Rio Acre apresenta elevação e atinge 10,47 metros em Rio Branco

Oferecer atendimento de saúde mais próximo da população do interior tem sido uma das prioridades do governo do Acre. No Vale do Juruá, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) intensifica os investimentos na ampliação e descentralização dos serviços especializados, fortalecendo a rede pública e consolidando o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, como referência para milhares de moradores da região.

A regional do Juruá é responsável por atender moradores de diversos municípios do interior acreano, incluindo Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá e Feijó, consolidando-se como referência regional em assistência hospitalar e atendimento especializado.

Compromisso com o cuidado da população

O governador Gladson Camelí destacou que os investimentos fazem parte do compromisso de fortalecer a saúde pública em todas as regiões do estado.

“Nosso compromisso é cuidar das pessoas e garantir que a população do Acre tenha acesso a uma saúde digna. Estamos trabalhando para fortalecer a rede no interior, com equipamentos, profissionais e estrutura para que cada vez mais acreanos possam receber atendimento perto de casa”, afirmou.

Com os avanços na estrutura hospitalar e a ampliação dos serviços especializados, o Vale do Juruá segue consolidando uma rede de saúde mais estruturada e acessível, beneficiando milhares de moradores da região.

Com equipamentos modernos, ampliação da oferta de exames e a implantação de atendimentos especializados, o governo tem possibilitado que pacientes recebam diagnóstico e tratamento sem a necessidade de deslocamento para a capital, reduzindo custos, tempo de espera e garantindo mais qualidade de vida à população.

Maria José Lima, de 47 anos, aguardava, o momento oportuno para ir até Rio Branco realizar o exame de ressonância magnética. A paciente relata que ser atendida no município de domicílio proporciona tranquilidade, considerando seu quadro atual de saúde, que limita sua locomoção até a capital.

“Possuo várias comorbidades ósseas que impossibilitam meu deslocamento a Rio Branco. Realizar este exame aqui mesmo e a custo zero é um alento. Estou imensamente grata e feliz por essa conquista. Fui a primeira pessoa a realizar o exame aqui em Cruzeiro do Sul”, disse, emocionada, a dona de casa.

A dona de casa Cleidiana dos Santos também celebrou a oportunidade de o filho, Cristhian, de 3 anos e meio, realizar o exame com sedação em Cruzeiro do Sul, onde a família reside. Abraçada ao menino momentos antes do procedimento, ela resumiu a conquista em poucas palavras: “É a bênção que a gente pedia há anos”.

O exame com sedação é indicado para pacientes que apresentam fobia ao equipamento ou para aqueles com agitação, como é o caso de crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista (TEA), caso do pequeno Cristhian. Para a família, a possibilidade de realizar o procedimento no próprio município representa alívio e gratidão.

“Em Rio Branco, a dificuldade para realizar o exame era imensa. Além dos gastos, que muitas vezes a família precisava ajudar a bancar, o procedimento demorava. Aqui não. Meu filho realizou o exame e, em poucos minutos, estaremos em casa. Estamos muito felizes”, relatou.

Com investimentos em tecnologia, ampliação de serviços e realização de mutirões especializados, a rede pública de saúde na região tem avançado principalmente em três áreas consideradas estratégicas para o atendimento de média e alta complexidade: exames de diagnóstico por imagem, tratamento oncológico e acompanhamento de doenças cardiovasculares.

A iniciativa integra a política de regionalização da saúde adotada pelo Estado, que busca fortalecer os serviços no interior e assegurar que atendimentos de média e alta complexidade estejam disponíveis mais próximos de quem precisa.

Tomografia amplia capacidade de diagnóstico

Entre os avanços registrados na rede pública de saúde do Juruá está a realização de exames de tomografia computadorizada, ferramenta essencial para diagnósticos mais precisos em diversas especialidades médicas.

O equipamento tem permitido identificar com mais agilidade problemas neurológicos, pulmonares, traumas e outras condições clínicas que exigem avaliação detalhada, contribuindo para decisões médicas mais rápidas e eficazes.

Para muitos moradores da região, a possibilidade de realizar o exame no próprio Vale do Juruá representa um grande avanço. A paciente Maria Pereira, moradora de Rodrigues Alves, relata que o acesso facilitado em um município vizinho alivia à burocracia de ter que se deslocar a capital para ter acesso ao procedimento.

“Precisei realizar o exame com urgência pois estava apresentando alguns sintomas ruins na minha saúde. Procurei o serviço em Cruzeiro do Sul, onde consegui realizar o exame e aguardo o resultado, com esse serviço gratuito no hospital, consegui fazer o exame sem precisar gastar com particular. Foi rápido e me trouxe mais tranquilidade para seguir com o tratamento da minha saúde”, afirmou.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde, já foram realizados 34.442 exames de tomografia na região, sendo 22.560 no Hospital Regional do Juruá (HRJ) e 11.882 no Centro de Diagnóstico por Imagem (Cedimp). Os números refletem o fortalecimento da estrutura de diagnóstico e a ampliação do acesso da população a exames de média e alta complexidade.

