguro e humanizado. Com investimentos contínuos e equipes mobilizadas em especialidades como cirurgia-geral, ginecologia, cirurgia plástica, vascular, ortopedia, cabeça e pescoço, mastologia, proctologia e pediatria, o programa alcançou hospitais em Rio Branco, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Brasileia, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. Até novembro, foram realizadas mais de 14 mil cirurgias, resultado que se soma à rotina diária dos hospitais estaduais, que prosseguiram atendendo procedimentos eletivos, urgências e emergências.

Ainda atendendo ao compromisso de fortalecer a rede de atenção e ampliar a capacidade de resposta a situações críticas, o Estado implantou em abril os programas AVC: Segundos Importam e Conecta Coração. As iniciativas organizaram um fluxo integrado para o atendimento rápido de casos neurológicos e cardiovasculares, atuando nos limites da janela terapêutica de até quatro horas e meia após o início dos sintomas, etapa decisiva para reduzir sequelas e prevenir óbitos.

Com investimento superior a R$ 4 milhões, o governo garantiu suporte especializado 24 horas por dia, ampliando a capacidade diagnóstica e a tomada de decisão clínica em todo o Acre. Em 2025, a cobertura alcançou 18 dos 22 municípios, com previsão de chegar a todo o estado em 2026. Durante o ano, os programas registraram tanto atendimento de infartos quanto de AVCs, reforçando a resolutividade da rede de urgência.

A regionalização também avançou com o fortalecimento do Saúde Itinerante, que levou atendimentos especializados a populações que vivem distantes da capital e enfrentam dificuldades de deslocamento. A estratégia aproximou médicos e profissionais de diversas áreas das realidades urbanas, rurais e ribeirinhas, permitindo que a população tivesse acesso a consultas, exames e orientações sem a necessidade de longas viagens.

As equipes multidisciplinares envolveram médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, odontólogos e assistentes sociais, garantindo cuidado integral e ampliando o alcance da assistência. Em 2025, o programa realizou mais de 27 mil atendimentos em 60 edições, contribuindo para reduzir a demanda reprimida e fortalecer a rede pública de saúde.

“Um dos nossos principais compromissos foi levar a saúde para mais perto das pessoas. Ao fortalecer hospitais regionais, investir em programas itinerantes e ampliar o Telessaúde, garantimos que o cuidado chegue também a quem vive longe da capital”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal.

Outra iniciativa de grande impacto implantada em dezembro de 2024 e implementada ao longo de 2025 foi o programa Adolescência Primeiro, Gravidez Depois, que tornou o Acre o primeiro estado da Região Norte a oferecer gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), métodos contraceptivos de longa duração, como o DIU Mirena e o implante subdérmico para adolescentes.

Com investimento de R$ 2 milhões, o programa fortaleceu a promoção da saúde sexual e reprodutiva de jovens entre 14 e 19 anos, ampliando o acesso a métodos seguros, eficazes, reversíveis e recomendados pela Sociedade Brasileira de Pediatria. A estratégia não apenas contribui para a redução da gravidez precoce, mas também reforça o acolhimento, o acesso à informação e o acompanhamento especializado, estimulando o protagonismo juvenil.

O DIU Mirena é um contraceptivo de longa duração. Foto: Tiago Araújo/Sesacre

O projeto adotou um fluxo simples e acessível nas unidades básicas de saúde, para garantir que qualquer adolescente interessada possa receber o método. As equipes de enfermagem realizam a avaliação inicial, orientam sobre os contraceptivos, solicitam os exames necessários e agendam o procedimento, que é realizado semanalmente por profissionais capacitados. A iniciativa também alcança a Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, onde mães adolescentes recebem o implante ainda no período pós-parto, evitando novas gestações não planejadas.

Com recursos próprios do Estado, o programa chegou a todas as regionais acreanas, ampliando o alcance para municípios como Jordão, Tarauacá, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus, Plácido de Castro, Porto Acre, Assis Brasil e Rio Branco. A abrangência estadual garantiu que adolescentes de diferentes realidades pudessem acessar métodos contraceptivos de alta eficácia e tomar decisões mais informadas sobre seu futuro.

Ainda como parte das ações estruturantes para fortalecer o SUS no Acre, o governo instituiu a Escola de Saúde Pública do Estado do Acre, por meio do Decreto nº 11.779. A nova unidade, vinculada à Sesacre, nasce com a missão de ser o polo de excelência na formação e qualificação de profissionais da saúde, contribuindo diretamente para a melhoria contínua da assistência prestada à população.

