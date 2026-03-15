Ricco Transportes paralisou 31 linhas de ônibus em Rio Branco, a suspensão dos serviços ocorreu no último sábado (14)

Empresa alega desequilíbrio econômico-financeiro e divulga lista com itinerários suspensos; usuários devem ficar atentos às mudanças

A empresa Ricco Transportes, que opera o sistema de transporte coletivo em Rio Branco, comunicou por meio de suas redes sociais a paralisação de 31 linhas de ônibus na capital acreana a partir do sábado (14) e com prazo indeterminado para retomada dos serviços.

De acordo com a empresa, a suspensão dos serviços ocorre devido a um desequilíbrio econômico-financeiro provocado por uma conjuntura multifatorial que vem impactando a operação do sistema de transporte coletivo na capital acreana.

“Em razão de um desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de uma conjuntura multifatorial que vem impactando a operação de transporte coletivo, a RICCO TRANSPORTES informa que 31 linhas serão paralisadas a partir do dia 14 de março”, diz trecho do comunicado.

Linhas paralisadas

Confira abaixo todas as linhas que deixarão de operar:

Linha Itinerário 101 Santa Inês 102A Taquari / Praia do Amapá 105 Amapá 106 6 de Agosto / Judia 107 Recanto dos Buritis 108 Polo Belo Jardim 109 Polo Benfica 113 Jacarandá 114 Ramal Bom Jesus 115 Ramal Castanheira 117 Belo Jardim I 118 Belo Jardim II 119 Ramal do Canil 134 Baixa Verde 205 Irineu Serra 303 Bahia / Carandá 304 Aeroporto Velho / Cabreúva 381 Transacreana KM 58 / 44 e 25 382 Polo Wilson Pinheiro / Transacreana KM18 384 IFAC / Transacreana 402 Floresta / Shopping 701 São Francisco / Placas 702A Apolônio Sales / Mangueira 702B Apolônio Sales / Apadeq 703 Wanderley Dantas / Café Contri 705 Quixadá 706 Panorama 708 Apolônio Sales / Altamira 801 Morada do Sol / Tropical / Cohab do Bosque 803 Manoel Julião 805 Aviário / Cadeia Velha

Orientações aos usuários

A Ricco Transportes orientou os usuários a verificarem se utilizam alguma das linhas afetadas e recomendou atenção às mudanças no sistema de transporte público da cidade.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre alternativas operacionais, substituição das linhas ou prazo para retomada dos serviços.

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