Com a oferta desses exames, os pacientes conseguem obter diagnósticos mais rápidos para casos neurológicos, traumatológicos, pulmonares e outras condições clínicas, reduzindo a necessidade de deslocamento para a capital e garantindo maior agilidade no início do tratamento.

Tratamento de câncer mais próximo da população

Outro avanço importante é o fortalecimento da assistência oncológica na região. Com a ampliação dos serviços, pacientes diagnosticados com câncer têm acesso a acompanhamento e parte dos tratamentos no próprio Vale do Juruá, reduzindo o impacto emocional e financeiro causado pelos deslocamentos constantes.

Superar barreiras e reduzir deslocamentos tem sido fundamental para garantir o tratamento de pacientes oncológicos, como Nilson Chaga Pinheiro, morador de Mâncio Lima, que há um ano recebeu o diagnóstico de câncer de próstata e iniciou a luta contra a doença. “Passei seis meses longe de casa e para mim foi um período difícil, em que a saudade do meu filho menor e pouco recurso me afetavam”, relata.

Apesar disso, o desejo de vencer a enfermidade superou as dificuldades e Nilson celebra a oportunidade de seguir o tratamento há poucos quilômetros de sua residência. “Hoje, venho aqui, faço a sessão de quimioterapia e em poucos minutos já estou em casa. Isso é uma bênção, sabe?”, enfatiza.

Outra beneficiada, Marian Lucas da Silva, de 52 anos, abriu um sorriso ao relatar as facilidades que é tratar o câncer de colo do útero na sua terra natal. “Após o diagnóstico, iniciei a batalha em favor da vida. Foram sete meses longe casa, mas eu persisti porque sei que a vitória será maior. Hoje estou muito feliz, porque quando finalizo as sessões, sigo para minha casa, que fica a poucos metros daqui, e quando chego lá sou recebida com um abraço dos meus filhos, o que ajuda a acelerar a minha cura”, ressalta.

A criação da sala de infusão para quimioterapia no Hospital de Dermatologia Sanitária, em Cruzeiro do Sul, representa um importante avanço para a saúde no Vale do Juruá. Pela primeira vez, pacientes das regionais do Juruá, Tarauacá e Envira podem realizar o tratamento oncológico na própria região, evitando deslocamentos até a capital ou outros centros, o que amplia o acesso e traz mais comodidade aos pacientes.

A cada 21 dias, pacientes da região do Vale do Juruá recebem atendimento especializado para o tratamento do câncer, por meio de uma ação que fortalece a regionalização da saúde. A iniciativa garante acompanhamento periódico e acesso a procedimentos essenciais, permitindo que os pacientes realizem parte do tratamento mais perto de casa. O serviço permite que pacientes recebam orientação médica, acompanhamento especializado e encaminhamento adequado dentro da rede pública de saúde.

Jarrides da Costa Maia celebra a oportunidade de seguir o tratamento contra o câncer de colo de útero perto de casa.

“O início do meu tratamento foi feito em Rio Branco, com sessões de radioterapia e quimioterapia, seguidas de reforço. Com o passar dos dias, perdi a sensibilidade da minha bexiga e passei a usar sonda. Apesar do tratamento severo, o tumor cresceu e fui acometida com uma trombose [coágulos que entopem vasos sanguíneos] na perna, que me impossibilitou de andar. Foi quase um ano distante da família, quando se deu o início da fase dos retornos, que eram feitos na capital. A partir de dezembro de 2023, comecei a ser atendida em Cruzeiro do Sul. Meu Deus!, [a paciente usou a expressão para demonstrar a satisfação] estar na minha casa e na companhia dos meus filhos é tudo para mim! É uma bênção seguir o tratamento contra o câncer na cidade onde nasci”, testemunha.

Atendimento oncológico registra crescimento na região

Os investimentos na assistência oncológica no Vale do Juruá também refletem no aumento expressivo de atendimentos realizados na região. Dados da Secretaria de Estado de Saúde apontam que o número de consultas oncológicas saltou de 52 em 2023 para 672 em 2024, chegando a 1.125 atendimentos em 2025, demonstrando a ampliação do acesso ao diagnóstico e acompanhamento especializado.

Além das consultas médicas, o serviço de quimioterapia, tratamento que utiliza medicamentos específicos para destruir células cancerosas e impedir o avanço da doença , também registrou avanço significativo. Em 2024 foram realizadas 6 sessões, número que cresceu para 362 procedimentos em 2025, ampliando as possibilidades de tratamento para pacientes da região sem a necessidade de deslocamento para a capital.

De acordo com a gestora da Sesacre no Juruá, o fortalecimento da assistência oncológica representa um passo importante na regionalização da saúde no Acre.

“Esses números mostram que estamos conseguindo aproximar cada vez mais o atendimento especializado da população do interior. Nosso objetivo é garantir diagnóstico precoce, acompanhamento e tratamento digno para os pacientes do Vale do Juruá”, destacou.

