Rio Acre apresenta leve aumento, mas segue longe da cota de alerta, informa Defesa Civil

A quinta-feira (9) será de tempo firme, quente e ensolarado em todas as regiões do Acre, com temperaturas elevadas durante o dia e clima mais ameno à noite, segundo o portal O Tempo Aqui. Uma massa de ar polar mantém o tempo ventilado e estável em grande parte do estado e também alcança áreas de Rondônia, sul do Amazonas, Mato Grosso, Bolívia e selva peruana.

De acordo com a previsão, não há expectativa de chuva em nenhuma microrregião acreana. No entanto, a umidade relativa do ar deve atingir níveis baixos à tarde, o que exige atenção redobrada com a hidratação e a exposição prolongada ao sol.

Leste e sul do Acre

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo segue seco e ensolarado, com ventos fracos a moderados vindos do sudeste.

Umidade mínima: entre 25% e 35% à tarde

Umidade máxima: entre 80% e 90% ao amanhecer

Centro e oeste do Acre

Em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o dia será de sol com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Os ventos sopram de forma fraca, com rajadas ocasionais vindas do sul.

Umidade mínima: entre 40% e 50% à tarde

Umidade máxima: entre 90% e 100% nas primeiras horas do dia

Temperaturas previstas