Instalada na Escola Técnica Maria Moreira Rocha, em Rio Branco, a instituição atuará no desenvolvimento de competências técnicas, científicas e pedagógicas, abrangendo trabalhadores do SUS, estudantes, egressos de cursos nacionais e internacionais, além de profissionais envolvidos em gestão, ensino, atenção e pesquisa em saúde. A iniciativa também expande o apoio a médicos formados no exterior, ofertando cursos intensivos e preparatórios para o Revalida, garantindo oportunidades reais de capacitação e facilitando o processo de revalidação de diplomas.

Programa Agora Tem Especialista é uma estratégia nacional que tem garantido atendimentos específicos para a saúde da mulher. Foto: Tiago Araújo/Sesacre

A ampliação do acesso a especialistas ganhou reforço em 2025, com a chegada da carreta do programa Agora Tem Especialista, uma estratégia nacional que tem garantido atendimentos específicos para a saúde da mulher.

A estrutura implantada no veículo realizou atendimentos no campus da Universidade Federal do Acre (Ufac) entre os dias 10 de outubro e 18 de novembro, seguindo depois para a região da Sobral, onde funcionou de 22 a 28 de novembro, posteriormente avançando para o interior, com agenda programada para 12 de dezembro a 12 de janeiro, em Brasileia.

A proposta contribui diretamente para a redução das filas de espera, especialmente nos serviços de ginecologia e mastologia, áreas que historicamente apresentam grande demanda reprimida no SUS.

Os atendimentos da carreta são direcionados a pacientes previamente cadastradas e reguladas pelo Estado, garantindo organização, continuidade e segurança no cuidado. Com uma equipe multiprofissional, o espaço oferece consultas especializadas, realiza exames e encaminha casos mais complexos ao Hospital de Amor, parceiro da iniciativa, assegurando que cada paciente tenha acesso rápido à linha de cuidado adequada.

Avanço representa marco para saúde pública estadual, com destaque para eliminação da fila de espera por retinografias. Foto: cedida

O Telessaúde do Acre se consolidou em 2025 como uma das estratégias mais relevantes para a modernização e ampliação do acesso à assistência médica no estado. Com a possibilidade de realizar consultas sem demandar deslocamento dos pacientes, o serviço garantiu acompanhamento especializado a populações que vivem em regiões de difícil acesso, alcançando 18 dos 22 municípios acreanos, com expansão prevista para Jordão, Santa Rosa do Purus, Bujari e Senador Guiomard no próximo ano.

Com 12 especialidades disponíveis, entre elas psiquiatria, neurologia adulta, cardiologia, infectologia, pneumologia, pediatria, reumatologia e endocrinologia (incluindo atendimento pediátrico), o Telessaúde ampliou o cuidado integral para crianças, adolescentes e adultos. Entre janeiro e novembro, foram realizadas 11.898 consultas por telemedicina, demonstrando a crescente adesão dos usuários ao serviço.

Além das consultas, o programa fortaleceu a capacidade diagnóstica da rede pública, com a realização de 499 exames de espirometria, 54.716 eletrocardiogramas e 1.551 atendimentos em dermatologia, contribuindo para diagnósticos mais rápidos, redução de deslocamentos e maior resolutividade na atenção à saúde em todo o Acre.

O Acre passa agora a disponibilizar tratamento com radioterapia ultra-hipofracionada para câncer de mama. Uma técnica inovadora que reduz tempo de tratamento para cinco sessões de até dois minutos cada e aumenta a precisão do procedimento. O método utiliza a tecnologia ConeBeam CT (CBCT), que permite imagens diárias para garantir que a radiação seja aplicada exatamente na área necessária, protegendo os tecidos saudáveis ao redor.

Tratamento otimiza tempo das pacientes e oferece mais conforto e segurança. Foto: Luan Martins/Sesacre

A implantação da radioterapia ultra-hipofracionada no Acre é resultado direto do investimento do governo do Estado, que destinou mais de R$ 5 milhões para aquisição e instalação dos acessórios e tecnologias necessárias à utilização do Cone Beam CT. A estrutura foi integrada ao acelerador linear recebido do Ministério da Saúde, tornando possível o oferecimento de um tratamento de alta precisão e curta duração na rede pública.

“A incorporação de novas tecnologias, como a radioterapia de alta precisão e os programas de atendimento remoto, coloca o Acre em um novo patamar de assistência. Estamos usando a tecnologia como aliada para salvar vidas e melhorar os resultados clínicos”, destacou o secretário de Estado de Saúde.

Além dos avanços na ampliação do acesso e da regionalização dos serviços, a rede de urgência e emergência também registrou resultados expressivos ao longo de 2025. As unidades de pronto atendimento (UPAs) de Rio Branco e Cruzeiro do Sul somaram mais de 300 mil atendimentos ao longo do ano, reforçando o papel estratégico dessas unidades na assistência imediata à população.