Diagnóstico de doenças do coração fortalece prevenção

O avanço também chega à área da cardiologia. A realização de consultas especializadas e exames voltados ao diagnóstico de doenças do coração tem ampliado a capacidade de identificação precoce de problemas cardíacos na região. A iniciativa permite que pacientes com sintomas ou fatores de risco sejam avaliados por especialistas, garantindo diagnósticos mais rápidos e encaminhamento adequado para tratamento.

Para Raimunda Alves, de 82 anos, usuária de marca-passo há mais de dez, realizar a consulta em seu município é motivo de gratidão e alegria, pois garante mais comodidade e segurança no acompanhamento da sua saúde: “Estou muito satisfeita, porque era algo que eu desejava muito. Para mim, era essencial que os médicos viessem até aqui, já que as viagens eram muito desgastantes. Não gosto de voar e sempre me sentia mal durante o deslocamento. Apesar de gostar muito dos profissionais que me atendiam, com consultas regulares a cada seis meses e de forma gratuita, o trajeto acabava sendo muito difícil. Agora, podendo realizar o atendimento aqui no meu município, me sinto muito melhor e mais tranquila. Agradeço primeiramente a Deus e também ao governo por essa iniciativa, que é uma bênção para todos nós. As viagens me deixavam debilitada por semanas. Hoje me sinto feliz e grata por essa oportunidade, que trouxe mais qualidade de vida para mim e para tantas outras pessoas”.

Entre os beneficiados também está José Rodrigues, de 72 anos, que já utiliza o dispositivo há bastante tempo e destaca o novo serviço como melhoria. “Minha expectativa para essa avaliação aqui em Cruzeiro do Sul é a melhor possível, e sou muito grato pela oportunidade de poder realizá-la no meu próprio município. Trazer esse serviço para mais próximo da população foi uma iniciativa excelente. No meu caso, especialmente por causa da minha acompanhante, que tem uma criança pequena. Se precisássemos nos deslocar até Rio Branco, seria muito difícil. Aqui, graças a Deus, tudo se tornou mais acessível e tranquilo. Agradeço de coração por essa oportunidade”, atestou.

Nos últimos dois anos, a ampliação da assistência especializada em cardiologia no Vale do Juruá tem garantido maior acesso da população aos serviços de saúde. Ao final de 2024, foram realizadas 1.543 consultas de primeira vez e 2.003 consultas de retorno, totalizando 3.546 atendimentos cardiológicos. Já em 2025, o número de atendimentos continuou crescendo, com 1.904 consultas iniciais e 1.952 retornos, somando 3.856 consultas. Ao todo, nos dois anos, foram contabilizados 7.402 atendimentos em cardiologia, reforçando o compromisso da gestão estadual em ampliar o acesso ao diagnóstico, acompanhamento e tratamento de doenças do coração na região.

Até o momento, já foram contabilizadas 68 ressonâncias magnéticas do miocárdio, 790 procedimentos de cateterismo, 24 avaliações para implante de marcapasso e uma angiografia cerebral, exame de alta complexidade considerado fundamental para o diagnóstico de doenças neurológicas. Os números evidenciam o fortalecimento da assistência em saúde especializada na região, ampliando o acesso da população a exames e procedimentos que antes, em grande parte, precisavam ser realizados fora do Juruá.

Fortalecimento da saúde no interior

De acordo com a gestora da Sesacre no Vale do Juruá, Diani Carvalho, a ampliação dos serviços representa um avanço significativo na garantia de acesso à saúde pública para a população da região.

“Isso tudo se traduz em maior acesso, agilidade no diagnóstico e início mais rápido do tratamento, elementos cruciais para o cuidado com a saúde. Adicionalmente, esses investimentos fortalecem a rede de saúde regional, elevam a qualidade da assistência e ampliam a capacidade de resposta do sistema, visando atender às necessidades da população do Vale do Juruá. Tais avanços evidenciam um compromisso claro com a descentralização dos serviços e com a oferta de uma saúde pública cada vez mais eficaz, humanizada e acessível”, destacou.

Ela ressaltou que a regionalização da saúde, diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS), busca aproximar os serviços da população. No Vale do Juruá, a política tem sido fortalecida pelo governo do Estado, com a ampliação de serviços especializados como tomografia, ressonância, diagnósticos cardiovasculares e tratamento oncológico, permitindo que mais pacientes sejam atendidos na própria região, com maior acesso e agilidade no cuidado.

“A expansão dos serviços especializados na regional do Juruá representa um avanço significativo para a saúde da população. A oferta de exames como tomografia, diagnósticos de doenças cardiovasculares, incluindo cateterismo, implante de marca-passo e angiografias, além do fortalecimento do tratamento oncológico, tem permitido que muitos pacientes recebam atendimento na própria região, ampliando o acesso, agilizando diagnósticos e possibilitando o início mais rápido do tratamento”, destacou.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Relacionado

Comentários