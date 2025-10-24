Conecte-se conosco

Rio Acre apresenta redução e marca 1,83m na capital

Publicado

3 minutos atrás

Foto: Jardy Lopes

O nível do Rio Acre mediu 1,83 metro às 5h23 desta sexta-feira, 24, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal de Rio Branco. O índice, que apresentou leve queda nas últimas 24 horas, após ter atingido 1,95m, mantém o rio bem abaixo da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros, e da cota de transbordo, de 14 metros.

Segundo o coordenador municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, o volume de chuva registrado no período foi de 3,2 milímetros, valor considerado baixo.

Governador sanciona leis que autorizam empréstimos de R$ 280 milhões no AC

Publicado

5 segundos atrás

24 de outubro de 2025

Foto de Sérgio Vale

O governador Gladson Cameli (Progressistas) sancionou nesta sexta-feira, 24, duas leis que autorizam o Estado do Acre a contratar operações de crédito que somam R$ 280 milhões com a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os recursos serão destinados à transformação digital dos serviços públicos e ao fortalecimento de cadeias produtivas estratégicas, como turismo, cultura, energia, agroflorestas e produtos da floresta.

As normas — Lei nº 4.655 e Lei nº 4.656, publicadas no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (23)** — foram aprovadas pela Assembleia Legislativa e têm como objetivo viabilizar investimentos estruturantes nas áreas de tecnologia, inovação e desenvolvimento sustentável.

Pela Lei nº 4.655/2025, o governo está autorizado a contratar até R$ 30 milhões com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa FINISA – Transformação Digital. O financiamento será aplicado na modernização da infraestrutura tecnológica do Estado, com foco em melhorar a eficiência e acessibilidade dos serviços públicos oferecidos à população. A iniciativa busca digitalizar processos administrativos, integrar sistemas e ampliar o acesso a plataformas de atendimento online.

Já a Lei nº 4.656/2025 autoriza a contratação de até R$ 250 milhões junto ao BNDES, voltados ao fortalecimento das cadeias produtivas e ao desenvolvimento sustentável. O crédito financiará ações nas áreas de turismo, cultura, eficiência energética, gestão pública, plantio de espécies nativas, sistemas agroflorestais e integração lavoura-pecuária-floresta. Parte dos recursos também será aplicada em projetos de desenvolvimento urbano resiliente e em cadeias produtivas de produtos madeireiros e não madeireiros.

Ambas as leis preveem que o pagamento dos empréstimos será garantido por receitas constitucionais do Estado, como as previstas nos artigos 157 e 159 da Constituição Federal. Também determinam que os valores captados sejam devidamente incluídos no orçamento estadual e que as despesas com amortização e encargos sejam previstas em dotações específicas.

Deracre finaliza pavimentação da rodovia que interliga Bujari e Porto Acre e garante acesso mais rápido para moradores

Publicado

5 minutos atrás

24 de outubro de 2025

Deracre conclui pavimentação da AC-445, ligando Bujari a Porto Acre. Foto: Thauã Conde/Deracre

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), finalizou a pavimentação da rodovia AC-445, rodovia que interliga os municípios de Bujari e Porto Acre, realizada com recurso de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e contrapartida do Estado, totalizando investimento superior a R$ 42 milhões.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, vistoriou a via nesta quinta-feira, 23, para acompanhar os últimos ajustes e garantir que os serviços estejam em conformidade com os padrões técnicos e de segurança do órgão. “A vistoria reforça nosso compromisso com obras de qualidade e segurança, entregando à população um acesso pronto para uso”, destacou Sula Ximenes.

A rodovia possui 38,26 km de extensão, divididos em dois lotes: o Lote I, com 19,60 km, já finalizado com Tratamento Superficial Duplo (TSD), e o Lote II, com 18,66 km, em fase de preparativos para a sinalização horizontal e vertical, etapa que antecede a entrega final.

Moradores e motoristas terão mais rapidez e segurança com pavimentação da AC-445. Foto: Thauã Conde/Deracre

A pavimentação da AC-445 integra o conjunto de ações do governo do Acre voltadas para a melhoria da infraestrutura viária, garantindo deslocamento mais rápido, novo acesso e melhor conexão para moradores, motoristas e produtores locais.

A entrega oficial da rodovia está prevista para novembro de 2025, consolidando mais uma ação estratégica do Deracre e reforçando o compromisso do órgão com a qualidade, eficiência e segurança das obras viárias no Acre.

Colisão frontal deixa mulher gravemente ferida na zona rural de Vista Alegre do Abunã

Publicado

8 horas atrás

24 de outubro de 2025

Uma colisão frontal entre dois veículos deixou uma mulher gravemente ferida na tarde desta quinta-feira (23), na zona rural de Vista Alegre do Abunã, a cerca de sete quilômetros da BR-364, no Ramal São Sebastião.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, um Volkswagen Gol, de cor prata, seguia em direção a uma fazenda quando foi atingido frontalmente por um Fiat Strada, de cor branca, que trafegava no sentido oposto. O motorista do Strada teria perdido o controle do veículo ao passar por uma depressão na estrada, provocando o impacto violento.

Com a batida, o Strada rodou na pista e parou na mesma direção do Gol. O motorista e os passageiros do Strada não se feriram, enquanto no Gol, a passageira Maria Luiza de Moura Frias, de 50 anos, sofreu ferimentos graves. O condutor, identificado como Gilvan, esposo da vítima, teve apenas escoriações leves.

Maria Luiza foi socorrida e levada inicialmente à unidade de saúde de Vista Alegre do Abunã. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Regional de Extrema e, em seguida, encaminhada ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco (AC).

Na capital, a paciente deu entrada no Setor de Traumatologia, onde foi diagnosticada com fratura na bacia e escoriações pelo corpo. Após avaliação médica, foi encaminhada ao setor de Ortopedia, onde deverá passar por cirurgia. O estado de saúde de Maria é considerado estável.

A Polícia Militar esteve no local do acidente, colheu informações e ouviu os envolvidos. O condutor do Fiat Strada prestou esclarecimentos e foi liberado em seguida. As causas do acidente serão apuradas.