Em Rio Branco, os atendimentos foram realizados na UPA Franco Silva (UPA da Sobral), na UPA Dr. Edilberto Parigot de Souza Filho (UPA da Cidade do Povo) e na UPA do Segundo Distrito, que atuaram de forma integrada para garantir acolhimento, resolutividade e agilidade nos casos de urgência clínica. No interior, a assistência foi reforçada pela UPA Jaques Pereira Braga, unidade de Cruzeiro do Sul, ampliando o acesso da população da região do Juruá aos serviços de pronto atendimento.

Unidade realizou mais de 4 mil cirurgias de urgência e emergência ao longo deste ano. Foto: Tiago Araújo/Sesacre

No Pronto-Socorro de Rio Branco, referência estadual para casos de maior complexidade, também foram registrados avanços significativos. Ao longo de 2025, a unidade realizou mais de 4 mil cirurgias de urgência e emergência, assegurando resposta rápida a situações críticas e fortalecendo a linha de cuidado hospitalar no estado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ampliou o acesso da população aos serviços de emergência, oferecendo uma alternativa moderna e imediata para quem precisa de socorro. Além do atendimento convencional, os chamados passaram a poder ser realizados também pelo WhatsApp, por meio do número (68) 3216-1300, disponível 24 horas por dia.

A medida reforça a rede de assistência, enquanto as equipes técnicas trabalham na atualização do serviço tradicional pelo 192, garantindo que nenhum usuário fique desassistido durante o processo. No contato via aplicativo, a Sesacre orienta que a população informe a natureza da ocorrência, o endereço completo e um número de telefone para retorno, permitindo que as equipes de plantão realizem um atendimento rápido, organizado e seguro.

“Os avanços que apresentamos em 2025 refletem um trabalho contínuo de fortalecimento do SUS no Acre, com foco na ampliação do acesso, na regionalização dos serviços e na garantia de atendimento mais próximo e eficiente para a população. Investimos em cirurgias, especialistas, tecnologia e qualificação profissional para assegurar que os acreanos, estejam onde estiverem, tenham um cuidado mais rápido, seguro e humanizado”, afirma Pedro Pascoal.

Comentários

Continue lendo

Acre

Sábado será de tempo instável no Acre, com possibilidade de chuvas fortes

Publicado

46 minutos atrás

em

27 de dezembro de 2025

Por

Previsão indica sol entre nuvens, pancadas a qualquer hora do dia e temperaturas elevadas em todas as regiões do estado.

O sábado, 27, será marcado por tempo instável em todo o Acre, com presença de sol entre nuvens e chuvas a qualquer hora do dia, que podem ser fortes em algumas regiões. A previsão é do portal O Tempo Aqui e aponta que as instabilidades também atingem áreas do sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru.

Nas microrregiões do leste e sul do estado, que incluem Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a probabilidade de chuvas fortes é alta ao longo do dia. A umidade relativa do ar varia entre 70% e 80% no período da tarde, podendo chegar a 90% ou até 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos devem soprar fracos a calmos, predominando da direção norte, com variações de noroeste e nordeste.

No centro e oeste do Acre, abrangendo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo segue quente e abafado, com sol, aumento de nuvens e chuvas pontuais, que também podem ser intensas em áreas isoladas. Nessa região, a probabilidade de chuvas fortes é considerada média. A umidade mínima varia entre 65% e 75% à tarde, enquanto a máxima fica entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos permanecem fracos, com predominância do norte.

As temperaturas continuam elevadas em todo o estado. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, os termômetros devem variar entre 21°C e 23°C nas mínimas e 26°C a 28°C nas máximas. Já em Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, as máximas podem chegar a 30°C. No Vale do Juruá, incluindo Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as temperaturas máximas podem atingir até 32°C, mantendo a sensação de calor e abafamento ao longo do dia.

Comentários

Continue lendo

Acre

Eduardo Costa é atração principal do show da virada em Cruzeiro do Sul

Publicado

1 hora atrás

em

27 de dezembro de 2025

Por

Réveillon no Estádio Arena do Juruá terá artistas locais, queima de fogos sem estampido e público estimado em 40 mil pessoas.

O show da virada em Cruzeiro do Sul, marcado para a próxima quarta-feira, 31, terá como atração principal o cantor Eduardo Costa. A programação será realizada no Estádio Arena do Juruá e contará também com apresentações de artistas locais antes e depois do show nacional.

Sobem ao palco os músicos Theo Lins e William Freitas, além do DJ Cleudo, que comandam a festa ao longo da noite. A programação tem início às 21h com os artistas locais. À meia-noite acontece a tradicional queima de fogos, que será realizada sem estampido, e, às 00h30, Eduardo Costa inicia a apresentação principal. A festa segue até as 4h da manhã.

A expectativa da organização é de que cerca de 40 mil pessoas participem do réveillon no Arena do Juruá, consolidando o evento como um dos maiores da região no encerramento do ano.

Comentários

Continue lendo