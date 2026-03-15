Acre
Ricco Transportes paralisou 31 linhas de ônibus em Rio Branco, a suspensão dos serviços ocorreu no último sábado (14)
Empresa alega desequilíbrio econômico-financeiro e divulga lista com itinerários suspensos; usuários devem ficar atentos às mudanças
A empresa Ricco Transportes, que opera o sistema de transporte coletivo em Rio Branco, comunicou por meio de suas redes sociais a paralisação de 31 linhas de ônibus na capital acreana a partir do sábado (14) e com prazo indeterminado para retomada dos serviços.
De acordo com a empresa, a suspensão dos serviços ocorre devido a um desequilíbrio econômico-financeiro provocado por uma conjuntura multifatorial que vem impactando a operação do sistema de transporte coletivo na capital acreana.
“Em razão de um desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de uma conjuntura multifatorial que vem impactando a operação de transporte coletivo, a RICCO TRANSPORTES informa que 31 linhas serão paralisadas a partir do dia 14 de março”, diz trecho do comunicado.
Linhas paralisadas
Confira abaixo todas as linhas que deixarão de operar:
|Linha
|Itinerário
|101
|Santa Inês
|102A
|Taquari / Praia do Amapá
|105
|Amapá
|106
|6 de Agosto / Judia
|107
|Recanto dos Buritis
|108
|Polo Belo Jardim
|109
|Polo Benfica
|113
|Jacarandá
|114
|Ramal Bom Jesus
|115
|Ramal Castanheira
|117
|Belo Jardim I
|118
|Belo Jardim II
|119
|Ramal do Canil
|134
|Baixa Verde
|205
|Irineu Serra
|303
|Bahia / Carandá
|304
|Aeroporto Velho / Cabreúva
|381
|Transacreana KM 58 / 44 e 25
|382
|Polo Wilson Pinheiro / Transacreana KM18
|384
|IFAC / Transacreana
|402
|Floresta / Shopping
|701
|São Francisco / Placas
|702A
|Apolônio Sales / Mangueira
|702B
|Apolônio Sales / Apadeq
|703
|Wanderley Dantas / Café Contri
|705
|Quixadá
|706
|Panorama
|708
|Apolônio Sales / Altamira
|801
|Morada do Sol / Tropical / Cohab do Bosque
|803
|Manoel Julião
|805
|Aviário / Cadeia Velha
Orientações aos usuários
A Ricco Transportes orientou os usuários a verificarem se utilizam alguma das linhas afetadas e recomendou atenção às mudanças no sistema de transporte público da cidade.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre alternativas operacionais, substituição das linhas ou prazo para retomada dos serviços.
Comentários
Acre
Comando Policial estreia na TV Norte SBT Acre
A partir do dia 16 de março, a programação da TV Norte SBT Acre ganha um reforço no jornalismo policial com a estreia do programa Comando Policial. A atração será exibida de segunda a sexta-feira, às 10h30, levando ao público informações atualizadas sobre segurança pública, prestação de serviço e os principais acontecimentos do estado.
O programa chega com a proposta de aproximar a população das notícias que impactam diretamente o dia a dia da sociedade. Com linguagem clara e dinâmica, o Comando Policial vai mostrar operações policiais, ocorrências em tempo real, investigações, denúncias da comunidade e histórias que marcam a rotina das forças de segurança no Acre.
A atração também abrirá espaço para entrevistas com autoridades, especialistas e representantes das instituições de segurança, além de quadros voltados à orientação da população sobre prevenção à violência e cidadania.
Com uma abordagem firme, responsável e comprometida com a verdade, o Comando Policial promete se tornar uma importante fonte de informação para os telespectadores da TV Norte SBT Acre, reforçando o compromisso da emissora com o jornalismo regional e com a comunidade acreana.
A estreia acontece no dia 16 de março, às 10h30 da manhã, levando ao ar um novo espaço para a informação policial, com credibilidade, agilidade e participação popular.
Comentários
Acre
Dia do Consumidor: MPAC divulga orientações sobre direitos básicos para evitar prejuízos
Publicação lista direitos como troca de produtos com defeito, arrependimento de compras online e informações claras sobre serviços
Em alusão ao Dia Mundial do Consumidor, celebrado neste domingo (15), o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) publicou em suas redes sociais uma série de orientações sobre direitos básicos que devem ser garantidos nas relações de consumo.
A publicação destaca que muitas pessoas ainda não conhecem seus direitos ao comprar um produto ou contratar um serviço, o que pode gerar problemas ou dificuldades quando algo não sai como esperado.
“E muita gente ainda não conhece os próprios direitos na hora de comprar um produto ou contratar um serviço”, diz o post divulgado pelo órgão.
Informação como proteção
Segundo o MPAC, ter acesso à informação é uma forma importante de proteção para evitar prejuízos.
“Nesse post você fica sabendo sobre alguns direitos do consumidor para evitar dor de cabeça e te ajudar quando algo não sai como deveria. Informação também é uma forma de proteção”, acrescenta a publicação.
Direitos destacados
Entre os direitos destacados pelo órgão estão:
-
Trocar ou consertar produtos com defeito
-
Receber o dinheiro de volta caso o problema não seja resolvido
-
Receber informações claras sobre produtos ou serviços
-
Desistir de compras feitas pela internet em até sete dias
-
Não ser enganado por propaganda falsa ou abusiva
-
Trocar produtos vencidos ou estragados
-
Ter acesso à nota fiscal ou comprovante de compra
-
Exigir o cumprimento de ofertas e promoções anunciadas
-
Ter acesso a produtos com rotulagem clara, incluindo ingredientes e prazo de validade
Orientações adicionais
O Ministério Público também orienta os consumidores a guardarem comprovantes e buscarem informações sempre que necessário. A publicação completa pode ser consultada nas redes sociais da instituição @mpacre.
Comentários
Acre
Monitorado por tornozeleira é esfaqueado pela namorada durante discussão em Rio Branco
Homem de 43 anos foi atingido no peito dentro de casa e conseguiu pedir ajuda antes de cair na rua; suspeita fugiu após o crime
O monitorado por tornozeleira eletrônica Evaldo Valdomiro dos Santos, de 43 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde deste sábado (14), dentro de uma residência localizada na Rua Benjamin Constant, no bairro da Base, em Rio Branco. Ele foi atingido com um golpe de faca no peito desferido pela própria namorada, Raquel Feitosa da Silva, de 23 anos, que fugiu após o ataque.
De acordo com testemunhas, o casal estava dentro da casa quando iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, com os ânimos exaltados, a mulher teria se apoderado de uma faca e desferido um golpe que atingiu o peito de Evaldo.
Mesmo gravemente ferido, o homem ainda conseguiu sair da residência e caminhar até a rua, onde pediu ajuda a amigos que moram na região. Em seguida, ele acabou caindo em via pública.
Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave.
Policiais militares do 1º Batalhão estiveram no endereço, colheram informações com testemunhas e realizaram buscas na região para tentar localizar a suspeita, mas ela não foi encontrada.
O caso está sendo investigado por agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, ficará sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Segundo informações da polícia, Raquel Feitosa da Silva possui passagem pelo crime de homicídio e, na noite anterior ao ocorrido, também teria esfaqueado outro homem em Rio Branco.
Você precisa fazer login para comentar.