Rio Acre amanhece em 10,81 metros nesta segunda-feira em Rio Branco

A Defesa Civil Municipal de Rio Branco divulgou na manhã desta segunda-feira, 22, novo boletim sobre o nível do Rio Acre na capital acreana. De acordo com os dados oficiais, às 5h16, o manancial registrou 10,81 metros, permanecendo abaixo da cota de alerta, que é de 13,50 metros.

Conforme o boletim, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas, com precipitação acumulada de 0,00 milímetro, fator que contribui para a estabilidade do nível do rio neste período. A cota de transbordo, quando há risco de alagamentos em áreas ribeirinhas, é de 14,00 metros.

A Defesa Civil segue monitorando a situação de forma permanente e reforça que, no momento, não há risco iminente de enchentes na capital.

